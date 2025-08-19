婚前美容｜25+準新娘必做婚前保養：facial、HIFU緊膚、減肥排毒

【婚前美容2025/新娘護理/皮膚護理】結婚絕對是件勞心事，婚前準備的事宜可不少，由護理保養、身材管理、婚照造型、婚紗拍攝到正式結婚，當中需時半年到一年，甚至兩年不等。看似時間相當充裕，但其實一切都需要提早計劃！想要打造最完美一面的新娘造型，新娘要準備的護理療程工程多多，由頭到腳都要一一處理。如果不想漏掉任何重要一環，其實一年前開始婚前保養就剛剛好。



新娘護膚療程： 美利酒店 X SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX 傳奇再生奢寵美容療程（70分鐘）HK$2,980

想逆轉歲月痕跡，又不希望進行入侵性療程的話。香港美利酒店近期與SHISEIDO聯乘合作，以SHISEIDO 的YUTAKA晶鑽傳奇系列打造奢華美容療程，能夠讓皮膚散發極光般的緊緻透亮光芒！療程以尖端科研匯萃大自然的珍稀瑰寶，透過 FUTURE SOLUTION LX 極光精華及傳奇再生精華乳霜，配合獨有的日本伊萬里瓷器按摩儀進行冷熱按摩，療程後更可享有1小時室內恆溫泳池使用權、30分鐘桑拿或蒸氣浴室體驗以及滋養茶點等多重禮遇。

新娘護膚療程： 史雲遜Svenson 冰晶消炎療程

想在大婚日子當日表現出最完美的狀態，除了妝容、身材上要下苦功，頭髮造型亦是不可缺少的一環。不斷的漂染電髮，其實對頭皮造成不少傷害，容易令頭瘡及頭皮炎症問題出現，想預防勝予治療，史雲遜Svenson 這款以「冷卻模式（Cooling Mode）」快速冷凍頭皮，利用其強效消炎及抗菌效能，能夠去除頭皮上積聚的油脂、皮屑及污垢，一次過減低發炎情況以及強健髮絲與髮根。

新娘護膚療程： SKIN NEED 電磁波緊緻塑顏療程 HK$1,680

想無痛體驗輕塑形的自然美態？不妨一試能夠針對不同肌膚問題所打造的醫美療程！本土純素護膚品牌SKIN NEED於銅鑼灣時代廣場開設首家美容護理概念店，這款塑顏療程能夠重塑面部線條及均勻膚色，當中利用微電流增強支撐皮膚底層結構的肌肉彈性，從而激活面部輪廓的緊緻度，十分適合需要上鏡的女生！

新娘護膚療程：香港麗思卡爾頓水療中心「鎏金煥膚面部護理」HK$4,180起

想好好愛護自己，頂級護理絕對不止是熟齡肌的要事！重要日子快將來臨，急切急救亦不妨奢華一把。香港麗思卡爾頓水療中心作為全港首個推出La Mer 面部護理的水療中心，以特有技術配合面部按摩，促進淋巴排毒同時注入Genaissance de la MerTM鎏金煥膚精華，減淡衰老跡象並為肌膚重煥活力！

新娘護膚療程：Bamford 甯靜身體按摩療程 HK$1,500

睡眠看似日常，但其實睡眠質素欠缺不單影響心情，更會影響隔天的表現！特別是大日子當前，誰會想頂著個大黑眼圈？想擁有優質睡眠，天然有機精油或能助你放鬆。 Bamford源自英國，由英國貴族Carole Bamford 女爵創立，一直專注天然有機、高品質，提供整全健康服務。「甯靜身體按摩療程」更是品牌與芳療師共同研發，利用具活性成分的藥用植物與頂級天然有機成分，以三款具安定、舒緩功效的精油為主軸，打造出放鬆身心的療程，幫助大家更快進入夢鄉，提升優質、長久的睡眠。

新娘護膚療程：Eyes On You Beaute「EOY Double Up」HK$2,180

不論是因為天氣或致敏原，皮膚過敏、發炎都令人十分困擾。想改善炎症及肌膚底層健康的話，就要由底層激活肌底細胞，從根源擊退皮膚問題。Eyes On You Beaute 針對敏感與問題肌膚，免費皮膚分析配以多款高效的醫美級別儀器，打造出能夠修復皮膚屏障、強化皮膚並提升後續吸收能力的皮膚療程。

眾多護膚療程不知道如何入手的話，不妨先試試有Aquasure氫氧水清潔儀、擁有德國專利MED既LDM細胞再生儀以及擁有美國FDA及歐盟CE認證DEP無針導入技術，三管齊下打造的「EOY Double Up」。過程中會用上醫美級針劑精華，配以無創電子皮膚穿透系統，無痛地提升、改善皮膚，即時享受等同80％注射效果，秒獲光澤肌！

新娘護膚療程： Aesop 面部護理 60分鐘 HK$1,020

來自澳洲的Aesop，相信都是不少人首次入手香水、香氛的選擇，可說是香氛界無人不知的存在，它們的天然配方對於面部的護理亦十分友善。想在季節變換、旅行或重大活動之前，體會深層享受，Aesop亦有提供全方位放鬆身心的面部護理體驗，由清潔、去角質、蒸氣調理、按摩到深層保濕都有。

新娘護膚療程： Shinybeauty 眉亮堂極緻素顔野生眉 HK$2,880（原價HK$4,880）

要打造溫婉優雅的新娘子氣質，怎少得一堂好眉？若然不想成為「無眉新娘」，Shinybeauty 眉亮堂的「極緻素顔野生眉」，便能助各位女生塑造自然雙眉。有別坊間手法，「極緻素顔野生眉」採用獨家頂流技術，使用高級鑽石儀器操作，在保留傳統飄眉的線條感的同時，透過不同長短及層次的眉毛排列，打造出根根分明的仿真毛流，看來與髮絲般幼細，跟真眉毛般自然纖細。

整個療程經過安全無痛，而且無恢復期，得到韓國SISA、GPF、IFBC專業證書等實力肯定。而色料亦採用天然成分，不易變紅或藍，即使到了後期，依然完美留色。現時經由《01網購》預訂，可享有新客6折優惠，即2,880港元（原價HK$4,880），或飄眉/霧眉HK$980，此優惠均送半年補色一次。

地點：(尖沙咀分店)加拿分道4-4A號利嘉大廈16樓02-03室/(旺角分店)登打士街56號家樂坊17樓1736-39室

價錢：HK$2,880起 立即預訂

新娘護膚療程：OASIS medical 黃金HIFU緊膚索（HIFU GOLD）

不論是Pre-wedding或是Big Day當天，女生們都想時刻保持最佳狀態，擁有V面拍出360度零死角婚照。OASIS全肌能醫美專家引入黃金HIFU緊膚索（HIFU GOLD），以全球首創TRIFU三合金緊膚科技，匯聚三大黃金微雕能量組合——HIFU黃金針（Golden Pin）、HIFU金剛線（Golden Wire）、HIFU金剛圈（Golden Circle），為全面作360°無縫懸吊提拉，同時可做到瘦面緊膚、嫩肌去紋、緊緻身體線條等6大功效，塑造720°超立體輪廓。

現時更可以首次體驗優惠價$488（總值高達$10,680），體驗「殿堂級HIFU Gold x 最強皮秒激光去斑Pico4Genuis組合」，當中包括黃金HIFU緊膚索（HIFU Gold）、Pico4Genius皮秒去斑及Firmix 3D年輕眼周肌膚療程。完成療程後，可額外免費獲贈Eurobeauté高效嫩肌再生療程（1盒6片/價值$480）。

新娘護膚療程： VITAE FaceGym™ 心形輪廓療程

大日子當前，當然不能讓皮膚鬆弛、下垂所困擾，包包面、消失的蘋果肌絕對不能出現！想要一次過擊退煩人的皮膚問題，拍出零死角美照， VITAE 獨創的心形輪廓療程，功效有如無創式醫美。療程中結合三部國際認可儀器，更獲美國FDA、歐盟CE及臨床醫學等認證，能夠安全高效地深入肌底5mm，全方面地拉提並緊緻肌膚：蘋果肌、下顎線與下巴肉，打造立體輪廓。

新娘護膚療程：ALBION INFINESSE賦活彈力水潤療程 45分鐘 HK$880

ALBION 作為日本國民護膚品牌，療程開始前會利用皮膚分析儀，從不同層面分析肌膚狀態，選擇最合適的療程。過程不單用上來自日本的產品，更堅持以純淨的日本造法：以日本引入美肌噴霧美容儀，配合獨家日本鹿兒島垂水溫泉噴霧療法，日式舒緩按摩法，讓肌膚即時變得潤澤緊實；令你身在香港亦能重拾自然美肌。

賦活彈力療程適合任何肌膚的女生，特別有拍攝需要的準新娘，重點使用速效緊緻護理、針對性的密集式保濕修護，以助提升膠原蛋白更生、重現理想彈性肌膚。

新娘護膚療程：香港康得思酒店「川」水療中心「椰油養肌水療護理」HK$1,100

夏日當前，要與陽光玩遊戲的話，去除老化角質必不可少！「椰油養肌水療護理」專為夏季而設，先以椰子及海鹽為首開始身體磨砂，再以有機初榨椰子按摩油進行 60 分鐘全身按摩，天然滋潤及保護肌膚。想與閨密好友共同護理的話，9 月 30 日前更有二人同行優惠價，只需HK$2,000 即可享受愉悅下午。

新娘護膚療程： Caudalie Vinoperfect Radiance Facial Treatment 完美亮白面部護理療程 50分鐘 HK$860

俗語有云：『一白遮三醜』，Caudalie 亦致力研究速效擊散色斑的方法，推出能有效擊退63%色斑、使用首星期能極速減少25%色斑的亮白精華，更是適合所有膚質，包括敏感肌及孕婦使用！

葡萄蔓加上專利成份，具有淡斑、亮白功效，能夠對付4大常見色斑，包括日光性雀斑、 暗瘡印、荷爾蒙斑和成人斑。想體會即時功效的話，完美亮白面部護理療程就能助你一臂，過程中採用葡萄蔓極緻完美系列，加上護理油配合冷熱石進行按摩，刺激肌膚微循環，做後膚色煥然一新。

新娘護膚療程：BMF「PowerShape增肌減脂療程」HK$2,000

減肥可謂每個女生的必做事項，特別是重要日子當前，當然希望打造一個最完美的自己。想擁有完美體型，除了努力運動、自律飲食外，亦可以適當地借助美容技術，令上鏡更顯完美！安全、無痛無汗的「PowerShape增肌減脂療程」採用高效電磁場技術，只需30分鐘就可以達三萬次肌肉收縮，加速脂肪細胞凋亡，減薄皮下脂肪層，同時提升肌肉厚度及密度，塑造緊緻線條；可謂準新娘們的好戰友！

新娘護膚療程：La Maison VALMONT 「煥采亮澤護理療程」HK$2,380起

想高效抗衰老，不能錯過「貴婦護膚」之稱的瑞士奢華護膚品牌 VALMONT。「煥采亮澤護理療程」以穴位反射按摩手法 ，結合VALMONT 獨家蝴蝶按摩手法及皇牌膠原面膜，排毒同時煥膚，打造出高效護膚修護的護理體驗，是個十分值得投資的皮膚療程。

新娘護膚療程：Asaya ESSENTIAL DETOX RITUAL排毒美容療程 90分鐘 HK$2,280起

大日子最怕皮膚出現狀況，適時深層淨化、清潔就能夠避免情況。而針對混合性、油性和容易出現暗瘡的肌膚，Asaya 透過彩光療程針對性改善油脂分泌過多、粉刺、毛孔粗大和泛紅等問題，更可以改善色素沉澱和細紋、促進膠原蛋白增生。

新娘護膚療程： Dior La Suite Concept Beauty Center

位於尖沙咀K11 Musea較隱世的位置裡，竟設有Dior La Suite概念美妍中心！在今年初全新開幕，裝潢以白色和金色包裝，綴以各種層次紋理、Dior先生最愛的玫瑰圖案，以及悠閒典雅的Toile de Jouy圖案，予人高級奢華的體驗。進入後可看到品牌推出的美妝品，床單上更縫有Dior先生的名言，讓人陶醉在這個夢幻氛圍內。

Dior美容師會糅合逾40年深入研究的專業獨家手藝，包括深層肌膚按摩配合先進科技，以提升整個效果。事前她們亦會細心了解顧客需求、期望和生活習慣，並透過深入的肌膚檢測，度身定制護膚療程。

新娘護膚療程：M19Minus the RESURRECTION - 「TIME-LOCK RE:LOAD」全方位輕柔眼部緊緻套裝 HK$2,290

眼紋、黑眼圈等問題相當煩人，若想在百忙之間抽空護理，居家式微針療程就可以為你重啟青春、逆轉肌齡！本土護膚品牌M19Minus，將專利液態深海生物微針技術融入日常護理，1分鐘100萬生物微針直浸肌底，一針擊褪問題並有助眼肌重生。套裝1盒3支，每支均含有高濃度的液態深海生物微針成分，無論單用或融入日常護理中都可以。

新娘護膚療程：奕居 10x Longevity「The Flawless Dream」HK$2,200起

女生愛美人盡皆知，想平日都化出化妝師的鬼斧神工，不妨從專業彩妝體驗中偷偷學師，參與個人彩妝指導並學習更多化妝竅門和技巧，求婚或Pre-wedding時就更能拍出完美一刻！

新娘護膚療程：BEYORG DE MAMIEL DE MAMIEL 抗污染排毒淨膚面部療程

隨著婚期漸近，難免會有些少壓力和期待，因此要保護肌膚狀況穩定，可以嘗試這個面部療程。個人曾試過品牌面膜，都有滿意的效果，因此相信其美容療程，也有不俗的表現。療程針對釋放面部肌肉壓力，刺激血液循環，以加快皮膚細胞癒合，煥發肌膚活力。整個按摩手法較為中式，以中國傳統推拿手法的活氧按摩，加上藥草按壓、玉輥穴位按摩技術和Cleanse Release 10，有效通淋巴和緊致毛孔，讓面色更為紅潤亮澤。

新娘護膚療程： JC Beauty BTL Vanquish隔空溶脂療程 HK$488起

想隨心穿上輕性感的婚紗，又擔心婚前不夠時間減去少身上的贅肉？BTL Vanquish「隔空溶脂療程」可讓你輕鬆去除身上脂肪！發放只針對脂肪的射頻熱力，在不影響其他皮膚組織的情況下，270度環繞腹部，將能量隔空傳送至脂肪細胞，追擊虎背熊腰、肚腩及大腿等頑固脂肪。並隨著新陳代謝，由淋巴系統排出體外，療程過程中全無接觸，比其他溶脂療程安全。

HK$488/1 次 立即預訂

新娘護膚療程：Yanis Beauty 韓國Pico Alpha 全面去斑 HK$688起

想改善真正做到完美無瑕的肌膚狀態，不少女生都會去打斑。而Yanis Beauty的PicoAlpha採用韓國進口的導光臂，獨特的蜂巢瞬效透鏡皮秒技術與高效能飛梭式聚焦技術結合，將激光重新分配，集中能量產生激光誘導分解，引發強大的壓力波，啟動細胞增生和修復機制。完成後，可以淡化黑色素、去除暗瘡印、撫平凹凸洞，令肌膚更細緻有彈性。

【HK$688 ! 每人限購一次】立即預訂

新娘護膚療程：Glowin' Beaute M22 光子嫩膚 + BELLASONIC 雙頻活細胞療程 HK$880起

由專業治療師以一對一A.I.智能皮膚分析，為你定制專屬的「量肌美學」皮膚及輪廓療程。「M22完美脈衝光」榮獲34個FDA認證，經全球臨床醫學實證，90%皮膚問題都能有效改善，如暗瘡印痕、頑固黑斑、粗大毛孔及微絲血管擴張等。而 Bellasonic 雙頻活細胞療程，透過「雙聲頻創新技術」和「推拉技術」為皮膚注入微細泡沬，從細胞改善皮膚質素，肌膚更彈更滑。

新客試做只需HK$880 ! 立即預訂

新娘護膚療程：Angel Beauty 【逆轉肌齡】無針保濕水光槍 送解15分鐘痛舒壓頭療 HK$488起

無針保濕水光槍以納米晶片促滲技術，無創打開皮膚表皮層毛孔通道，讓精華養分直送至皮膚深層組織，比日常使用精華更倍速有效被吸收，瞬間打造水感光肌！完成後，肌膚變得更緊緻水潤，同時可收細毛孔、改善細紋，十分適合毛孔粗大、膚色暗沉及乾燥肌人士。

只需HK$488起 ! 立即預訂

新娘護膚療程： T-Moon Patra 艷后燕窩亮白祛黃護理 HK$298

Patra 艷后燕窩亮白祛黃護理採用的金絲燕窩產於東南亞，其中印尼產量最豐富，所產燕窩品質也最優質。既能促進皮膚新陳代謝，擊退暗啞膚色，讓肌膚充滿生氣。另有多種活躍保濕成份，可直達皮膚真皮層，為肌底深層補水。

只需 HK$298 ! 立即預訂

新娘護膚療程：Young Vida 漾 「Sofwave™立體超聲波緊膚提拉」

大日子當日要拍下不少美照，要成為360度零死角美女，立體輪廓更是少不免！那怕再用力減肥，仍會有些隱藏小肉肉，緊膚提拉就能針對性消滅它們。 Young Vida漾引進最新超聲波科技Sofwave™ ，透過非侵入性7個高能量、平行、低散射的超聲波束，緊緻同時改善膚質。