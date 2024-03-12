泰國紅星Win曾到九龍城拍戲取景　讚在港拍攝　是種與別不同體驗

泰國人氣紅星 Win Metawin 早前拍攝的愛情電影《Under Parallel Skies》在香港九龍城、大澳、坪洲、星光大道等地拍攝。他指，在香港拍攝是一次與別不同的體驗，因為他有機會在坪洲及大澳等繁華鬧市以外的海島拍攝，與他想像中的香港很不同。電影導演Sigrid亦表示，香港的景致和聲音都令電影更有深度，新與舊、傳統與現代的對比均能營造出充滿活力及引人入勝的氛圍。



愛情電影《Under Parallel Skies》由旅發局支持，該電影由 Win 聯同著名菲律賓女星 Janella Salvador 主演，執行製作人范鴻志（Richard Juan）及導演 Sigrid Bernardo 亦在香港為電影宣傳。《Under Parallel Skies》以中西文化匯聚的香港為背景，由 Win 飾演的泰國單身漢，偶遇 Janella 飾演的菲律賓籍酒店接待員，繼而發展的愛情故事。

電影分別在九龍城、大澳、坪洲、星光大道等充滿地道特色的景點拍攝，Win表示，在香港的拍攝，是一次與別不同的體驗，因他有機會在坪洲及大澳等繁華鬧市以外的海島拍攝，他指，郊外環境很舒服寧靜，與他想像中的香港很不同。他提到，最喜愛的香港美食是牛肉麵，此次行程中於酒店嚐過牛肉麵，味道相當不俗。

電影導演Sigrid表示，香港的獨特之處在於其源源不絕的活力及多元文化的共融。擁擠的街道、高聳的摩天大廈和多元社區，都成了出色的故事背景。從繁華鬧市走到寧靜寺廟，香港的景致和聲音都令電影更有深度。她又指，新與舊、傳統與現代的對比均能營造出充滿活力及引人入勝的氛圍，為電影增添了獨特韻味。

她指，拍攝期間，對香港留下了深刻印象，期望未來不論是有關未來的電影項目或是私人旅遊，均十分期待再次到港，探索新的敘事方式，以捕捉這座城市的精髓。