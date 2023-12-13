床蝨｜香港往澳門金巴證實發現蝨蟲　巴士公司消毒全線車隊

蝨禍未了！俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士今日（13日）發通告指，今日凌晨有個別旅客反映乘坐香港至澳門的穿梭巴士車內出現虱蟲，展開調查後發現昨晚（12日）11時55分一架香港至澳門車牌為WF9736的雙層巴士出現蝨蟲。

金巴已即使對所有營運車輛進行消毒，並將進一步加大消毒除蟲的工作頻度和車內衞生的檢查力度。



「金巴」發通告指在車內發現蝨蟲。（資料圖片／盧翊銘攝）

金巴今日發通告，稱今日凌晨，有個別旅客反映乘坐香港至澳門的穿梭巴士車內出現蝨蟲；金巴接報後高度重視，立即組織開展調查。

調查發現，因近期多地虱蟲氾濫，伴隨旅客的出行四處傳播，導致昨晚11時55分一架香港至澳門的WF9736雙層巴士出現蝨蟲。

金巴稱，事後已立即組織對所有營運車輛進行虱蟲消殺，並加強車內衛生的清潔保潔，保障旅客良好的乘車環境。

同時，金巴會進一步加大消毒除蟲的工作頻度和車內衛生的檢查力度，請廣大旅客放心乘坐。金巴呼籲乘客如有需要，可直接向工作人員反映或撥打客服熱線4008633888。

網民Moxa Bird今日凌晨三時，在Facebook群組「澳門高登起底組」發文，表示凌晨一時，由香港乘坐往澳門的金巴，一邊坐感到有東西咬他和他太太，「一落車已經發現成隻鞋都有蟲，我除鞋發現超過10隻走出黎（嚟），有大有細，即時用指甲殺左d（啲）蟲，原來我件風褸中（仲）多」。

他表示，把全身衣物和鞋都掉入垃圾桶，才敢上自己的汽車返家，入屋前檢查他太太的鞋，亦發現有吸血蟲，亦都掉入垃圾桶。

▼11月8日 食環署教防治床蝨10招▼

