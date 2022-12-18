01社論｜世界何需霸主

球王美斯，五度代表阿根廷征戰世界盃，即使不是球迷，也不可能沒有聽過他的名字；麥巴比，可以說是新一代最耀眼的球星，速度無人能及，四年前已經捧走大力神盃。



阿根廷對法國的決賽，香港時間今晚在卡塔爾的路薩爾球場上演。不論是球迷或者不是球迷，是阿根廷、法國人或者是香港人，世界的呼吸脈搏都會隨着皮球而牽動起伏。球員的努力和付出，不管最終誰勝誰負，將會得到全球的肯定。



俗語有話，「波係圓嘅」，足球隊伍之間雖然有實力高下，但臨場發揮往往是勝負關鍵，賽果無法料測。今屆世界盃亦不乏賽事「爆冷」，出現頗叫人意外的結果。在分組賽階段，阿根廷甫出征便以一比二不敵沙特阿拉伯，一度令人擔心美斯的最後一屆世界盃會否要在十六強前止步。同樣在三十二強階段，日本首戰以二比一擊敗德國，甚至在關鍵一戰取下西班牙。能夠兩度反勝歐洲勁旅，日本無疑是亞洲足球之光，並在死亡之組奇蹟生還。而廿年前與日本聯手舉辦世界盃的韓國，亦憑着賽和烏拉圭、補時反勝葡萄牙，熱血地晉級十六強。環顧日韓不少球員在英超、德甲等頂級聯賽馳騁，除了「波係圓嘅」之外，足球很明顯早已不是歐洲和南美洲能夠制霸的運動。

非洲球隊首進世界盃四強

比利時是上屆季軍，西班牙和葡萄牙球星雲集，但摩洛哥隊卻能先後將三支勁旅送回歐洲，創出首支非洲球隊擠身世界盃四強的紀錄。無可否認，摩洛哥的國腳不少來自歐洲國家，領隊是法國出生，隊長、主力前鋒也是生於法國，大多都是移民後代。摩洛哥在十九世紀被法國人入侵，多次割地求和，在一戰前更被逼簽下《非斯條約》，淪為法國的受保護國。二戰後摩洛哥隨反殖民主義浪潮而獨立，惟不少人為了發展機遇又要移居歐洲，因為語言之便而住在法國的尤其為數不少。這亦是為什麼當摩洛哥在四強與法國相遇的時候，不少在法摩洛哥人五味粉陳。

摩洛哥挺進四強，興奮的遠不只是摩洛哥人，而是整個阿拉伯世界團結在背後。阿拉伯世界看似跟足球扯不上多少關係，但其實沙特阿拉伯、伊朗作為亞洲強隊，是世界盃決賽周的常客。所以當卡塔爾奪得世界盃主辦權，尤其是擊敗美國的時候，那被視為佔全球五份一人口的伊斯蘭世界的勝利。籌備過程雖然充滿政治爭議，還因為卡塔爾的氣候而要將世界盃改在北半球的冬季舉行，但無論如何，卡塔爾還是寫下歷史，成為首個阿拉伯和伊斯蘭國家主辦世界盃。不論是「爆冷」擊敗阿根廷的沙特，意外戰勝法國的突尼斯，還是凱歌高進的摩洛哥，在卡塔爾出征都有如享有半主場之利，享受着伊斯蘭球迷的掌聲。

伊斯蘭世界與西方文明碰撞

當世界盃來到阿拉伯的世界，文明差異是無可避免的，即使那不至於是亨廷頓式的文明衝突。球迷能否酗酒，衣着可以有多暴露，伊斯蘭社會有他們的規範。此等規範西方遊客尚可接受，或說忍受，但卡塔爾政府對於性小眾的禁止，在歐美眼中卻是不可妥協的大是大非，超出了他們眼中的文明社會底線。球場上不談政治是共識，但他們視之為價值問題，甚至是普世價值。是禁止表態的做法保守專制，抑或是藉此表態的一方超出了足球的純然？伊斯蘭社會的倫理觀又是否必須跟上西方的標準？

國際足協打出「不歧視」的旗幟，或許是和稀泥的折衷辦法，但同時也折射出異中求同的重要。即使在性倫理、性小眾的議題上阿拉伯世界和歐美國家未能調和，但至少反對歧視是最大公因數。什麼是歧視，如何消除歧視，只能用更多的溝通來拉近看法，把一套標準硬套在伊斯蘭社會也是無濟於事。從這個角度看，這屆世界盃矢言要以「足球團結世界」，就得看足球有沒有把人與人拉近，造就更多的了解。各地球迷來到卡塔爾，有沒有讓阿拉伯世界更好認識西方文化？世界把卡塔爾以至伊斯蘭放了在鎂光燈下審視，又有沒有嘗試真正理解另一個文明的世界觀、價值觀？

美國和伊朗互相敵視四十年，西方和伊斯蘭文化碰撞得激烈，特朗普拉倒核協議後關係尤其惡劣。但在綠茵場上，兩國球員卻能撇開政治，單純地較量，賽後伸出友誼之手，互勉互勵。這是體育精神，是足球場上只談球技、不談政治，也是人與人的相遇比起紛紛擾擾的大政治更切實。兩國球員的相似性不但大過相異性，甚至可能比起球員與政客的距離更近，關聯更大。

世界應該百花齊放

二戰以降，或者更準確而言是冷戰結束以後，團結世界成為了時代精神，全球化的趨勢令人相信世界大同既可望亦可及。但歷史證明了這只是樂觀主義。他者的意識存在於東西文明之間，地緣政治之間，南北半球之間。殖民主義換上了新的外衣，西方優越論的意識形態從未遠去，迷信着線性進步主義、單一的價值論和的發展路徑。對普世性的強調，粗糙地壓平了不同文明和社會的特殊性，差異的他者要麼接受同化，要麼等待着被征服。

若是用足球來類比，道理頓時變得顯淺。英國、歐洲的聯賽各有特色，有的踢法直接，有的重視組織傳球，南美還有森巴足球。差異不但不用勉強同化，更加是值得欣賞的百花齊放。在足球史上有名的1953年「世紀之戰」，號稱足球發源地、主場只曾一敗的英格蘭，對上當時世界排名第一、廿四場未嚐一敗的匈牙利，最終以三比六吃了一塹。兩隊球隊踢法迥異，卻造就了良性競爭，英格蘭此後更多參考歐洲大陸的足球戰術，改良組織傳球。足球傳統上是歐洲和南美洲的天下，但沒有不能失落的霸主。勝負從來不是你死我活，而是取長補短，不斷進步。

寬廣地球容得下中美發展

美國不是足球強國，但從任何方面看都是世界大國，在冷戰結束後更享受着獨霸天下的地位。不論是否用「東升西降」的說法，世界格局的確逐漸由美利堅治世走向多極、多中心。這不只是說中國崛起，沙特阿拉伯作為石油大國，在俄烏戰爭以來展現出的戰略重要性，也說明了國際舞台不再由美國說了算。只是中國的實力及潛力最全面，對美國構成的威脅也因而最大。就好像一支前鋒、中場、後衛、門將以至領隊皆具實力的球隊，令原有班霸感到不安。但這份不安並非必然，修昔底德陷阱也不是無可避免。英格蘭碰上匈牙利，最後是一起進步；法國對上阿根廷，是對手而非敵人。這是為什麼習近平對拜登說，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。

藉着切磋而進步，透過競爭而卓越，足球不是十一個人的運動，而是廿二個人的運動——不，是廿三。球賽不能沒有球證，否則只會比拳頭大小，甚至淪為一場名副其實的搬龍門遊戲。即使自稱訴諸「基於規則的秩序」，也只會是自說自話。球場上需要球證，國際上需要以聯合國為核心，以國際法為基礎。規則可以改革，秩序需要完善，VAR便是令足球執法更加精準。但不論如何，最不需要的就是任何的霸權。