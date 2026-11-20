科技園率團赴德參展MEDICA 簽多項協議助港企打通歐盟法規
撰文：陳志壯
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香港科技園公司首度率領22家園區企業及本地大學，遠赴德國參與全球頂級醫療科技展覽會MEDICA 2026。期間，科技園與歐洲多間權威健康機構及顧問公司簽署備忘錄，不僅為港企打通進軍歐洲的合規與商業化大門，更助海外企業經香港落戶大灣區，鞏固香港作為全球生命健康科技創新樞紐的地位。
策略結盟建中歐「雙向橋樑」：捕捉820億美元醫療器械新經濟
醫療科技突破牽動大眾健康福祉。中國內地作為醫療器械成長最快的市場之一，預計2032年規模達820億美元。面對龐大潛力，科技園聯同貿發局首次參展，並與德國殿堂級機構Medical Valley EMN及Kalms Consulting簽約。合作旨在推動兩地臨床試驗及市場拓展交流，協助港企應對歐洲嚴格法規。科技園行政總裁黃秉修強調，將科研成果轉化為全球醫療解決方案，極需深厚的生態圈協作。
呼氣測酮與精準手術機械人獲歐盟認證 現身德國展場
香港代表團展示了手術機械人、精準診斷等技術，為全球臨床診斷帶來嶄新方案，有效提升大眾醫療安全。園區企業AusMed Global發布全球首創便攜式呼氣酮體監測系統KetoMetrics®，產品獲歐盟CE認證，有力支援居家體重與健康管理。此外，Orange Biotech與匈牙利CorLab簽約，開拓歐盟分銷網絡；普世康生物科技與埃及KDP結盟，引入全自動生化分析儀至當地醫院。帝邁生物亦展出獲歐盟CE認證的升級版血液分析工作站，大幅提升實驗室檢測效能。
打通跨國法規與資本血脈：科技園化身「出海孵化器」助港企融資落地
為完善企業「出海」支援，科技園與高偉紳律師行合辦論壇探討法規挑戰；黃秉修亦向國際投資者強調香港是進軍亞洲的最佳跳板。代表團更密集拜訪西門子醫療等多個產業巨頭，積極為港企引進國際資源。目前，科技園支援逾400家生命健康企業，建立完整產業鏈。近期港企在BioJapan 2026等多項國際賽事屢獲殊榮，印證香港科研具備堅實臨床基礎與投資價值，勢將推動全球醫療創新。