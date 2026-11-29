台灣九合一大選11月28日晚間在驚濤駭浪中落幕，藍綠地方版圖可謂巨變，藍的不再那麼藍，但綠的卻更加綠。不過，其中一個令人關心的問題，在於國民黨守住了北台灣的「藍天」，尤其是台北市、新北市與基隆市，事前被許多人認為有很大概率會變為「綠地」，從而對於結果感到驚訝不已。為何認知與實際之間存在著這麼大的差距？



「韓流」經驗：眼見不一定為憑

故事需要從2020年的「韓流」說起。當時氣勢如日中天的高雄市長韓國瑜，被支持者簇擁投入台灣地區領導人大選，所到之處無不被「韓流」席捲，造勢大會場場爆滿。然而，多數民調做出來的結果，卻是尋求連任的民進黨候選人蔡英文勝出。眼前是「韓流」的軍容盛大、人山人海，民調則是距離勝選還有好幾哩路，於是韓陣營發明了「蓋牌」戰術，要求支持者在接到民調電話時不要表態，讓眾人對選情霧裡看花，同時深信韓國瑜必定會當選。

2020年1月11日大選結果出爐，蔡英文拿下史無前例的817萬高票成功連任，韓國瑜只獲得552萬選票而敗北。由此結果可以看出，儘管當年大選有香港反修例風波、王立強事件等外部因素；但針對選情的觀察，還是必須要回到「常識」，也就是藍綠基本盤與斯時整體氛圍等結構，不能僅因「韓流」的風潮及其蔓延效應，便認定民調失準、韓國瑜必勝。換言之，眼見不一定為憑，投入票匭的選票才算數；或者說，聲勢不必然等於民意，兩者不能劃上等號。

2020年台灣大選颳起的「韓流」旋風。（韓國瑜競選辦提供）

與此同時，當年「韓流」之瘋狂，有些支持者熱衷表態，表現極端，至今令人印象深刻。但「韓流」活在由同溫層打造出來的「信息繭房」之中，自娛自嗨，與外在社會呈現兩個平行世界。如此現象，其實會嚇到較為理性溫和的中間選民。而選舉結果也證明，出來投票的中間選民，大多數投給了蔡英文，他們不完全認同或喜歡蔡英文，但深怕韓國瑜當選，因此用手上的選票阻止「韓流」進軍台灣政治權力最高殿堂。

民調武器化：看似科學實為玄學

從「韓流」的歷史經驗來檢視此次九合一選舉出現的「洋流」現象，可以作為參考殷鑑，看出為何從台北市迸發出來的強勁「洋流」，在台北市、新北市、基隆市卻贏不了任何一個首長席次。

首先，民調也出現了「蓋牌」，但與「韓流」相反，此次許多民調機構傾向綠營色彩明顯，把民調當成選舉武器與工具，用來拉抬和壯大綠營候選人的氣勢，卻與真實情況完全脫節。例如由「大罷免」教父曹興誠於幕後支持的「台北市信民兩岸研究協會」，宣稱有「民調專家」戴立安加持，在台北市做出的封關民調，竟然是沈伯洋領先蔣萬安14.8%；在此之前，同一個單位做出的民調，沈伯洋領先比例還曾高達17%。該協會理事長黃清龍，甚至一度誇口「沈伯洋會贏20萬票」。

儘管這份民調受到不少質疑，但更準確地說，是讓人陷入「半信半疑」，因為看到「洋流」的種種盛況，讓許多人深信沈伯洋還是有贏得選舉的可能。當民調淪為選舉武器之後，利用的就是人們「半信半疑」的懸疑心理，放出看似科學實為玄學的民調煙霧彈，讓人一時分不出來何為真實何為假象。

沈伯洋10月4日舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。隨着台上熱情演唱，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

其次，與「韓流」類似的情況，是「洋流」出現了跟風、隨眾、勇於表態的現象。因為「洋流」聲量大，使得支持者高度願意在接受民調時積極表態；而國民黨的支持者反而因此陷入「沉默螺旋」，不願意讓人知道自己的政治傾向。在此情況下，各種民調就會出現嚴重的抽樣偏差，由於綠營選民表態率高，進而導致綠營候選人在民調的支持度也會偏高的誤差。

台北市周邊的新北市、基隆市都出現了此民調偏差，不少封關民調都呈現兩地民進黨候選人支持度高於國民黨候選人的態勢。當民調藍綠偏差的問題沒有被正視或校正時，光是看民調數字本身，自然會認為台北市、新北市、基隆市皆處於「洋流」的暴風半徑，以為國民黨即將丟掉三地的執政江山。

「洋流」幻象：政治常識的回歸

再者，不可忽視的還有民調武器化所帶來的反作用力。「洋流」給一般選民的感受是囂張傲慢、目中無人，甚至還會出征霸凌意見不同者，當「洋流」形成一股近乎極端瘋狂的力量時，同時也會激起反對者的同仇敵愾，用選票來作為反制。此次九合一選舉台北市超過7成的超高投票率，就說明了很多人出來投票，並不是因為支持蔣萬安，而是害怕或不希望沈伯洋當選。

台北市長蔣萬安11月27日晚7時在凱道舉辦選前之夜，到晚上9時20分，現場的支持者人數已經突破15萬人。（蔡苡柔攝）

也就是說，「洋流」固然聲勢浩大，卻跟「韓流」一樣，帶來了「激怒效應」，激起更多人的內心不滿與反彈，他們不一定會在民調表態，但一定會出來投票，只為阻止「洋流」或「洋流外溢」的得逞。新北市民進黨候選人蘇巧慧，競選策略與沈伯洋綁在一起，打出「洋流慧聚」的口號；基隆市民進黨候選人童子瑋，則過度放大幕後賴清德的身影，試圖製造「洋流」蔓延。當「反洋流」在選舉最後階段，成為多數選民內心的投票動力時，台北市、新北市與基隆市的「藍天」就隨之保住下來。

總的來說，「洋流」是民進黨延續「大罷免」以來的一種新型選舉操作手段，人為地製造出聲勢假象，但實為「障眼法」，具有迷惑人心的效果。當人們看到處處都有「洋流」時，便會出現國民黨危矣的認知錯覺。不過，最後的選舉結果證明了，選舉還是有其規律與常識，台北市、新北市與基隆市，原先的政治結構就是藍大於綠，就算近年來藍營在萎縮、綠營在擴大，但還不至於達到綠營一夕「翻盤」或「超車」的地步。選舉結果徹底打破了「洋流」的幻象，「北北基」的藍天並不令人意外，因為這三地的生態與結構本是如此。