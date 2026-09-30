科技園夥杭實集團簽備忘錄　聚焦低空經濟與商業航天新賽道

香港科技園公司與杭州市實業投資集團有限公司（杭實集團）於9月29日在香港科學園聯合主辦「杭州空天一體化、國際化啟動禮暨杭州創新孵化中心開幕儀式」，現場近300名來自浙港兩地政商、科研及投資界代表出席，共同見證兩地合作邁向新里程。雙方並即場簽署《空天科技與產業戰略合作諒解備忘錄》，進一步聚焦低空經濟與商業航天等前沿產業。



科技園公司與杭州市實業投資集團有限公司，聯合舉辦「杭州空天一體化、國際化啟動禮暨杭州創新孵化中心開幕儀式」，連接杭港兩地產業與國際創科資源。（香港科技園公司提供）

對接香港創科發展部署 拓展低空經濟與商業航天合作

香港創新科技及工業局副局長張曼莉致辭時指出，特區政府在《2026年施政報告》中特別設立「支持深空探索 推動商業航天發展」章節，推出新一輪「航天科技特別項目徵集」、簡化低軌衛星牌照審批，同時推動香港交易所優化上市規則，吸引更多航天企業來港融資。

創新科技及工業局副局長張曼莉女士表示，特區政府推動港交所優化上市規則，吸引更多航天企業來港融資。（香港科技園公司提供）

杭州市國資委黨委書記、主任顧春曉指出，香港是杭州重要的外資來源地，杭港合作根基深厚，杭州擁有一流科創環境與扎實空天產業基礎和廣闊發展空間，期待與香港各界深耕空天賽道、深化科創協作，共拓全球市場。

杭州市國資委黨委書記、主任顧春曉期待與香港各界深耕空天賽道、深化科創協作，共拓全球市場。（香港科技園公司提供）

科技園公司行政總裁黃秉修表示，杭港創科合作正邁向更聚焦產業、更重視應用與國際化的新階段。科技園公司將發揮「引進來、走出去」的雙向平台作用，一方面支持杭州企業透過香港走向全球，另一方面協助國際企業對接杭州的產業需求。

香港科技園公司行政總裁黃秉修稱，科技園將發揮「引進來、走出去」的雙向平台作用。（香港科技園公司提供）

杭州市實業投資集團有限公司董事長鈕健致辭時提到，杭實集團願意發揮產業組織、資本投資和場景開放優勢，做好長期資本與產業服務，擔任杭港創新資源流動的橋樑，讓杭州的產業能力與香港的國際化能力進一步結合，讓低空與太空進一步融合，讓科技、資本、人才和市場更加高效地連接。

杭州市實業投資集團有限公司鈕健表示，集團願意發揮產業組織、資本投資和場景開放優勢，做好長期資本與產業服務，擔任杭港創新資源流動的橋樑。（香港科技園公司提供）

三大合作方向 連接企業與技術及應用需求

根據雙方簽署的備忘錄，本次合作將以集立體觀測、在軌智能、全域互聯和即時服務於一身的「靈境星座」太空智能網絡項目為牽引，推進三大核心策略。雙方將推動「杭州創新孵化中心」升級延伸為「杭港空天科技與產業合作中心」，並探討未來牽頭成立「星空科技產業聯盟」，深化「引進來、走出去」的雙向賦能，結合香港的國際融資優勢與杭州扎實的空天產業基礎，共拓全球市場。

延續孵化及共同加速合作 完善雙向企業支援

兩地在創科領域的合作早有成果。透過「1平台、2中心及1基金」的合作機制，設於香港科學園的杭州創新孵化中心至今已協助超過200間杭州企業與香港進行對接，其中38間企業已成功落戶香港科學園。

設於杭州的香港成果轉化中心，亦積極為香港及海外企業提供落戶與產業對接服務。由旗下杭州低空公司發展城市級低空基礎設施平台，並透過杭實創新參股「靈境星座」營運方杭州四維太空智能科技有限公司並布局低空基礎設施，兩地將持續打通技術、資本與市場，推進空天產業融合發展。