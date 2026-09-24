投資推廣署辦創科論壇 揭港AI生態優勢
撰文：錢景明
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投資推廣署今日（24日）舉辦「InnoTech Forum 2026」，匯聚逾二百名企業高管、科技創新者、投資者及學者，探討香港人工智能生態圈如何支持企業發展、商業化並拓展全球業務。是次論壇配合香港首份《五年規劃》及2026年《施政報告》推動人工智能生態圈、轉化科研成果及提速發展北部都會區的方向，旨在吸引戰略領域企業進駐香港。
創科工業局指人工智能為新興增長引擎
創新科技及工業局副局長張曼莉表示，人工智能是推動香港下一個增長時代的引擎。政府採取發展與治理並重雙軌策略，並加強業界與院校協作。她指，當局推出多項措施為人工智能發展締造條件，包括提升運算容量、強化經費支援，以及推動人工智能廣泛應用，將傳統優勢轉化為新動力。
投資推廣署致力吸引相關業務落戶
署理投資推廣署署長劉智元表示，論壇展現香港人工智能生態圈的廣度與深度。投資者與創新者可善用本港科研根基、資本市場、知識產權保障及聯通優勢，結合北部都會區前景，開闢新格局。他指，該署致力吸引人工智能業務、投資及技術落戶，鞏固香港作為內地相關企業拓展全球業務的首選跳板。
論壇涵蓋晶片研發與商業化應用
論壇設有四個專題討論環節，涵蓋晶片研發、低延遲數據中心基建、人才培育及商業化應用。演講嘉賓來自亞馬遜雲科技（香港）、戈壁創投、香港微電子研發院、香港科技大學（科大）、智能晶片與系統研發中心、稀宇科技、範式智能、渶策資本、潤澤科技及西井科技。潤澤科技及西井科技代表表示，正利用香港作為出海樞紐，管理及拓展海外業務。