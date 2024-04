大腸髮圈推薦2024｜夏天必備單品！$975起Dior、LV、Hermès精美款

大腸髮圈推薦2024|近來炎熱的天氣,令人滿身汗水,加上頭髮黏住,整個人變得狼狽。相較一般緊繃的橡筋,不少女生都愛用大腸髮圈,不僅能夠隨時紮起和放下,亦避免頭髮出現紮痕。而名牌的大腸髮圈,更為整體造型增添優雅和隨性感覺,以下整理其中6款,包括LV、Dior及GUCCI等,外形具有品牌特色,而且價錢平均每個975港元起。



外形設計簡單,以沉靜的大地色調為主,配搭格紋圖案,並以小羊皮飾邊,以及Clou de Selle金屬圖案點綴,細看之下充滿細節,展現出活帶溫柔的氣息。由於髮圈較大,可以配搭馬尾,以顯添髮量,抑或紮髻展現典雅的一面。

有時可從Dior的童裝發掘驚喜!就如這款大腸髮圈,大人其實也可使用,而且設計精美,以Toile de Jouy Paris主題圖案,襯搭舒適的粉色調,感覺溫和知性。髮圈上亦有個蝴蝶結,並以同色調的品牌刺繡,展現出甜美氣息。更值得一提的,是髮圈平均每個975港元,以名牌來說算是入門商品。

品牌早前宣布任職25年創意總監的Pierpaolo Picciol辭職,並由前GUCCI創意總監Alessandro Michele接任。若是品牌粉絲的話,相信定會不捨Pierpaolo的設計,因此不妨趁早入手,這款大腸髮圈質感絲滑,色調感覺復古,搭以品牌標誌圖案,帶有典雅感覺,加上扣上金色標誌圈,更顯低調奢華感。

較輕盈的色彩,可為夏天帶來清涼感。這款PRADA大腸髮圈以薄荷綠為主,不僅流行而且易搭,而髮圈上的立體品牌標誌,更為髮圈增添奢華感。髮圈以再生尼龍製作,紮起頭髮後可展現出澎脹感,倍添可愛感覺。

兩款GUCCI髮圈都以不同風格製作,其中一款為黑色真絲,並以經典的紅綠間織帶點綴,展現出乖巧的學院風格;另一款則為黑色GG Flora印花真絲,帶有熱帶雨林感覺,綴以蝴蝶結設計,適合襯搭陽光活力或層次穿搭。

充滿清涼感的一組大腸髮圈,全以真絲製作,配搭品牌的經典標誌圖案,綴以經典花磚設計,加上甜美清涼的粉藍和粉紅調,展現出舒適的夏日氛圍。仔細看的話,還會發現髮圈上的金屬圓圈標誌,感覺帶有奢華和優雅的魅力。

大腸髮圈推薦2024|Louis Vuitton LV By The Pool Set Of Chouchous