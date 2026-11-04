Lenovo與方大推AI系統　24/7提供心理陪伴、專業人士把關社工分流

根據第七屆全港抑鬱指數調查，差不多每四個香港人便有一人出現中度至嚴重焦慮，比例達 22.6%。另外參考教育局數字，中學生確診精神疾病個案於5年間增加一倍。不過，即使求助需求殷切，深宵求助熱線長期超出負荷、負面標籤窒礙及早求助、一般商用 AI 聊天機械人缺乏臨床專業監管與真人轉介機制，令有需要人士未能及時獲得適切支援。



Lenovo與聖方濟各大學於昨日（3日） 宣布合作，共同推動一項以人為本的AI應用項目，旨在構建數碼支援生態系統。系統將每日廿四小時運作，提供不帶批判的心理支援與陪伴，並以臨床專業及人文監督為核心運作。系統亦將智能分流，減輕前線社工的初步評估與行政負擔，讓他們專注處理複雜個案及提供臨床照護。系統目標並非取代人力，而是以科技成就人文關懷。項目為期兩年並獲Lenovo催化資助234 萬港元。



Lenovo 與聖方濟各大學共同推出一項以人為本的 AI 應用項目。

採線上及校園雙軌模式 有需要時轉介社工

為讓計劃惠及更廣泛社群，項目採用線上與校園雙軌模式，線上平台由臨床專業人員監管，提供保密、支援多語言的初步評估以及敘事AI 技術，協助使用者梳理情緒，並在有需要時轉介至專業社工。校園方面，項目將敘事取向的抗逆力工作坊帶入中學，裝備教育工作者及輔導員，建立持續的學生支援。

設臨床專家監管安全機制 真人社工把關

是次合作具有四大核心設計原則，當中包括建立由臨床專家監管的安全機制，並設直接對接專業社工的真人把關轉介；應用敘事取向架構，引導受助者發掘內在韌性與力量，取代冷冰冰的臨床診斷標籤；為支援不足的社群提供 24/7 多語言支援；並透過智能分流，減輕香港社福界前線人員的營運負擔。

未來兩年，Lenovo 將與聖方濟各大學及臨床、社會科學專家及社區夥伴緊密協作，分階段研發、測試及推出平台。合作將聚焦負責任設計、嚴謹的道德審查及校園先導試行，建立具實證基礎及可轉移的科技框架，以強化機構實務、為公共政策提供參考，並推動香港以至更廣泛地區可擴展的心理健康支援。

Lenovo 香港及澳門區總經理張苑瑩表示，是次雙方合作體現 Lenovo 如何善用智慧科技回應社會需要。

Lenovo 香港及澳門區總經理張苑瑩表示，是次合作結合 Lenovo 的 AI落地實力與聖方濟各大學在臨床及社會科學領域的專業，共同打造負責任且可擴展的心理健康支援方案。平台將提供 24/7 多語言互動、早期分流及臨床專業監管的轉介機制——在擴大服務的同時確保專業把關。是次合作體現 Lenovo 如何善用智慧科技回應社會需要，讓科技真正以人為本。

聖方濟各大學校長張仁良指出，是次合作有助方大科研成果落地，發揮更大社會效益。

聖方濟各大學校長張仁良表示，方大作為香港應用科學大學的先驅，一直致力推動產、學、研跨界協作，透過知識轉移，將科研成果轉化為具體項目，讓知識落地，將研究成果應用在社區之中，並回應社會需要。近年方大積極發展「AI Plus」，以配合國家「十五五」規劃及香港五年規劃的創科發展方向。方大同時推動人工智能與健康科學、社會科學等優勢領域融合。這次與Lenovo 合作，不僅是技術層面的交流，更重要是資金及項目技術諮詢上的支持，協助方大建立更穩健的項目基礎，讓科研成果能夠落地，並發揮更大的社會效益。