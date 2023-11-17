床蝨｜謝展寰重申床蝨一直存在籲安心：香港發現木蝨不算新聞

床蝨危機由法國及英國傳至韓國，網上相繼有照片流傳，稱在港鐵列車及九巴巴士發現有床蝨，引起廣大市民關注。環境及生態局局長謝展寰繼日前在立法會稱床蝨在港常見、對人體影響輕微後，今日（17日）出席活動後再次回應，重申香港早有床蝨問題，酒店及運輸機構處理上來很有經驗，偶爾會看到一兩則發現床蝨報道，「香港發現木蝨（即床蝨）不算新聞，亦很常見。」



指酒店及運輸機構很有經驗處理蟲害

謝展寰出席活動後，回應傳媒有關床蝨問題，重申香港屬亞熱帶地區地區很常見，現時床蝨爆發地方屬寒帶地區，有些人料可能受氣候變化影響，也很明顯該些地方處理這個問題的經驗不多。

他表示，就香港而言，床蝨是已有的問題，不論是酒店或運輸機構對於處理這種蟲害的問題很有經驗，但強調並不是輕視這個問題，故食環署已展開相關工作。他又說偶爾看到一兩則發現床蝨報道，「香港發現木蝨（床蝨）不算新聞，亦很常見」，相關機構發現問題後已馬上殺蟲消毒，現階段看不到有一個大量傳入的情況。

有乘客於車牌WF2991的九巴發現疑似床蝨。（「HK Bus Channel 巴士台」提供相片）

指床蝨不是會傳染疾病的蟲

謝展寰續稱，希望提出一點好讓大家安心，因床蝨本身並不是一種會傳染疾病的蟲，蚊會攜帶病毒傳染疾病，而床蝨則沒有該問題，故對人體的健康的影響比較少。他稱局方現主力與相關機構一同合力防止大規模的床蝨輸入，以免對市民造成很大的困擾。

另外，謝展寰被兩度問及民主黨為何被取消維園年宵資格時，均避談稱不會評論個別個案，又指食環署及行政長官已就事件作回應。

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