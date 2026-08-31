科技園25周年｜誌慶序幕發表初創白皮書　香港亞洲第一全球第五

科技園公司今日（31日）舉行25周年誌慶序幕活動，同時公布研究白皮書，顯示香港創科生態圈亞洲第一、全球第五。



7月上任的科技園主席鍾郝儀於活動上提出，未來將按「既廣且深、既遠亦近」方針發展，助初創企業將科研技術，轉化成對社會的實質影響力，並提出「鞏固、提升、協作」三大未來發展重點。



科技園行政總裁黃秉修稱，亞洲各地在創科圈扮演不同角色，而香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，為初創企業連繫資金、人才，是初創企業開拓國際市場的渠道。



主席鍾郝儀提出「既廣且深、既遠亦近」發展方針

科技園主席鍾郝儀致辭時提出「既廣且深、既遠亦近」未來發展方針。（湯致遠攝）

科技園主席鍾郝儀致辭時表示，科技園是香港最大規模的創科研發機構，能令初創者「夢想成真」，並提出「既廣且深、既遠亦近」發展方針。

她表示，即使人工智能發展迅速，但真正改變世界的依然是人類，因此未來科技園會擴大人才生態圈，希望吸引更多年輕一代投身創科。另外，未來科技園會著重技術與產業的深度融合，因為若能率先把先進技術與傳統產業深度融合，就能為未來的世界制定標準。

科技園主席鍾郝儀表示，科技園未來匯聚多元人才，並會著重技術與產業的深度融合。（湯致遠攝）

鍾郝儀續稱，未來科技園將拓展全球版圖，希望讓全球認識香港創科實力，並且要立即在當下行動以達成目標。

發表初創白皮書 香港亞洲第一全球第五

科技園行政總裁黃秉修（左）與 CB Insights 董事總經理兼資深副總裁 John P Kelly發表白皮書。（湯致遠攝）

科技園同時於誌慶序幕活動，發表與CB Insights合作的《Inside Asia's Fast-Track to Global Tech Scale》白皮書。報告採用Mosaic評分，透過評估不同市場的初創企業發展動能、融資能力、市場潛力和領導團隊實力來評分，香港在報告獲評370分排名亞洲第一及全球第五。

行政總裁黃秉修：香港成亞洲市場「超級聯繫人」

科技園公司行政總裁黃秉修表示，亞洲各地在創科生態圈各司其職。（湯致遠攝）

科技園行政總裁黃秉修指出，以往美國矽谷科研發展是由研發到市場化「一條龍」發展，而報告顯示亞洲各地在創科生態圈各司其職，例如中國內地在人工智能、機械人及產業升級等方面處於領導地位、印度專注於商業化、韓國和日本專門進行收購與合併。

他表示，香港在亞洲市場發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，成為資金和初創企業樞紐，例如透過本港融資和法規上的強項，吸引各地資金流入香港再投資各地，以至利用亞洲不同市場的功能優勢，幫助各階段的初創公司透過香港走向國際。

未來加強業務發展、融資能力 發揮香港強項

為此，科技園未來將加強香港「業務發展能力」與「融資能力」的優勢，包括加強投資者網絡，協助初創在早期的「高風險投資階段」順利獲得資金，以及與香港資本市場持份者緊密合作，提供全面性的融資方案，相信隨着亞洲模型的成熟，未來香港在國際創科圈的地位將更顯著。

談及園區對初創企業的支援，黃秉修稱科技園建立了一套獨特的營運系統，在不同環節和階段協助初創發展，當中包括利用其網絡，協助初創及早掌握市場需求以及提供測試場景，讓初創先證實產品效益再推向市場。

科技園25周年慶祝 主題「創科．與新俱來」

科技園公司25周年慶祝開幕禮。（湯致遠攝）

為慶祝成立25周年，科技園將以「創科．與新俱來」為主題舉辦25項慶祝活動，主題圍繞三大方向，包括：透過活動連繫創科生態圈持份者；透過提供具前瞻性的行業洞察，擴闊創科視野，以及促進跨市場合作。