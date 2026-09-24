投資推廣署辦創科論壇　揭港AI生態優勢

投資推廣署今日（24日）舉辦「InnoTech Forum 2026」，匯聚逾二百名企業高管、科技創新者、投資者及學者，探討香港人工智能生態圈如何支持企業發展、商業化並拓展全球業務。是次論壇配合香港首份《五年規劃》及2026年《施政報告》推動人工智能生態圈、轉化科研成果及提速發展北部都會區的方向，旨在吸引戰略領域企業進駐香港。



創科工業局指人工智能為新興增長引擎

投資推廣署舉辦InnoTech Forum 2026，匯聚了逾200名企業高管、科技創新者、投資者及學者，共同探討香港完善的人工智能生態圈如何支持人工智能企業發展、商業化並拓展全球業務。創新科技及工業局副局長張曼莉在InnoTech Forum 2026致歡迎辭。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，人工智能是推動香港下一個增長時代的引擎。政府採取發展與治理並重雙軌策略，並加強業界與院校協作。她指，當局推出多項措施為人工智能發展締造條件，包括提升運算容量、強化經費支援，以及推動人工智能廣泛應用，將傳統優勢轉化為新動力。

投資推廣署致力吸引相關業務落戶

署理投資推廣署署長劉智元致開幕辭，介紹香港的端對端人工智能生態圈。

署理投資推廣署署長劉智元表示，論壇展現香港人工智能生態圈的廣度與深度。投資者與創新者可善用本港科研根基、資本市場、知識產權保障及聯通優勢，結合北部都會區前景，開闢新格局。他指，該署致力吸引人工智能業務、投資及技術落戶，鞏固香港作為內地相關企業拓展全球業務的首選跳板。

論壇涵蓋晶片研發與商業化應用

科技大學副校長（研究及發展）及InnoHK智能晶片與系統研發中心主任鄭光廷教授（中）與香港微電子研發院行政總裁高騰博士（右）出席第一場專題討論，探討香港在客製化人工智能晶片設計、半導體研發及科研成果商品化方面的優勢。專題討論由投資推廣署創新及科技、生命與健康科學總裁黃煒卓（左）主持。

潤澤科技副總經理兼首席技術官沈誠（中）和範式智能首席戰略官、副總裁兼香港公司總經理曾慈雯（右）出席第二場專題討論，就數據中心能力、低延遲處理及支援企業應用人工智能的香港基礎設施網絡進行交流。專題討論由投資推廣署高級副總裁（創新及科技）張嘉敏主持（左）。

論壇設有四個專題討論環節，涵蓋晶片研發、低延遲數據中心基建、人才培育及商業化應用。演講嘉賓來自亞馬遜雲科技（香港）、戈壁創投、香港微電子研發院、香港科技大學（科大）、智能晶片與系統研發中心、稀宇科技、範式智能、渶策資本、潤澤科技及西井科技。潤澤科技及西井科技代表表示，正利用香港作為出海樞紐，管理及拓展海外業務。

投資推廣署創新及科技、生命與健康科學總裁黃煒卓在InnoTech Forum 2026致閉幕辭。