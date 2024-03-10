加煙稅｜戒煙熱線比平日高8倍用量　盧寵茂不排除提高禁售煙年齡

今年財政預算案提出提高煙草稅32%，醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）在電視節目表示，增加煙稅有助市民戒煙，公布提高煙稅翌日戒煙熱線使用率比平時高8倍，整周而言高5倍。他表示，逾九成市民支持控煙，透過加稅的方法是溫和措施﹐不排除將來行使現時未使用過的措施，包括提高最低合法購買吸煙產品年齡。



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2025年降低吸煙率目標至7.8%

今年財政預算案提出提高煙草稅32%，每支上調0.8元，盧寵茂在無綫節目《講清講楚》表示，預期提高煙稅有助進一步降低吸煙率，指方案公布後翌日戒煙熱線使用率比平時高8倍，整周而言高5倍。

他又指，2023年提高煙稅後，初步數字顯示吸煙率下降，戒煙熱線接收個案亦比前一年多25%。吸煙率亦由80年代的23%，下降至2021年的9.5%，目標2025可進一步下降至7.8%。

他提到，除了增加煙稅外，亦會加強打擊私煙、禁宣傳、擴大禁煙範圍等，以加強效用。他表示，上年已就相關議題進行公眾諮詢，將會推出短、中、長期措施，令禁煙效用增加。

先採取較溫和有效措施

被問到會否禁止向個別年齡人士出售香煙時，他回應指，超過9成市民支持繼續控煙，會先採取較溫和有效的措施，但現時不做的措施，不排除將來也會做。

盧寵茂2022年11月曾在控煙座談會上表示，考慮推步措施以避免年輕人染上煙癮，包括提高最低合法購買吸煙產品年齡，並研究令下一代永久不能合法地購買煙草產品的方法。

1月17日立法會會議。（梁鵬威攝）

目標今年提出調整急症室收費初步方案

醫務局今年初提出急症室收費調整，讓資源可以集中在有需要人士上，盧寵茂表示，目標今年可以提出初步方案。是次調整期望可以集中資源協助弱勢社群以及突然重病人士。

他指，根據醫管局資料，大部分需購買昂貴藥物的病人均為癌症病患者，平均每年費用中位數為5000元，其中5%病患每年平均需花14萬元至30萬元。

5%病患年花14萬至30萬元買藥

盧寵茂指，以上病患平時「小病小痛」可負擔到私家診所看診，但患上「大病」所需的治療費就會有可能難以負擔，「如果病人可以喺小病嘅時候付出多少少，我哋去幫呢啲大病嘅病人，避免因病致貧。」

被問到按收入收費在執行時會否有困難時，他回應指，醫管局設醫務社工評估病人需要，機制比較靈活，又提到調整收費同時亦會優化基層醫療的家庭門診。

盧寵茂強調，調整收費會考慮醫療成本、市民承擔能力、資源運用優次、弱勢社群的照顧、社會接受度等。