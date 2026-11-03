金融大模型「軒轅4.5」推出　客服容量翻倍、客戶等候時間縮八成

「香港金融科技周2026」於11月2日至6日期間進行，並於昨日（2日）舉行開幕式。香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）、科技大學及金融科技公司度小滿於昨日宣布，推出業界首個具備自我進化能力的金融大模型「軒轅4.5」。



憑藉「遞歸式自我改進」（RSI）技術，「軒轅4.5」在拓展客源、風險管理及客戶關係管理等核心金融應用場景中，表現顯著提升三成，而運算成本僅為通用模型一成。另外，「軒轅4.5」構建的AI Agent能獨立處理八成常見查詢，並為客戶經理提供精準的策略與建議，令單一客戶經理的服務容量倍增至兩萬人，客戶等候時間亦由10分鐘大幅縮減至2分鐘。



HKGAI主任、科大首席副校長郭毅可（右三）與度小滿行政總裁朱光（左三），共同主持「軒轅4.5」發布儀式。

度小滿行政總裁朱光指出，HKGAI和科大在人工智能、電腦科學和多學科交叉研究方面積累深厚，與度小滿長期積累的金融業務經驗、真實應用場景和工程能力形成互補，三方聯合推動AI在金融領域的深度應用，助力香港金融行業的智能化升。

科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可則表示，HKGAI和科大一直致力於讓前沿 AI 研究走向真實產業場景，同時也期待「軒轅4.5」在香港落地，進一步為香港成為國際金融中心提升競爭力。

行政長官李家超（中）向科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可（右）和度小滿CEO朱光（左），了解「軒轅4.5」金融增強大模型的研發工作。

現時「軒轅4.5」可以應用於模型訓練，以及AI智能體（Agent）目標配置，當中的雙模型架構可以涵蓋大型語言模型與多模態模型兩大範疇，並透過自研技術進行監督微調與強化學習，使模型能持續適應各項金融任務。同時加強場景數據化，處理複雜的業務需求及精準洞察客戶需求。

「軒轅4.5」模型已在度小滿的實際業務中展現出強大潛力，構建逾千個AI Agent及超過 5,000 項技能，每日Token消耗量亦突破千億。CEO朱光表示未來度小滿也將繼續與HKGAI合作，推廣金融增強大模型技術在國際市場的應用。