唇釉推薦2026｜30大好用唇蜜：打造軟萌無害偽素顏/純慾水光唇妝

【唇釉推薦2026/唇蜜推薦2026】近年的化妝趨勢都偏向清透、輕盈，想要打造清透感，除了輕薄的粉底，亦可以借助胭脂與唇釉、唇蜜等，打造粉嫩、無辜感妝容。網上亦流傳多種動物系妝容，當中無辜的兔子系妝容更是近年大熱！兔子妝為展現出純慾又可愛的少女感，會以粉嫩、輕透冷色調打造出被保護的感覺。



如何打造兔子系妝容？

要營造兔子的感覺，當然要有如兔子般可愛有圓大的眼妝，另外亦需要大量運用腮紅點綴。唇妝亦最好用上無邊界感的水嫩嘟嘟唇妝，以較近唇色或冷色調的唇膏再疊加透明唇油，或是直接利用唇釉、唇蜜等產品；打造出偽素顏的感覺。

TWICE的娜璉 妝感軟萌無害（IG@nayeonyny）

唇釉／唇蜜推薦 打造軟萌無害妝感

唇釉唇蜜推薦2026：Bobbi Brown 晶鑽水晶豐盈護唇油 HK$350

對於乾唇而言，唇蜜也許很快便被吸收，無法好好的展現最完美的唇妝，用上有色唇油就能解決這個困擾。Bobbi Brown這款全新晶鑽水晶豐盈護唇油，當中蘊含獨家「Blooming Oil」科技與植物奢養精油配方，能夠修護雙唇，同時根據雙唇產生自然pH值反應，打造最適合個人膚色的唇色，瞬間帶來亮澤豐盈效果！

唇釉唇蜜推薦2026：Bobbi Brown 晶鑽水晶豐盈護唇油 HK$350（品牌提供）

唇釉唇蜜推薦2026：JSM BEAUTY 立體金屬精華唇釉 HK$165

每次使用唇釉或唇蜜都不肯定應該如何好好推開？JSM BEAUTY這款唇釉，內附金屬頭，能夠輕鬆將濃郁色彩推開，打造柔精緻又豐盈的妝效。

唇釉唇蜜推薦2026：JSM BEAUTY 立體金屬精華唇釉 HK$165（品牌提供）

唇釉唇蜜推薦2026：LANEIGE Glaze Craze Lip Serum HK$140

早前於社交平台引來一陣討論風潮的冬甩唇釉精華，除了有備受關注的軟膠軟膠，加上95%護唇精華配方，一抹撫平唇紋，輕塗即能打造豐盈水潤效果，疊抹更可打造豐盈效果。

唇釉唇蜜推薦2026：LANEIGE Glaze Craze Lip Serum HK$140（品牌提供）

唇釉唇蜜推薦2026： Fwee 豐盈透明水晶唇彩 HK$118

韓國大熱的化妝品牌終於登陸香港了！以多巴胺、可愛色調為設計的 Fwee，可以說是收獲大批GEN Z的歡心。除了皇牌的布丁唇膏外，這款設有17種色號的豐盈透明水晶唇彩亦是不能錯過的好物，當中採用獨特「極致豐潤膜」配方，更有30％與70％雙重色澤濃度選擇，能夠隨時滿足不同妝容需求！

唇釉唇蜜推薦2026： Fwee 豐盈透明水晶唇彩 HK$118（Fwee）

唇釉唇蜜推薦2026： fresh 黃糖潤色護唇油 4mL HK$200

淡妝的時候，擔心唇色過於明顯會影響妝感？選擇有色的護唇油就能低調地點綴妝容， fresh這款潤色護唇油蘊含多重自然成份，如黃糖、西梅籽油、黑加侖子油及葡萄籽油等而成的柔滑及滋潤獨特配方，質地輕盈不黏膩，三款色調均能即時提升氣色！

唇釉唇蜜推薦2026： fresh 黃糖潤色護唇油 4mL HK$200 （fresh）

唇釉唇蜜推薦2026：Burberry Beauty Burberry Kisses霧柔唇露 HK$350

喜愛茶色或奶茶色調的話，Burberry Beauty新推出的Burberry Kisses 系列相信能夠收獲你的歡心。系列以英國歷史悠久的茗茶文化作為靈感，打造出不同深淺度的茶棕色調，質地輕盈柔滑，顯色之餘能夠撫平細紋，令雙唇更平滑豐盈，完美映襯各種膚色。

唇釉唇蜜推薦2026：Burberry Beauty Burberry Kisses霧柔唇露 HK$350（品牌提供）

唇釉唇蜜推薦2026：Haus Labs by Lady Gaga PhD Hybrid Hydrating Tinted Lip Oil 7mL HK$240

如果你是個乾唇女生，或是想護唇同時點綴唇色的話，選擇有色唇油會是個不錯的選擇。這款獲獎的PhD Hybrid Hydrating Tinted Lip Oil，來自Lady Gaga的護膚美妝品牌Haus Labs，以不含香料的純淨配方打造，不黏膩之餘更能夠隨pH值變色，打造更合適的透亮色澤 。

唇釉唇蜜推薦2026：Haus Labs by Lady Gaga PhD Hybrid Hydrating Tinted Lip Oil 7mL HK$240（Sephora）

唇釉唇蜜推薦2026：TOM FORD BEAUTY NEW SOLEIL NEIGE GLOSS LUXE HKD$505

Tom Ford 以雪地上的微光為靈感，打造出極具白色美學的Soleil Neige 系列。這款鏡面唇釉，外形清爽、簡潔，配方混合酪梨油、荷荷巴油和洋甘菊花油等，無論單獨使用或疊加在唇膏上，都能提供薄至中等的亮麗遮瑕效果，讓雙唇更豐盈。

唇釉唇蜜推薦2026：TOM FORD BEAUTY NEW SOLEIL NEIGE GLOSS LUXE HKD$505（品牌提供）

唇釉唇蜜推薦2026：MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST LIP GLOSS超能冰透護唇蜜 HK$220

想要一支完成護唇、唇部打底與著色的唇部產品，MAKE UP FOR EVER新推出的唇蜜就能符合你所需！這款唇蜜多達11款顏色，包括3款鏡光純色及8款微閃珠光色調，能夠滿足不同妝容需要。獨特棒頭設計，一棒即取得完美份量，薄膜並不會令唇部增添黏膩感，塗抹後更能維持高達12小時滋潤及豐盈效果，幾秒鐘打造亮澤唇妝！

唇釉唇蜜推薦2026：MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST LIP GLOSS超能冰透護唇蜜 HK$220（品牌提供）

唇釉唇蜜推薦2026：Visée ESSENCE LIP PLUMPER 精華豐唇蜜 5.5mL HK$75

初次嘗試唇蜜的話，不妨試試開架品牌，價格親民，相對地試錯機會較大。作為人氣日本國民彩妝品牌，去年正式登陸香港，亦成為 VISÉE 海外唯一銷售地！而這款深受日本女生追捧的精華豐唇蜜，除了透明唇蜜外，新推出早春限定色，一支兼備唇彩、底霜及潤唇修護效果，水油妝膜比例適中，配合「Spicy Plump 微辣豐盈成分」，長效維持滋潤與豐盈飽滿感。

唇釉唇蜜推薦2026：Visée ESSENCE LIP PLUMPER 精華豐唇蜜 5.5mL HK$75（Visée）

唇釉唇蜜推薦2026： HOURGLASS 豐盈鏡面唇膏 Phantom Volumizing Glossy Balm

化妝新手最怕無法控制好化妝品的用量，唇釉用得太多容易令到「油嘴」出現，唇膏用得太深又會顯得老氣俗套。HOURGLASS這支收獲不少好評的豐盈鏡面唇膏，軟身果凍膏體有如固體唇釉，滋潤功效更高達 8小時，最重要是三效合一：集合潤唇膏的滋潤、唇膏的顯色度與唇彩的亮澤於一身。

唇釉唇蜜推薦2026：HOURGLASS 豐盈鏡面唇膏 Phantom Volumizing Glossy Balm (HOURGLASS)

唇釉唇蜜推薦2026： CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Big Lip Plumpgasm 夢幻豐感唇蜜 HK$300

CHARLOTTE TILBURY 全新之作，蘊含透明質酸以及白色羽扇豆属的Collageneer™ 提取物，透過PLUMPGASM 熱感以及冷感技術，即時平滑唇部細紋，強效豐感美唇，打造明顯完美的唇部輪廓！

唇釉唇蜜推薦2026：CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Big Lip Plumpgasm 夢幻豐感唇蜜 HK$300（CHARLOTTE TILBURY）

唇釉唇蜜推薦2026：BOBBI BROWN Luxe Matte Liquid Lipstick 極緻奢華啞緻唇釉 HK$350

擔心光澤型的唇釉，會顯得過於年輕或休閒？BOBBI BROWN這款全新的霧面唇釉能夠打造高級感，柔軟質地更不會抽乾唇部的水分，HydroSmooth複合物成分打造持久、飽滿豐盈雙唇。

唇釉唇蜜推薦2026：BOBBI BROWN Luxe Matte Liquid Lipstick 極緻奢華啞緻唇釉 HK$350（BOBBI BROWN）

唇釉唇蜜推薦2026：HUDABEAUTY Faux Filler Gloss Bombshell 玻璃豐盈唇釉 HK$175

想一支解決豐盈飽滿、閃亮的唇妝，HUDABEAUTY這支含有透明質酸以及膠原蛋白的唇釉，能夠即時填充唇紋而不會有刺痛感，打造亮澤雙唇。

唇釉唇蜜推薦2026：HUDABEAUTY Faux Filler Gloss Bombshell 玻璃豐盈唇釉 HK$175 (HUDABEAUTY)

唇釉唇蜜推薦2026：Sephora Collection Outrageous Plump Lip Gloss HK$120

想要一支性價比高的唇蜜，不妨入手這支Sephora 的Outrageous Plump Lip Gloss，只需百多元就可以打造保濕飽滿的唇妝。

唇釉唇蜜推薦2026：Sephora Collection Outrageous Plump Lip Gloss HK$120（Sephora）

唇釉唇蜜推薦2026：dasique Juicy Dewy Tint 果汁露水鏡面唇釉 HK$128

dasique 作為大熱的韓國品牌，更被大讚為『平價3CE』，由外觀到內容物都十分精緻，加上實惠價錢收獲不少女生歡心。而這款果汁露水鏡面唇釉，帶有水果香氣，加上像鏡面光感妝效，7款顏色都十分合適作為『兔子舌頭唇妝』！

唇釉唇蜜推薦2026：dasique Juicy Dewy Tint 果汁露水鏡面唇釉 HK$128（dasique）

唇釉唇蜜推薦2026：Tom Ford Beauty Slim Lip Color Shine 唇膏 HK$395

想打造低調的光澤唇妝，亦可以利用水光唇膏，滋潤同時不會過於休閒，工作日常亦可使用。 Tom Ford Beauty最新推出的Slim Lip Color Shine 唇膏，幼管唇膏適合化妝新手，當中含有豐富的潤滑劑，即可打造豐盈、飽滿又持久的唇妝。

唇釉唇蜜推薦2026：shu uemura x SHAVONNE WONG 絹感潤護水光星閃唇釉 HK$315

Y2K熱潮繼續大熱，而未來感更進駐美妝單品當中！乘著夏日，shu uemura今個夏日與新加坡時尚攝影師Shavonne Wong合作，打造出充滿未來感的限量系列。這款絹感潤護水光星閃唇釉，結合護唇精華與閃爍光澤感，將偏光幻閃珍珠顆粒混搭色彩，打造出獨特的「流螢粉」、「彗星粉」色調，為妝容增添活力感。

唇釉唇蜜推薦2026：shu uemura x SHAVONNE WONG 絹感潤護水光星閃唇釉 HK$315

唇釉唇蜜推薦2026：SUQQU 晶采極潤唇釉 TREATMENT WRAPPING LIP 5.4g HK$295

SUQQU 這款晶采極潤唇釉，具有5色選擇，配合啫喱聚合物配方，能夠修護乾裂嘴唇，打造輕盈、不黏重的原生好氣色，打造自然豐滿的唇妝。

唇釉唇蜜推薦2026：SUQQU 晶采極潤唇釉 TREATMENT WRAPPING LIP 5.4g HK$295（SUQQU）

唇釉唇蜜推薦2026： RMK Liquid Matte Lip Color 絲滑柔霧唇釉 HK$290

一提起霧面唇釉，普遍女生都會認為是乾巴、顯唇紋的，RMK今個秋天推出的柔滑水潤的霧面唇釉則能反轉大眾固有想法！這款唇釉液體一推即轉化為啫喱膜，既保持高顯色度，又有透明質酸及荷荷巴油等保濕成分，舒適柔滑與貼服滋潤兼備！

唇釉唇蜜推薦2026：RMK Liquid Matte Lip Color 絲滑柔霧唇釉 HK$290 (RMK)

唇釉唇蜜推薦2026：CHARLOTTE TILBURY COLLAGEN LIP BATH 護唇唇彩 HK$300

作為CHARLOTTE TILBURY的皇牌產品，護唇唇彩一直備受好評，而今個夏天，更帶來全新3大色調，以高亮澤的護膚成分配合珍珠光澤反射色素 ，一次過滿足提亮、保濕以及顯色。

唇釉唇蜜推薦2026： CHARLOTTE TILBURY COLLAGEN LIP BATH 護唇唇彩 HK$300（品牌提供）

唇釉唇蜜推薦2026：AMUSE Jel-Fit Tint 12小時持久果凍唇釉 HK$148

想要化妝同時保濕、謢膚，AMUS 這款E Jel-Fit Tint 12小時持久果凍唇釉，含有8種玻尿酸、桃子提取物、維生素E醋酸酯與10％植物油，能夠12小時持久保濕、貼膚，光亮同時減少脫妝與油腻感。

唇釉唇蜜推薦2026：AMUSE Jel-Fit Tint 12小時持久果凍唇釉 HK$148（AMUSE）

唇釉唇蜜推薦2026：NARS AFTERGLOW LIP SHINE 悅光唇彩 5.5ml HK$260

想要輕度亮澤的唇妝，不妨入手NARS AFTERGLOW 的唇彩，這款含有紅桑莓籽油與紅石榴萃取精華，能夠保護雙唇，免受環境污染；亦能令雙唇變得更豐盈。

唇釉唇蜜推薦2026： NARS AFTERGLOW LIP SHINE 悅光唇彩 5.5ml HK$260（NARS）

唇釉唇蜜推薦2026：Gucci Gloss à Lèvres唇釉 6.5ml HK$350

想要為雙唇深層補水，又擔心會過於油膩？Gucci Gloss à Lèvres唇釉可以打造出與膚色完美相襯的細膩色彩。唇釉當中蘊含強效保濕的透明質酸、薄荷醇等成分，能夠撫平細紋以及達至8小時持久水潤、持續為雙唇補水；打造晶瑩透亮光澤。

唇釉唇蜜推薦2026：Gucci beauty Gloss à Lèvres唇釉 6.5ml HK$350（Gucci ）

唇釉唇蜜推薦2026：ARMANI beauty LIP MASETRO SATIN 絲絨水漾唇釉 HK$380

玫瑰裸色作為近年大熱的色調，不少女生都相當愛用，能夠展現溫柔而好氣息的一面。ARMANI beauty為液體唇膏、唇膏及潤唇膏於一身的絲絨水漾唇釉，注入全新成員。琉璃霧感玫瑰裸色樽身，配以三款低飽和度玫瑰裸棕色，當中的半水光妝感能夠打造有如原生裸唇的光澤感。

唇釉唇蜜推薦2026：ARMANI beauty LIP MASETRO SATIN 絲絨水漾唇釉 HK$380

唇釉唇蜜推薦2026：Muzigae Mansion 光澤融冰唇萃

由韓國設計師創立的Muzigae Mansion，時尚的融冰造型，加上晶瑩剔透的唇色收獲不少女生的歡心。另外，唇釉以天然純素成份打造，半透明質地，能夠完美融合自身的唇色，敏感唇、孕婦以及素食者都適用；輕鬆打造持久、不掉色的唇妝。

唇釉唇蜜推薦2026：Muzigae Mansion 光澤融冰唇萃（Muzigae Mansion）

唇釉唇蜜推薦2026：YVES SAINT LAURENT BEAUTY LOVESHINE CANDY GLAZE 情迷凝亮唇蜜 HK$375

擔心唇蜜會弄得太黏笠？YVES SAINT LAURENT BEAUTY（YSL）推出市場首款固體唇蜜，結合水光感與護唇配方，當中蘊含78%唇部修護基底配方、透明質酸和石榴萃取。能夠展現24小時長效水潤感，完美融於唇上而全無黏膩感，補妝或早八趕忙上妝必備！

唇釉唇蜜推薦2026：YVES SAINT LAURENT BEAUTY LOVESHINE CANDY GLAZE 情迷凝亮唇蜜 HK$375（YVES SAINT LAURENT BEAUTY ）

唇釉唇蜜推薦2026：BOBBI BROWN Extra Plump Lip Serum 晶鑽豐盈護唇精華 HK$350

想要化妝同時護膚，挑選蘊含豐富精華成分的總不會出錯！BOBBI BROWN 這款唇蜜含有多種植物精華成分，精油配方卻不黏膩、厚重，而且非常容易推開，不論單用或與口紅疊加，都能營造更立體妝感。

唇釉唇蜜推薦2026：BOBBI BROWN Extra Plump Lip Serum 晶鑽豐盈護唇精華 HK$350 (BOBBI BROWN)

唇釉唇蜜推薦2026：FENTY BEAUTY Gloss Bomb Universal Lip Luminizer 星塵炸彈3D流光唇釉 HK$198

想打造大熱嘟嘟唇妝，FENTY BEAUTY 這款有多色選擇的星塵炸彈3D流光唇釉，當中的乳木果油成分以及不黏膩配方，顯色同時豐盈、滋潤雙唇，加上香甜味道，為整個唇妝體驗更添氣氛。

唇釉唇蜜推薦2026：FENTY BEAUTY Gloss Bomb Universal Lip Luminizer 星塵炸彈3D流光唇釉 HK$198 (FENTY BEAUTY)

唇釉唇蜜推薦2026：ettusais LIP EDITION (GLOSS) 誘光水漾唇彩 10g HK$105

擔心唇妝與彩妝並不和諧？ettusais 以和諧美妝為靈感，不以藍、黃肌底色為選色準則，升級HYPER GLOSS OIL以及和諧幻彩珍珠粉末，打造可以與雙唇自然融合，襯托肌膚的輕盈唇彩。