上班手袋推薦｜大容量袋回歸！精選時尚款：BV實用、Miu Miu復古

【上班手袋｜大容量】對於上班族女生來說，手袋除了要容量大且可以收納全部每日所需物品的手袋外，款式更要是時尚百搭，方便搭配每天上班不同的服飾，省下更換和整理手袋時間。這次《01女生》為大家集合了多個品牌近期熱門的新袋，包括LOEWE、Bottega Veneta、Saint Laurent等，都是適用於不同場合的手袋。



上班手袋推薦1. LOEWE XL Squeeze bag in natural calfskin HK$43,200

LOEWE的Squeeze bag推出了XL版本，採用了天然小牛皮製成，同樣結合傳統工藝，保留了獨特且輕盈的褶皺手袋身設計，以觸感柔軟的手提把。此外這款手袋亦融入了新元素，以飾有金色Anagram pebble的粗棉線肩帶取代甜甜圈鍊帶，而尺寸則是高32x寬34x長12.6cm，更實用且與眾不同！

上班手袋推薦1. LOEWE XL Squeeze bag in natural calfskin HK$43,200（圖片來源：LOEWE官網）

上班手袋推薦2. Bottega Veneta Large Andiamo HK$60,500

Bottega Veneta的Andiamo手袋，在去年推出後即大受歡迎，早前品牌將手袋再度升級，推出了以以Bristol小牛皮和帆布結合的款式，使手袋更添獨特氣息。手袋採用的Bristol小牛皮經過特殊處理，有著刻意做舊的外觀，配上編織肩帶上的黃銅金屬結，更添精緻感。

上班手袋推薦2. Bottega Veneta Large Andiamo HK$60,500（圖片來源：Bottega Veneta官網）

上班手袋推薦3. SAINT LAURENT MINI TOY SHOPPING SAINT LAURENT IN BOX LEATHER HK$ 11,500

Saint Laurent的Mini Toy Shopping Bag，一如既往的俐落率性，外型以長方形呈現，加上尺寸為高18x寬17x長8cm，容量非常實用。手袋採用小羊皮製作而成，袋身飾有SAINT LAURENT PARIS壓花，配有可拆卸皮革包裹的CASSANDRE吊飾，以及可調節拆卸的肩帶，大大提升便利度，且可配合不同場合變換使用。

上班手袋推薦3. SAINT LAURENT MINI TOY SHOPPING SAINT LAURENT IN BOX LEATHER HK$ 11,500（圖片來源：SAINT LAURENT官網）

上班手袋推薦4. Miu Miu Aventure nappa leather bag HK$31,300

Miu Miu的Aventure nappa leather bag，採用 Miu Miu 典藏款式作設計靈感，自帶一股古典優雅魅力，但又有著以更輕盈的結構和態度進行更新，是一款集時尚與復古氣息的手袋。品牌的標誌是以浮雕字母呈現，而手袋採用高級的柔軟皮革製作而成，尺寸為高31x寬40x長13cm，在使用時會帶有一種隨性的優雅。