華為發布Fintelligent AI　推動金融業邁向Agentic Finance

華為昨日（3日）舉辦「智啟香江 融通未來——華為香港AI+金融高峰論壇」，吸引逾300位金融業界及專家出席。論壇期間，華為發布Fintelligent AI解決方案，針對境外金融業AI規模化在應用時的主要面對的安全、規模化、可持續等挑戰，協助全球金融機構建立新的能力體系。為應對上述挑戰，方案透過智能體工廠、Token工廠和數據知識工廠的三大智慧工廠，幫助金融機構持續構建和演進企業級AI架構、一站式智能體平台、金融領域知識沉澱和全生命週期的Token營運，加速邁向Agentic Finance。



論壇上，華為數字金融軍團CEO曹衝以「加速生產級智能體規模落地，邁向Agentic金融」為題發表演講。他表示金融AI的競爭重點由模型性能轉向企業級AI體系能力，金融機構需具備自主選擇、安全運行、規模複製及持續演進AI的能力。



華為香港AI+金融高峰論壇吸引逾300名業界人士出席探討金融AI應用及發展。

華為數字金融軍團CEO曹衝發布「Fintelligent AI解決方案」。

三大智慧工廠之中的智能體工廠，其主要應用的AI 智能體（Agent）平台「openJiuwen」具備企業級的高可靠度和能力，而且屬開源平台，能促進智能體資產規模化積累與複製。Token工廠方面，涵蓋Token規劃、高效生產、智慧調度及全域優化，實現成本可控、性能可靠、供給可持續。至於數據知識工廠方面，華為推出Financial Agentic Data解決方案，圍繞「數據產線」及「知識產線」，為金融智能體提供高質素數據及知識。

大會亦同場舉行openJiuwen × 智能體加速器（FAB）智慧金融專區香港發布儀式。目前，openJiuwen已在10多間金融機構規模化部署，並有30多間夥伴參與共建。在單一客戶環境中，平台可支援逾1,000個智能體在線同時運行，服務逾2,000萬名用戶。華為FAB透過Harness強化金融生產級智能體工程工藝，從而令複雜任務更可靠、金融認知更專業、安全治理更可控。目前已圍繞 10 大類金融場景，建立 15 種資產類型及逾 200 多項金融工程工藝資產，向客戶與夥伴開放共享，專區提供一觸式體驗、一站式獲取及一鍵式部署能力，並提供四種合作模式，涵蓋客戶自主研發、夥伴開發商業版本、平台元件整合及調用開源組件。