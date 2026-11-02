Wonderful AI香港設大中華樞紐　助企業解決AI應用痛點落實轉型

AI OS（人工智能作業系統）及AI Agent（智能體）供應商「Wonderful AI」早前公布，將以香港作為大中華區樞紐，業務覆蓋內地、澳門及台灣市場。Wonderful AI大中華區總經理趙翔（Mirko Zhao）表示，香港近九成企業曾嘗試應用人工智能，惟七成仍受困於概念驗證的「AI試點困境」（Pilot Purgatory），無法將AI應用擴展至整間企業的運作。他表示，公司將引進整合平台、策略諮詢與前線工程的交付模式，協助本地企業建立智能體團隊，加快技術落地。



總部位於荷蘭的Wonderful AI成立兩年，全球設有逾三十五個據點，估值達五十億美元，累計融資八億美元。趙翔擁有逾十年科技領域經驗，曾任職於PayPal及供應鏈物流企業Flexport，擔任Wonderful AI亞洲區首位產品負責人。他指出，公司選擇以香港為大中華區樞紐，主要看中本地企業具備明確的轉型需求。

Wonderful AI大中華區總經理趙翔（Mirko Zhao）。（Wonderful AI供相）

調查指七成港企停留在概念驗證階段

趙翔表示，公司接觸約百家本地大型企業後，留意到市場在應用層面存在明顯落差。調查統計顯示，香港有八成八企業曾測試人工智能，但七成企業僅停留在內部演示或概念驗證，未能邁向實際生產環境；約兩成三企業處於中等應用階段，而由管理高層推動全企業轉型的比例僅佔百分之四。

他歸納出企業轉型面對的三大痛點。首先是各部門分散採購獨立工具，容易造成系統孤島並衍生額外開支；其次是企業傾向直接複製原有工序，而非按新技術重新設計業務流程；最後是企業聘請諮詢公司後，往往缺乏前線工程團隊協助系統對接，導致方案無法落實。

採三位一體模式支援跨雲端中立部署

為解決落地困難，Wonderful採用平台、策略諮詢與前線工程的交付架構。策略團隊會先協助企業評估投資回報並制定預算，同時安排工程師駐場處理應用程式介面與數據對接工作。

公司將自身定位為中立平台，支援不同底層模型，並可按客戶需求部署不同雲端架構。企業可全權擁有智能體的知識產權，相關代碼與知識圖譜均可匯出，以保障數據主權並避免受單一技術供應商鎖定。

現場演示多模態智能體自動追討欠件

系統設有動態介面生成功能，可在數秒內根據對話實時生成試算與申請頁面。當多模態流程審核貸款文件並發現缺少身份證明文件時，系統會自動啟動語音功能致電客戶跟進，並能直接應對非預設的查詢。

針對缺乏應用程式介面的舊式銀行或保險系統，系統可透過電腦控制智能體直接操作屏幕與滑鼠輸入數據，過程亦支援人手隨時接管。此外，系統設有獨立監管模組實時監察對話內容，若偵測到欺詐行為或提示詞攻擊，會即時中斷連線以防範風險。

聯手八達通參與金管局沙盒測試

在本地合作方面，八達通為Wonderful AI在香港的首個合作夥伴。雙方現正參與香港金融管理局（金管局）的沙盒計劃，在客戶服務及市場推廣等多個部門測試落地應用，預計測試將持續至四月份。趙翔引述歐洲電信商Cosmo的應用經驗指出，團隊在八周內完成對接三十多個核心系統，成功處理三成進場客服電話，將服務時間縮短近半，一次性案件封閉率達到五成至八成。

談及市場差異，趙翔指歐美企業普遍已完成一至兩年的測試期並邁向生產部署，而港企因合規指引尚待清晰而傾向觀望。他建議本地企業應挑選高頻、具經濟價值及具備真實數據支持的核心業務場景切入，並透過系統監控用量與回報。在團隊規劃方面，大中華區團隊以每兩個季度規模翻倍為目標，預計年內在港團隊將擴展至超過百人。