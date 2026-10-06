創新科技嘉年華月底舉行　設航天專區展出黎家盈操作天韻相機模型

創新科技署（創科署）宣布，「創新科技嘉年華2026」將於十月二十四日至十一月一日一連九日在香港科學園舉行，免費向公眾開放。活動以「創科領航 夢想高飛」為主題，獲超過40個活動夥伴支持，展出多項本地創新發明和科研成果，讓市民親身感受創科發展的活力。



創科署署長李國彬表示，香港首位載荷專家黎家盈於2026年5月隨國家載人航天任務升空，證明航天夢想並非遙不可及。他指今年的嘉年華特設「航天專區」，展示本地大學航天相關的科研成果及其對國家航天任務的貢獻，期望藉此激勵年輕人勇於探索未知。

創新科技署署長李國彬與參與活動的香港科技大學、香港生產力促進局和保良局何蔭棠中學代表合照。

科大牽頭研製天韻相機

嘉年華將展出部分參與團隊的研發項目。其中，科技大學（科大）牽頭研製溫室氣體探測儀「天韻相機」，該探測儀曾由黎家盈在國家「天宮」空間站操作，展現本地大學在航天科技領域的科研實力，以及對國家航天事業的貢獻。

「創新科技嘉年華2026」將於十月二十四日至十一月一日舉行。圖示香港科技大學牽頭研製的溫室氣體探測儀「天韻相機」。

展出隧道自動檢測系統

香港生產力促進局（生產力局）將介紹其參與研發的「地空協同隧道自動檢測系統」。該系統採用人工智能、機械人技術和全站儀定位技術，應用於T2主幹路及茶果嶺隧道工程的質量檢測和保養，並榮獲「愛迪生獎2025」金獎。

「創新科技嘉年華2026」將於十月二十四日至十一月一日舉行。圖示香港生產力促進局參與研發的「地空協同隧道自動檢測系統」，應用於T2主幹路及茶果嶺隧道工程的質量檢測和保養。

保良局何蔭棠中學團隊亦會介紹「淨水靈——自動化人工智能水質監察平台」，集自動化篩查、數據採集及實時環境監測功能於一身，以提升水質檢測準確性及推動可持續水資源管理。

「創新科技嘉年華2026」將於十月二十四日至十一月一日舉行。圖示研發「淨水靈——自動化人工智能水質監察平台」的保良局何蔭棠中學學生。

舉辦逾百場創科工作坊

嘉年華期間將舉辦約150場創科工作坊及十多場網上講座，內容涵蓋航天工程及人工智能等主題。所有活動費用全免，部分活動須預先網上登記，並於10月6日早上10時30分開始預約登記。大會亦會提供免費穿梭巴士服務，方便市民往返科學園至港鐵大學站、大圍站、九龍塘站、金鐘站、元朗站和將軍澳站。