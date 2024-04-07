婚前派對｜5大Bridal Shower必備服飾：睡衣、晨袍、同色調服飾

【婚前派對/婚禮籌備】婚前派對（Bridal Shower）絕對是一個打卡好時機，想在這個時候拍出一張難以忘懷的合照，挑選主題服飾就必不可少！Bridal Shower 指新娘在結婚前，所舉行一場派對，普遍會與閨密好友慶祝即將結束單身，並宣告即將新婚的好消息。



不論你的閨密是個大玩特玩的新娘，或是文靜低調的新娘，以下的主題建議都總有一個合適！Bridal Shower 常見的主題服飾有：少女碎花風、奢華老錢風、華麗晚禮風、牛仔單寧風、狂歡派對風、Y2K復古風或特有主題風格等。

Bridal Shower必備服飾：1. 浴袍／晨袍

想拍出經典優雅風格的 Bridal Shower，浴袍、晨袍就絕對是首選，若想令照片更為獨特，不妨選擇同一色調，絲質或鍛質的睡裙、晨袍，更可以在背部縫上『Bride to be』的字樣，展示休閒感同時透露將婚的喜訊。

Bridal Shower必備服飾：1. 浴袍／晨袍（IG@eunicechanszeyan）

Bridal Shower必備服飾：2. 校服

如果你身邊的閨密好友已相識多年，不妨乘著重要日子重溫相識時光，穿上當年青澀的校服，回顧天真懵懂的成長點滴。

Bridal Shower必備服飾：2. 校服（freepik）

Bridal Shower必備服飾：3. 卡通造型

若然大家相識的階段不一，校服並未能完全代表大家的情誼的話，不妨挑上新娘喜愛的卡通角色或動漫角色，大家一起當起美少女戰士、霍格華茲中的一院或是其他角色，重拾童真狂歡！

Bridal Shower必備服飾：3. 卡通造型（IG@anjaylia）

Bridal Shower必備服飾：4. 型格西裝

想打造另類風格，又不想過於搞怪的話，不妨全女班一起行型格路線，拍出不好惹女強人照片！

Bridal Shower必備服飾：4. 型格西裝（freepik）

Bridal Shower必備服飾：5. 同色調派對

要是一班好友有共同愛好：攀石、重訓、瑜伽、溜冰或拍攝，只要選定同色調服飾，加上合適的場地以及道具，就能拍出獨一無二的Bridal Shower美照！

Bridal Shower必備服飾：5. 同色調派對（IG＠rikkolee）

同場加映：Bridal Shower 服飾推薦

Bridal Shower 服飾推薦：ZIMMERLI Feminine Stripes Pyjama Short Set HK$2,380

想要低調、隨性的感覺，棉質的睡衣就絕對是首選，二件頭的褲裝輕鬆展現中性簡約感覺，不論作為拍健康性感的Bridal Shower 道具或是日常之用亦十分合適。

Bridal Shower 服飾推薦：ZIMMERLI Feminine Stripes Pyjama Short Set HK$2,380（ZIMMERLI）

Bridal Shower 服飾推薦：OLIVIA VON HALLE Greta Ivory Silk Long Slip Dress HK$5,300

想小露性感同時具備優雅感的話，新式的晨袍偏向小禮服般，同時更具有隨性時尚感，令整個造型更添魅力。而這款簡約白色的絲質長裙，令家居服更具高級精緻感以及充滿春天氣息。

Bridal Shower 服飾推薦：OLIVIA VON HALLE Greta Ivory Silk Long Slip Dress HK$5,300（OLIVIA VON HALLE）

Bridal Shower 服飾推薦： Peach John Lace Satin Gown高雅色丁長袍

不想特意為了Bridal Shower 環節而增添服飾，或是沒空預訂的話，其實穿上固有的睡衣或內衣，外搭一件日常可穿的長袍亦是一個不錯的方法。

Peach John這款與JILL STUART 聯乘的長袍，以復古風為主題，將具有皮紋感的復古色丁配搭硬身喱士，打造出有如花朵在飛舞的垂肩式長袖睡袍，休閒柔美兼備。