大腸髮圈推薦2024｜夏天必備單品！$975起Dior、LV、Hermès精美款

大腸髮圈推薦2024｜近來炎熱的天氣，令人滿身汗水，加上頭髮黏住，整個人變得狼狽。相較一般緊繃的橡筋，不少女生都愛用大腸髮圈，不僅能夠隨時紮起和放下，亦避免頭髮出現紮痕。而名牌的大腸髮圈，更為整體造型增添優雅和隨性感覺，以下整理其中6款，包括LV、Dior及GUCCI等，外形具有品牌特色，而且價錢平均每個975港元起。



大腸髮圈推薦2024｜Hermès Claudia Plein Air Scrunchie #Gold HK$3,600

外形設計簡單，以沉靜的大地色調為主，配搭格紋圖案，並以小羊皮飾邊，以及Clou de Selle金屬圖案點綴，細看之下充滿細節，展現出活帶溫柔的氣息。由於髮圈較大，可以配搭馬尾，以顯添髮量，抑或紮髻展現典雅的一面。

大腸髮圈推薦2024｜Dior 象牙色緞面巴厘紗綴以藍色和淡粉紅色 Toile de Jouy Paris 印花童裝髮圈 HK$1,950

有時可從Dior的童裝發掘驚喜！就如這款大腸髮圈，大人其實也可使用，而且設計精美，以Toile de Jouy Paris主題圖案，襯搭舒適的粉色調，感覺溫和知性。髮圈上亦有個蝴蝶結，並以同色調的品牌刺繡，展現出甜美氣息。更值得一提的，是髮圈平均每個975港元，以名牌來說算是入門商品。

大腸髮圈推薦2024｜Valentino Toile Iconographe Scrunchies Set in Silk with VLogo Appliqué HK$3,100

品牌早前宣布任職25年創意總監的Pierpaolo Picciol辭職，並由前GUCCI創意總監Alessandro Michele接任。若是品牌粉絲的話，相信定會不捨Pierpaolo的設計，因此不妨趁早入手，這款大腸髮圈質感絲滑，色調感覺復古，搭以品牌標誌圖案，帶有典雅感覺，加上扣上金色標誌圈，更顯低調奢華感。

大腸髮圈推薦2024｜PRADA Re-Nylon 髮圈 #水綠色 HK$3,100

較輕盈的色彩，可為夏天帶來清涼感。這款PRADA大腸髮圈以薄荷綠為主，不僅流行而且易搭，而髮圈上的立體品牌標誌，更為髮圈增添奢華感。髮圈以再生尼龍製作，紮起頭髮後可展現出澎脹感，倍添可愛感覺。

大腸髮圈推薦2024｜GUCCI 真絲GG髮圈套裝 #米色及烏木色 HK$2,800

兩款GUCCI髮圈都以不同風格製作，其中一款為黑色真絲，並以經典的紅綠間織帶點綴，展現出乖巧的學院風格；另一款則為黑色GG Flora印花真絲，帶有熱帶雨林感覺，綴以蝴蝶結設計，適合襯搭陽光活力或層次穿搭。

大腸髮圈推薦2024｜Louis Vuitton LV By The Pool Set Of Chouchous HK$3,250

充滿清涼感的一組大腸髮圈，全以真絲製作，配搭品牌的經典標誌圖案，綴以經典花磚設計，加上甜美清涼的粉藍和粉紅調，展現出舒適的夏日氛圍。仔細看的話，還會發現髮圈上的金屬圓圈標誌，感覺帶有奢華和優雅的魅力。