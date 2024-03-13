加煙稅｜3年僅控12人屋邨派私煙傳單　邵家輝：控煙酒辦工作失敗

財政預算案2024加煙草稅每支0.8元，控煙酒辦早表示，措施實施以來打電話給戒煙熱線的查詢上升，過去3年亦成功檢控12名派發吸煙產品傳單的違例者。不過，批發及零售界立法會議員邵家輝今日（13日）接受電台節目訪問時表示，加煙稅未必有助煙民戒煙，更令他們透過違法方法購買香煙，又批控煙酒辦執法不力：「 控煙辦做過啲咩呢？」



+ 9

為進一步降低吸煙率，，政府在財政預算案提出加煙草稅，每支0.8元，如果一包20支香煙需近百元。控煙酒辦表示，措施實施以來打電話給戒煙熱線的查詢上升。

邵家輝指戒煙熱線查詢不代表所有人均戒煙

邵家輝今在電台時表示，戒煙熱線查詢上升屬預料之內，以往加煙稅後亦有相同情況，不過最後未必所有人均能戒煙。他又批，以加煙稅降低吸煙率方法不好，「富人可以有得食，基層你無錢無得選擇啦。」他表示，應以宣傳教育方式降低吸煙率。

加煙稅令私煙以及「白牌煙」問題加劇

邵家輝又提到，加煙稅令私煙以及「白牌煙」問題更嚴重，政府上年度預計加煙稅後，相關收入可達95億，但其實首9個月只有約41億，比預期低。可見，加煙稅後令私煙以及「白牌煙」問題更嚴重。

批發及零售界立法會議員邵家輝接受電台節目表示，加煙稅未必有助煙民戒煙。（何頴賢攝）

他又批，控煙酒辦執法力度不足，部份人會在屋苑宣傳私煙，但過去3年只有12位人士被捕，「控煙辦做過啲咩嘢呢？控煙辦過去工作係失敗嘅。」

陳凱欣稱應同時設立熱線幫助有情緒壓力市民

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員陳凱欣同樣表示，根據以往經驗，每次加煙稅後，戒煙熱線的使用率均會上升，相關組織應該就各個案進行追蹤。她又提到，政府應同時提出不同政策，如加強對私煙的執法、擴大禁煙範圍等，令禁煙措施更全面。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員陳凱欣同樣表示，根據以往經驗，每次加煙稅後，戒煙熱線的使用率均會上升。（歐嘉樂攝）

地區工作方面，她認為地區組織應該協助找尋有可能吸煙人士，為他們提供協助。她又提到，部分煙民吸是因為有情緒壓力等，當局可以設立熱線，令煙民可以尋找到專業人士協助。