私煙｜少年涉派煙草傳單被捕　加煙稅後衞生署戒煙熱線查詢升4倍

2月28日公布的新一份預算案宣布每支煙稅款即時加8毫，為連續第二年加煙稅。衞生署控煙酒辦公室昨接受傳媒訪問時表示，預算案宣布加煙稅後的首星期，戒煙熱線接獲542個來電，較之前的3個月每周平均來電數目，上升了約3.8倍。



另外，控煙酒辦又提到，在上周三晚（6日）聯同警方、房屋署及海關採取聯合行動打擊香煙廣告傳單，執法行動在截獲一名正派發煙草傳單的14嵗少年，並搜出逾300張俗稱「點心紙」的私煙廣告傳單，案件正由控煙酒辦跟進，稍後或作出檢控。



財政司司長陳茂波2月28日公布新一份財政預算案，提到連續加煙稅。（林靄怡攝）

新一份預算案宣布，每支煙稅款即時加8毫，為首次連續第二年加煙稅。衞生署表示，自預算案宣布加煙稅後的首星期，戒煙熱線接獲542個來電較之前的三個月每周平均來電數目，上升了約3.8倍。

有聲音擔心加煙稅後會令煙民轉投私煙市場，控煙酒辦首席控煙酒督察陳達明表示，截至上周三（6日），控煙酒辦今年與警方及房屋署已在52個公共屋邨聯合進行巡查及宣傳，其後採取聯合行動執法而其中在上星期於觀塘安達邨截獲一名正派發煙草傳單的14歲少年，並搜出超過300張吸煙廣告傳單，案件正由控煙酒辦跟進，稍後或作出檢控。

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他亦補充，除派發傳單外亦發現有香煙廣告網站。署方如發現違例廣告，會聯絡電訊商要求移除，每月大約移除50則廣告。由2021年至今，控煙酒辦成功檢控12名派發吸煙產品傳單的違例者，定罪個案最高判罰款8千元。

衞生署控煙酒辦公室高級醫生袁家耀透露，控煙酒辦今年會針對女性及長者作更多宣傳，而由於其均較傾向選擇中醫針灸戒煙服務，故已經與服務營辦商溝通，審視可否增加服務點。控煙酒辦亦會與服務營辦商及中國中醫科學院針灸研究所合作，制定適用於香港的中醫針灸戒煙臨床服務指引，為本地中醫提供更多培訓及資料。

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