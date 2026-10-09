科技園公司與土拓署合作 北都基建開放 助港打造智慧基建標竿
香港科技園公司（科技園公司）與土木工程拓展署（土拓署）簽署為期三年的合作備忘錄，攜手推動創新科技應用於本地土木工程及基建發展，協助香港對接國家「十五五」規劃，引領傳統建造業邁向高質量發展。雙方將提供國際展示平台，安排海外建造業界持份者到訪土拓署項目工地實地考察及分享經驗，讓香港研發方案展示優勢，開拓環球機遇。
年底辦首個「場景發佈會」 開放園區科企參與
雙方已規劃一系列合作項目，包括於今年底舉辦業界首個「場景發佈會」，由土拓署分享不同工程項目面對的實際挑戰及應用需求，開放予園區公司參與。園區公司可針對真實工程場景直接向土拓署推介創新科技解決方案，促進方案發掘、業界協作及潛在試點機會。是次安排呼應今年9月《施政報告》提出支持科技園公司研究設立「香港創科應用場景促進中心」的方向，作為相關模式的先行先試。
北部都會區展開試驗 3萬公頃項目成試金石
作為本港其中一個最大的公共基建項目擁有人，土拓署將成為科技園公司初創企業的策略性錨點合作夥伴，讓其建造科技方案在重大基建及大型項目中測試及應用，創造成功案例以推動方案更廣泛落地應用。此外，土拓署將於佔地約30,000公頃的北部都會區展開多個項目，科技園公司園區科企期望透過項目進行概念驗證或試驗。雙方亦會結合土拓署的基建項目經驗及科技園公司的全球網絡，定期就全球建造技術發展及國際基建創新趨勢等議題作出交流。
科技園逾2,600科企 土拓署真實項目成最佳驗證場景
科技園公司行政總裁黃秉修表示，土拓署開放真實基建場景予科技初創，這份信任對香港創科發展非常重要。科技園公司生態圈內有超過2,600間科技公司，對土拓署而言是龐大的創科方案庫；而土拓署的真實項目則是園區公司最好的驗證場景。香港創科要走向世界，首先要有成功經驗及案例，土拓署的項目正好提供實證將本地成功案例帶到國際市場。
土拓署署長方學誠：期望頂尖科技真正「落地」應用
土拓署署長方學誠表示，土拓署與科技園公司一直是長期合作夥伴，目前已有不少工程項目採用了園區公司的技術，多個合作項目更榮獲國際殊榮。他期望透過合作備忘錄，將最頂尖的科技進一步真正「落地」應用到城市建設，共同將香港建設成為更智慧、更安全、更宜居的國際大都會。