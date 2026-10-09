科技園公司與土拓署合作　北都基建開放　助港打造智慧基建標竿

香港科技園公司（科技園公司）與土木工程拓展署（土拓署）簽署為期三年的合作備忘錄，攜手推動創新科技應用於本地土木工程及基建發展，協助香港對接國家「十五五」規劃，引領傳統建造業邁向高質量發展。雙方將提供國際展示平台，安排海外建造業界持份者到訪土拓署項目工地實地考察及分享經驗，讓香港研發方案展示優勢，開拓環球機遇。



科技園公司（科技園公司）與土木工程拓展署簽署為期三年的合作備忘錄，攜手推動創新科技應用於本地土木工程及基建發展。（科技園圖片）

年底辦首個「場景發佈會」 開放園區科企參與

雙方已規劃一系列合作項目，包括於今年底舉辦業界首個「場景發佈會」，由土拓署分享不同工程項目面對的實際挑戰及應用需求，開放予園區公司參與。園區公司可針對真實工程場景直接向土拓署推介創新科技解決方案，促進方案發掘、業界協作及潛在試點機會。是次安排呼應今年9月《施政報告》提出支持科技園公司研究設立「香港創科應用場景促進中心」的方向，作為相關模式的先行先試。

科技園公司行政總裁黃秉修及土木工程拓展署署長方學誠聽取科技企業代表講解針對本地基建需要而設計的創新方案。（科技園圖片）

北部都會區展開試驗 3萬公頃項目成試金石

作為本港其中一個最大的公共基建項目擁有人，土拓署將成為科技園公司初創企業的策略性錨點合作夥伴，讓其建造科技方案在重大基建及大型項目中測試及應用，創造成功案例以推動方案更廣泛落地應用。此外，土拓署將於佔地約30,000公頃的北部都會區展開多個項目，科技園公司園區科企期望透過項目進行概念驗證或試驗。雙方亦會結合土拓署的基建項目經驗及科技園公司的全球網絡，定期就全球建造技術發展及國際基建創新趨勢等議題作出交流。

科技企業代表向科技園公司行政總裁黃秉修及土木工程拓展署署長方學誠聽取講解針對本地基建需要而設計的創新方案。（科技園圖片）

科技園逾2,600科企 土拓署真實項目成最佳驗證場景

科技園公司行政總裁黃秉修表示，土拓署開放真實基建場景予科技初創，這份信任對香港創科發展非常重要。科技園公司生態圈內有超過2,600間科技公司，對土拓署而言是龐大的創科方案庫；而土拓署的真實項目則是園區公司最好的驗證場景。香港創科要走向世界，首先要有成功經驗及案例，土拓署的項目正好提供實證將本地成功案例帶到國際市場。

科技園公司行政總裁黃秉修表示，香港創科要走向世界，首先要有成功的經驗及案例，署方的項目正好提供這個實證，將本地成功案例帶到國際市場，達至雙贏局面。（科技園圖片）

土拓署署長方學誠：期望頂尖科技真正「落地」應用

土拓署署長方學誠表示，土拓署與科技園公司一直是長期合作夥伴，目前已有不少工程項目採用了園區公司的技術，多個合作項目更榮獲國際殊榮。他期望透過合作備忘錄，將最頂尖的科技進一步真正「落地」應用到城市建設，共同將香港建設成為更智慧、更安全、更宜居的國際大都會。