台灣「九合一」選舉落幕，藍綠陣營版圖繼續重構，台灣政局依然詭譎。從全局看，國民黨在資源嚴重不對等的情況下，頂住民進黨的衝擊，守住了北台灣核心陣地，尤其穩住了台北與新北，成績雖難言勝利，但也絕非潰敗。然而，選前幾乎所有民調都認為藍營穩操勝券的台中卻丟失了，前市長盧秀燕欽點的接班人前國民黨主席江啟臣折戟沉沙，將台中政權拱手讓人，使得藍營原本的「四都」優勢縮水為「三都」，在直轄市席次上與民進黨打成平手。

江啟臣於晚上8時30分，與台中市長盧秀燕牽手共同上台，三度向現場支持者深深鞠躬致謝並致歉，表示「是我的努力不夠」。（江啟臣競總）

選舉結果剛剛揭曉，國民黨內圍繞敗選的問責雖然尚未浮上台面，但熟悉藍營政治生態的人都清楚，黨內暗流怕是已然湧動。國民黨長期以來存在派系鬥爭的政治文化，結合黨中央權力結構未穩，一年多之後的總統大選尚未建立共識，兩岸與台美之間的關係未明朗，黨內親美派和本土派必然蠢蠢欲動，或許會借選舉席位倒退而製造一波宮廷內鬥。問題是，任何波濤都無法改變台灣政治的主方向，就像九合一選舉之前的各種民調，對搞清楚選情毫無益處，只會繼續自亂陣腳。

國民黨從來有著安外必先安內的文化，中日戰爭時期就是這樣，錯誤將矛頭對準共產黨，這種輕重不分的戰略認識結果是丟失大好河山。如果今天的國民黨看不懂形勢，不明白自己和台灣的存亡威脅是民進黨和台獨，而不是黨內的不同觀點，它也只能重蹈覆轍。

鄭麗文作為黨主席，雖然只是匆匆上任一年，卻還是要對選戰結果負有責任。但平心而論，她面對的是一個在野多年、資源匱乏、組織渙散且積弊極深的百年政黨。黨內機會主義盛行，各路山頭各行其是、各自為政，在這樣一盤散沙的格局下，要求任何人短時間內徹底扭轉乾坤，本就不切實際。國民黨缺乏政黨鬥爭經驗，在民進黨掌握龐大行政權力之後，有效削弱國民黨原有資源，藍綠實力翻轉，鄭麗文這一次能帶領全黨穩住北台灣基本盤，已屬相當不易。

這一次「九合一」選舉，本質上是針對地方城市治理的期中考試。國民黨失去的主要是六都之一的台中市，它是選前被認為最穩妥的選區，最後大熱翻盤，才是最值得國民黨反思之所在。相反，稍有兩岸宏觀意義的台北選區在選前熱度極高，被戲稱為「洋流」的台獨重要代表人物沈伯洋在「氣勢如虹」的陣勢中竟然輸了十萬票，證明鄭麗文的兩岸政治路線並非國民黨選情的負擔。一直走親美路線，刻意與鄭麗文保持距離的前台中市市長盧秀燕是台中市選戰的領頭羊，自然成為敗選的首要責任人。

11月22日，台灣立法院長韓國瑜（右）、台中市長盧秀燕（中），陪同台北市長蔣萬安（左）進行車掃拜票活動。（Facebook/蔣萬安）

在台中，前國民黨主席江啟臣是一名弱勢候選人，而盧秀燕選前的政治表現可謂自信爆棚，就像是自己參選連任一樣。她自詡「媽媽市長」光環無敵，把交棒江啟臣視作囊中之物。她更是跨區北上，高調出任蔣萬安的競選主任，仿佛自己已是藍營共主。然而，正是這種自我感覺良好的傲慢，暴露了她自去年國民黨主席選舉以來的自私算計。

自鄭麗文執掌國民黨以來，盧秀燕便可以切割。她與國民黨中央和鄭麗文刻意保持距離，聯合地方與黨內派系抱團邊緣化鄭麗文，在黨中央之外另立山頭，將自己塑造成與黨主席分庭抗禮的另一顆「太陽」。她之所以如此急不可耐，就是要掌控國民黨內的本土派和親美派，向太平洋彼岸的美國遞交投名狀，藉此積累代表國民黨角逐總統大選的政治資本。

為維持「親美派」、「溫和本土派」的人設，國民黨的一些政客把全副心思都花在了公關包裝與政治算計上，忽略了台灣政治只有三個主題：地方施政、台灣經濟以及兩岸和平。這一批人對鄭麗文的路線既是懷疑的，也是不忿的，更是對中共優待她而心有不甘。然而，政治場上的投機取巧，最終都會在選票和兩岸和平上連本帶利地討回來。當選舉進入真刀真槍的肉搏戰，選民需要看到實實在在的市政成績與政治擔當，在兩岸和平上必須是與中共有商有量，而不是跟著美國的尾巴跳舞。如果盧秀燕指望通過「造王」江啟臣，讓自己在卸任台中市長後依然能保持政治溫度，順理成章地進軍兩年後的大選，那是拿選民的智商開玩笑，沈伯洋的戰敗顯然可以是她的參考。

江啟臣、盧秀燕率競選團隊向支持者鞠躬致歉。（江啟臣競總）

盧秀燕的跌倒絕非偶然事件，她是國民黨百年來結構性沉屙的必然結果。國民黨一直有兩大致命毛病：一是機會主義盛行，內鬥分裂成風，而且越是面臨強敵，越是看到有上台執政的機會，越是爭來鬥去、內耗不止。在大陸時期，國民黨就因為派系傾軋、軍令政令不統一，就算美國提供巨大支持，也是被共產黨徹底擊潰，敗走台灣。這種沉澱在政黨基因裏的分裂與投機本性，是該黨在軍事戰場和選舉戰場屢戰屢敗的關鍵原因。

二是，國民黨不少政治人物在政治路線上首鼠兩端。他們口頭上承認「中華民國憲法」與「一中」框架，嘴上也呼籲兩岸和平，但骨子裏卻連「中國人」的身份都不敢堂堂正正地承認——鄭麗文在競選黨主席時高喊「我是中國人」，差點讓這批人嚇掉魂。這批人只想坐守台灣偏安一隅，不願意與中國大陸進行嚴肅的政治交流，在統一問題上百般回避。他們一方面從中國大陸收割和平紅利，伸手向大陸索要和平承諾；另一方面又把政治前途寄託在美國身上，生怕自己的政治論述得罪了美國，爭先恐後向美國納投名狀。在後一方面，他們和民進黨並無兩樣，甚至比民進黨政治人物更是虛偽。

盧秀燕和江啟臣就是國民黨內這種人物的典型代表。此二人在台中的慘敗說明：其一，內鬥分裂絕無出路，國民黨加強黨的建設刻不容緩。歷史與現實已經無數次證明，山頭主義與內鬥不僅會葬送政黨的前途，那些精於算計的投機者也會輸得一無所有。國民黨必須終結諸侯割據亂象，重建嚴明的組織紀律與政治倫理，讓全黨真正團結起來。

10月26日，國民黨主席鄭麗文參加蔣萬安競選總部成立大會，但並未與蔣萬安同框。（Facebook/鄭麗文）

其二，必須徹底拋棄在中美之間首鼠兩端的投機幻想。國民黨政治人物必須認識到，在中美之間首鼠兩端投機算計，既換不來華盛頓的尊重，也無法讓中國大陸放心，最終連台灣選民也會看穿這種虛偽與軟弱而棄之如敝履。如果說在此前的兩岸和國際格局下，這種做法還能謀得一席之地，隨著兩岸統一進程日益臨近，中美戰略對抗不斷加深，可供政黨與政治人物在中間搖擺投機的縫隙只會越來越窄。在這個夾縫裏討食，早晚只有餓死一途。國民黨必須看清大勢，找準自己的歷史定位，做一個堂堂正正的「中國國民黨人」，若連這一點都做不到，那便只能被再一次踢出歷史舞台。

第三，政治人物必須放下傲慢，回歸實幹本位。政治不是媒體公關秀，更不只是權謀算計。無論包裝得多麼光鮮亮麗，若沒有扎實的施政成績與解決民生疾苦的真本事，一旦潮水退去，必然原形畢露。唯有真正放下身段、腳踏實地為民眾做事，才能真正贏得選民信任。

台中在此次「九合一」選舉中翻盤，對國民黨是警示，從另一個角度看也是好事。如果失敗能喚醒該黨，促使該黨認真面對自身問題，克服弊病，刮骨療毒，以後還會有機會。若該黨依然執迷不悟，甚至借機掀起新一輪宮鬥，繼續在中美之間投機，那麼該黨不僅在台灣沒有政治價值，在中美之間也不會有政治價值。等待該黨的，只有死路一條。