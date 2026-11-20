香港科技園公司首度率領22家園區企業及本地大學，遠赴德國參與全球頂級醫療科技展覽會MEDICA 2026。期間，科技園與歐洲多間權威健康機構及顧問公司簽署備忘錄，不僅為港企打通進軍歐洲的合規與商業化大門，更助海外企業經香港落戶大灣區，鞏固香港作為全球生命健康科技創新樞紐的地位。



科技園公司首次率領由22家園區企業及本地大學合作夥伴組成的代表團，赴德國杜塞道夫參與全球領先醫療科技展覽會 MEDICA 2026。（科技園供相）

策略結盟建中歐「雙向橋樑」：捕捉820億美元醫療器械新經濟

醫療科技突破牽動大眾健康福祉。中國內地作為醫療器械成長最快的市場之一，預計2032年規模達820億美元。面對龐大潛力，科技園聯同貿發局首次參展，並與德國殿堂級機構Medical Valley EMN及Kalms Consulting簽約。合作旨在推動兩地臨床試驗及市場拓展交流，協助港企應對歐洲嚴格法規。科技園行政總裁黃秉修強調，將科研成果轉化為全球醫療解決方案，極需深厚的生態圈協作。

科技園公司與德國健康科技機構Medical Valley Solutions及Kalms Consulting簽署合作備忘錄。（科技園供相）

香港科技園公司行政總裁黃秉修於MEDICA的Market Entry Stage發表主題演講，重點介紹香港的科研實力、臨床資源及創科生態圈作為國際創新企業進軍亞洲的理想門戶。（科技園供相）

呼氣測酮與精準手術機械人獲歐盟認證 現身德國展場

香港代表團展示了手術機械人、精準診斷等技術，為全球臨床診斷帶來嶄新方案，有效提升大眾醫療安全。園區企業AusMed Global發布全球首創便攜式呼氣酮體監測系統KetoMetrics®，產品獲歐盟CE認證，有力支援居家體重與健康管理。此外，Orange Biotech與匈牙利CorLab簽約，開拓歐盟分銷網絡；普世康生物科技與埃及KDP結盟，引入全自動生化分析儀至當地醫院。帝邁生物亦展出獲歐盟CE認證的升級版血液分析工作站，大幅提升實驗室檢測效能。

園區創科企業亦藉MEDICA向國際市場發布最新醫療技術。AusMed Global 於歐洲市場率先推出KetoMetrics®，該產品已獲歐盟 CE 認證，為全球首創便攜式實時呼氣酮體監測系統。帝邁生物（Dymind） 推出獲歐盟 CE 認證的升級版 DH-8000 血液分析流水線工作站。（科技園提供）

打通跨國法規與資本血脈：科技園化身「出海孵化器」助港企融資落地

為完善企業「出海」支援，科技園與高偉紳律師行合辦論壇探討法規挑戰；黃秉修亦向國際投資者強調香港是進軍亞洲的最佳跳板。代表團更密集拜訪西門子醫療等多個產業巨頭，積極為港企引進國際資源。目前，科技園支援逾400家生命健康企業，建立完整產業鏈。近期港企在BioJapan 2026等多項國際賽事屢獲殊榮，印證香港科研具備堅實臨床基礎與投資價值，勢將推動全球醫療創新。

園區創科企業亦藉MEDICA向國際市場發布最新醫療技術。AusMed Global 於歐洲市場率先推出KetoMetrics®，該產品已獲歐盟 CE 認證，為全球首創便攜式實時呼氣酮體監測系統。帝邁生物（Dymind） 推出獲歐盟 CE 認證的升級版 DH-8000 血液分析流水線工作站。（科技園提供