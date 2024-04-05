IKEA與荷蘭設計師Raw Color聯乘 百元起入手繽紛色彩、時尚收納品

【IKEA/收納推薦】想以預算範圍中為家居作出小改動，或是為家居大變身，不少人都會聯想到簡潔北歐風格的 IKEA 宜家家居。想在收納、滿足儲物空間的需求的同時，以特色點亮家居的話，IKEA 新推出的彩色聯乘系列必定能夠滿足你！



想要為家中增添特色，繽紛色彩、亮色調相信會是個令心情變好的選擇。而IKEA 與荷蘭設計師Raw Color 合作，以15種顏色，結合金屬、織品、玻璃等多種材質，聯手打造出『TESAMMANS』系列，當中有17款商品，色彩與極簡線條碰撞出跳脫傳統框架的家品，為家居帶來歡樂與生命力。

IKEA與荷蘭設計師Raw Color聯乘 打造『TESAMMANS』系列（IKEA）

顏色永遠不會單獨存在，需要巧妙搭配。 Raw Color

IKEAxRaw Color新品：1. TESAMMANS 活動貯物組合 彩色 HK$999.9

對於空間不多的香港人而言，延伸工作空間、增加額外的貯物空間可是相當重要，大型的組合櫃又需要太多空間以及好好規劃，一個萬用、輕巧，具有活輪的貯物組合就方便很多。

除了實用，這款收納櫃四面都有不同角度的開口，不單是用上三種色彩堆疊，更以間距不同的鏤空直紋點綴，移動時就會產生莫列波紋 Moiré Effect 效果，擺放角度就能變化出不同的視覺效果。

IKEAxRaw Color新品：1. TESAMMANS 活動貯物組合 彩色 HK$999.9（IKEA）

IKEAxRaw Color新品：2. TESAMMANS 掛牆鐘 彩色 HK$199.9

擔心家中的掛畫與時鐘並不融合？這個外型、功能性兼備的掛牆鐘，打破傳統時鐘造型：草綠色、柔和粉色、大海藍色三層顏色組合而成的鐘盤，加上邊緣凸出的半圓指針，乍看之下就像一幅壁畫，而上面的鏤空線條則會隨著時間轉動、交錯產生流動感，即可愛又時尚。

IKEAxRaw Color新品：2. TESAMMANS 掛牆鐘 彩色 HK$199.9（IKEA）

IKEAxRaw Color新品：3. TESAMMANS角几 HK$499.9

一張小角几可謂一物多用，即可以作為收納、又可以作為裝飾、放置物品，而這款可愛的角几，甜點般的波紋外觀，以紅褐色配上粉紅色。特別是以鋼板製成，能夠作為短暫的坐几亦相當穩固。另外，更加設下面的收納空間，頂蓋可以提起，廳中的細小物件可以輕鬆貯存。

IKEAxRaw Color新品：3. TESAMMANS角几 HK$499.9（IKEA）

IKEAxRaw Color新品：4. TESAMMANS 吊燈燈罩 彩色 HK$199.9

想改變家中的古板感覺的話，從燈具中著手改變會是一個不錯的選擇，燈泡不會外露的同時，又令家居設計更簡約。挑選合適的主燈，不僅可以展現獨特的風格，更可以減輕視覺負擔。這款漸變色調三層傘狀燈罩的吊燈，當光線射到金屬燈罩時，能帶來光影的交互作用，營造出溫柔舒適的感覺。

IKEAxRaw Color新品：5. TESAMMANS 懸掛裝飾物 彩色 HK$99.9

乍看之下以為這款裝飾物與嬰兒用品相約，但當中其實隱藏不少設計心思。這款用上不同尺寸、色彩、微彎的金屬懸片吊飾，能夠在擺盪與旋轉過程中捕捉光線，跟隨光影展現變化，讓人看得入迷。

IKEAxRaw Color新品：5. TESAMMANS 懸掛裝飾物 彩色 HK$99.9（IKEA）

IKEAxRaw Color新品：6. TESAMMANS 燭台 2件套裝（黃色/粉紅色）HK$59.9

若然家中空間與家人共享，無法作出大改變，亦可以用上小物件為房間，甚至為桌上空間增添活力。這款具有鏤空線條的2件套裝燭台，點起蠟燭時，小孔則會散射出裝飾性的光影，若然作為置物之用亦具有設計特色。