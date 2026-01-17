聯乘彩妝2026推薦｜Y2K熱潮未退燒！童趣走入美妝：優獸大都會

【彩妝推薦2026/聯乘彩妝2026】Y2K熱潮繼續大行其道！化妝品推陳出新，每次一出新品，都會令人相當振奮。來到春夏，繽紛活力的Y2K風、粉色調更是不可或缺的重點之一。不論你是顏值控或卡通迷，以下的限定聯名包裝以及人氣話題聯乘彩妝，絕對不要錯過！



卡通聯乘彩妝2026： colorgram×wiggle wiggle

喜愛韓國卡通潮牌wiggle wiggle的話切勿錯過！今次它們從生活配件中跨界到美妝好物，推出一系列色彩鮮豔且活潑的單品，由眼部、臉頰、唇妝到頭髮用品都有，結合可愛與實用性！

卡通聯乘彩妝2026： MilleFée × mezzo piano

如果有留意日本彩妝，應該對之前引起不少關注度的藝術美妝與貓貓美妝包裝並不陌生，其實它們都是MilleFée的出品！今次與mezzo piano合作，以2000年代為設計風格的Berrie-chan為靈感，將平成年代POP藝術特色注入美妝當中，加上粉嫩配色，充滿少女感。

卡通聯乘彩妝2026： MilleFée × mezzo piano（MilleFée官網）

卡通聯乘彩妝2026： SHU UEMURA 植村秀x Final Fantasy XIV 25th Anniversary Holiday Collection

SHU UEMURA 今個冬日聯乘經典的遊戲FINAL FANTASY XIV Online《 最終幻想FF14》，以當中的兩大元素 – 世界守護神「母水晶」與最可愛的吉祥物「莫古利」為靈感，打造出夢幻天藍色調的假日系列，顏值滿分！

卡通聯乘彩妝2026： SHU UEMURA 植村秀x Final Fantasy XIV 25th Anniversary Holiday Collection（SHU UEMURA官網）

卡通聯乘彩妝2026：TONYMOLYx優獸大都會 ZOOTOPIA 2

乘著《優獸大都會 ZOOTOPIA 2》上映，Judy、Nick與賓治等人更跳入美妝當中，爆發前所未有的最佳化學反應！除了包裝與可愛的造型蓋外，動畫中的經典場面亦成為彩妝成員，例如腳印雪條變成雙色唇蜜胭脂膏、優獸巴士變為化妝箱模型、 巨型冬甩變作眼影盤等，戲迷絕對不容錯過！

卡通聯乘彩妝2026： Bobbi Brown Alice in Wonderland 限量聯乘系列

喜愛經典童話故事的話，這款以經典的《愛麗絲夢遊仙境》為主題的限量系列，包裝充滿愛麗絲、白兔先生、瘋帽子、柴郡貓等角色與元素，從護膚到美妝單品上均重現童話的經典場景。

卡通聯乘彩妝2026： Bobbi Brown Alice in Wonderland 限量聯乘系列（品牌提供）

▼▼▼ 回顧卡通聯乘彩妝2025推薦 ▼▼▼

卡通聯乘彩妝2025： Colorgram x 蠟筆小新

蠟筆小新迷切勿錯過！韓國國民彩妝品牌 Colorgram，將品牌的人氣皇牌產品通通換上蠟筆小新限定包裝，小新與雙葉幼稚園的的小夥伴們大放可愛力量，最特別的是購買指定組合，更會獲得蠟筆小新唇膏蓋鑰匙扣、大頭髮夾等特色小物，實用與收藏度兼備！

卡通聯乘彩妝2025： Tonymoly x Marie

不少原祖卡通角色都乘著這陣卡通風潮回歸，作為可愛又優雅的瑪麗貓（Marie）亦注入美妝當中！今次Tonymoly除了推出一系列溫柔色調的美妝外，更推出大頭髮夾與一系列特色好物，讓大家隨時變可愛！

卡通聯乘彩妝2025： Tonymoly x Marie（IG＠tonymoly）

卡通聯乘彩妝2025：Sanrio限定版 age-R Booster Pro美容儀

韓國美容儀品牌最近將一直熱賣的age-R Booster Pro，與Sanrio攜手推出聯名限定款，以Hello Kitty和Kuromi兩大人氣角色為主角，將專業級技術與可愛魅力完美融合！美容儀集6大專業功能於一身，包括Booster導入、ATS毛孔管理、EMS V臉提拉等，一機即可應對不同肌膚困擾。此外聯名限定款更特別加入角色專屬保護套，以及LCD顯示畫面內也有可愛角色動畫，讓女生們每次使用時都有著心情！

卡通聯乘彩妝2025：Sanrio限定版 age-R Booster Pro美容儀（IG@medicube_hk_official）

卡通聯乘彩妝2025： MISSHA × 天線寶寶系列

提到童年回憶，當然不少得可愛且呆萌的天線寶寶（Teletubbies ）。今次韓國化妝品牌MISSHA 與其其聯乘，推出相應的護膚與彩妝系列，當中包括6款主題精華液以及6款單色眼影，而且更可以根據自己喜好，自行組裝專屬眼影盤，讓可愛力量伴隨大家！

卡通聯乘彩妝2025： LUSH x Hello Kitty And Friends 限定聯名系列

Sanrio絕對是不敗的卡通IP，除了美妝護膚品外，就連香水與旅行必備的汽泡彈都與它們聯乘合作，整個系列充滿甜蜜香氣，讓浸浴時光幻化為夢幻茶會。

卡通聯乘彩妝2025： LUSH x Hello Kitty And Friends 限定聯名系列（LUSH）

卡通聯乘彩妝2025：Fenty Beauty X Smurfs

可愛的藍精靈回歸電影大銀幕，Fenty Beauty亦攜手推出聯乘系列，可見蘑菇美妝蛋、小花粉撲、唇釉、鏡子和眼影等，還有一個盛有彩妝品的蘑菇鐵盒，看來充滿童趣，而且非常實用。

卡通聯乘彩妝2025：Fenty Beauty X Smurfs (IG@fentybeauty)

卡通聯乘彩妝2025：Bobbi Brown x PACMAN

聖誕將近、派對連連，當然要入手特色玩味的彩妝！Bobbi Brown與80年代經典街機遊戲《食鬼》（PACMAN），將經典遊戲搬到現實世界，以移動遊走的遊戲設計變成彩妝品，經典的粉、藍、紅、黃大膽配色注入Bobbi Brown多款產品中，再加上特色趣味遊戲包装，實用與玩味兼備！

卡通聯乘彩妝2025：Bobbi Brown x PAC-MAN（品牌提供）

卡通聯乘彩妝2025：MilleFée x Rilakkuma

看著這些彩妝品也跟著鬆弛起來！MilleFée與Rilakkuma推出限定聯乘，除了一系列充滿悠閒感的圖案，特別在於鬆弛熊頭形粉撲，表面加上毛茸設計，展現可愛感的同時，使用時手感也療癒舒適。

卡通聯乘彩妝2025：MilleFée x Rilakkuma (IG@millefee_official)

卡通聯乘彩妝2025：colourpop x Disney Lilo & Stitch

投奔初夏，妮露與史迪仔以陽光活力，為colourpop帶來清涼的度假氛圍。整個系列包括眼影盤、修容和唇彩等，包裝圖案都是夏威夷的陽光與海灘，加上雪條造型唇彩，頓時充滿冰涼透心的感覺。

卡通聯乘彩妝2025：colourpop x Disney Lilo & Stitch (colourpop官網)

卡通聯乘彩妝2025：Olive Young x Sanrio

曬黑的話更可愛？Sanrio卡通人物便以曬黑造型，與大家在Olive Young見面。特別為架上美妝品牌的商品，換上Sanrio卡通包裝圖案，包括Hello Kitty、Kuromi和My Melody等，同時亦有出售掛飾，令人心動。

卡通聯乘彩妝2025：Olive Young x Sanrio (IG@oliveyoung_official)

卡通聯乘彩妝2025：SHEGLAM x HELLO KITTY

今年可以說是Sanrio 的天下，到處可見角色們的跡影，今年更是Hello Kitty 的五十歲生日，Hello Kitty 迷必定十分高興！來自台灣的SHEGLAM，將充滿夏日風情的Hello Kitty 融入彩妝中，立體的噴霧瓶身、唇頰兩用腮紅霜以及唇釉等，可愛又實用！

卡通聯乘彩妝2025：SHEGLAM x HELLO KITTY（IG＠sheglam_official）

▼▼▼ 回顧卡通聯乘彩妝2024推薦 ▼▼▼

卡通聯乘彩妝2024：code glokolor x Minini lenini

你還停留在LINE FRIENDS 只有熊大、兔兔以及莎莉等11位的印象嗎？其實還有一群小可愛 minini們，小巧又呆萌的！今次韓國美妝品牌code glokolor，就與 Minini合作推出一系列底妝彩妝，讓小青蛙 lelini 伴你get ready。

卡通聯乘彩妝2024：code glokolor x Minini lenini（IG＠codeglokolor.official）

卡通聯乘彩妝2024：BEAUTILAB x Teletubbies!

每逢六月，代表象徵平等與自由的「同志驕傲月」（Pride Month）又到了！而泰國美妝BEAUTILAB 與可愛的Teletubbies「天使得得B」聯乘，推出玩味與未來感兼備的化妝掃具與胭脂。

卡通聯乘彩妝2024：BEAUTILAB x Teletubbies!（BEAUTILAB）

卡通聯乘彩妝2024：I'M MEME x Sanrio 日本限定

登上2023年度肖像大賞，榮獲全球總冠軍與第4名的人氣王：玉桂狗與布甸狗化身成化妝品陪伴大家！韓國人氣彩妝品牌I'M MEME 今次推出5款限定化妝品，包裝上更有可愛的立體公仔以及吊飾陪伴大家，上妝時候更有童心！

卡通聯乘彩妝2024：I'M MEME x Sanrio 日本限定（I'M MEME）

卡通聯乘彩妝2024：Kirsh Blending x Chiikawa

日本人氣卡通Chiikawa「吉伊卡哇」，瘋魔大人小朋友，熱潮直捲全球！軟萌可愛的小傢伙與韓國甜美彩妝品牌 Kirsh Blending合作，打造出一系列粉嫩彩妝。

卡通聯乘彩妝2024：CipiCipi x 《SPY×FAMILY》

除了卡通人物，動漫作品亦是近年大熱的聯乘主題之一！日本開架彩妝、被日本@Cosme評選榜一的CipiCipi，挑選了人氣動畫《SPY×FAMILY》，以標誌性的安妮亞（Anya）為氣墊粉底的包裝，配以3 種美容成分呵護皮膚，輕鬆打造自然美肌。

卡通聯乘彩妝2024： CipiCipi x 《SPY×FAMILY》( CipiCipi )

卡通聯乘彩妝2024：Banila Co x Sanrio

Banila Co 作為韓國知名護膚品牌，最為人熟知的必定是可以快速化解頑固的Clean IT 潔面膏，但亦有其他好用的皇牌產品！襯著Y2K的熱潮，Sanrio 的人氣可謂節節上升，Banila Co 亦與Hello Kitty、Melody合作推出夏日色調的清潔系列，輕巧的旅行裝更是讓人沒有不入手的原理！

卡通聯乘彩妝2024：Time Secret x Kuromi

想要輕薄不厚重的妝感的話，不容錯過被日本網友@cosme票選為夏日清透好物的Time Secret。品牌與醫學皮膚科合作研發，打造化妝同時護膚的產品，今個夏日正值品牌十周年，將經典單品：藥用妝前乳、礦物藥用粉餅等換上調皮可愛的Kuromi 可羅米。

卡通聯乘彩妝2024：Time Secret x Kuromi (Time Secret)

卡通聯乘彩妝2024：Nuse x Ito Junji 川上富江聯名唇釉

喜愛日本恐怖漫畫家伊藤潤二的人有福了！韓國Romand 的姐妹品牌，護膚彩妝新星的nuse，彩妝中添加多種天然成分，推出以大熱角色富江為靈感的多款暗色調唇釉。

卡通聯乘彩妝2024：Nuse x Ito Junji 川上富江聯名唇釉（IG＠nuse.official）

卡通聯乘彩妝2024：sheglam x Rick and Morty

sheglam 作為 SHEIN平台推出的彩妝品牌，近期推出以動畫喜劇《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）為靈感的彩妝。彩妝禮盒中有著多個角色為重點，更以瘋狂科學家瑞克·桑切斯與外孫莫蒂·史密斯為重點，從顏色到大頭角色。

卡通聯乘彩妝2024：sheglam x Rick and Morty（IG＠sheglam_official）

卡通聯乘彩妝2024：innisfree x Kuromi

今年 Saniro的呼聲極高，不時可以看到聯乘作品。innisfree今次與帥氣的可羅米Kuromi 聯乘，將人氣單品「Vitamin C GreenTea Enzyme Serum」、蜜粉等搭配上俏皮可愛的表情，以及夢幻粉紫色包裝；不能錯過這一整套可愛補妝好物與配件！

卡通聯乘彩妝2025：Disney x M·A·C

M·A·C近年不定期會與迪士尼合作聯乘，以配合迪士尼真人電影的宣傳，曾推出過『阿拉丁』、『灰姑娘』、『黑白魔后』以及『黑魔后』等，每次的限定聯乘單品都極具心思，包裝以及選色都十分能夠代表主題。

錯過了之前的限定聯乘的話，今年為慶祝M·A·C 40週年，M·A·C 將過往的限定聯乘將重新推出，並以最經典的配色登場，複刻經典將於官網獨賣，讓你的唇、眼妝成為閃亮重點。

卡通聯乘彩妝2024：Disney x M·A·C（IG＠maccosmetics）

卡通聯乘彩妝2024：Nintendo Princess Peach x Creerbeaute

任天堂的經典粉絲有福了，繼3月推出最新的 Nintendo Switch 動作遊戲《 碧姬公主 表演時刻！ 》，碧姬公主（Princess Peach）4月更幻化成可愛元素，注入彩妝品中，讓你隨時展開冒險、拯救公主。

Super Mario 一直是 8、90 後的童年回憶，是次的聯乘更是寬別7年之作，繼2017年shu uemura植村秀x Mario後的又一力作。今次Bandai 旗下的美妝品牌Creer Beaute，將碧姬公主的配色與元素抽出，實體化為一系列美妝品。

卡通聯乘彩妝2024： Nintendo Princess Peach x Creerbeaute（Creerbeaute）

卡通聯乘彩妝2024：Care bears x PERIPERA

彩虹熊（Care bears）可謂近期人熱卡通，不論年輕男女，或是明星藝人BLACKPINK Jennie、車銀優等都愛不釋手。主打浪漫時尚包裝的PERIPERA，與Care bears 聯手打造出可愛童趣的彩妝、保養系列，七彩繽紛的彩虹熊別具春日活力。

卡通聯乘彩妝2024：Care bears x PERIPERA（IG@plazastyle）

卡通聯乘彩妝2024：The Powerpuff Girls x Colorgram

提到經典卡通，又怎能少得飛天小女警（The Powerpuff Girls），愛玩的泡泡、活潑的花花以及直率的毛毛不再只存在電視情節當中，更以每個人代表的專屬顏色化身成相應的化妝品！

卡通聯乘彩妝2024：The Powerpuff Girls x Colorgram（IG＠colorgram.official）

卡通聯乘彩妝2024：Passional Lover x NANA

中國國貨化妝品品牌 Passional Lover，不單將少女漫畫的經典《NANA》幻化成化妝品，更有化妝品禮盒套裝：以漫畫主角所住的 707門號為禮盒設計，整套化妝品加上多款特色禮品：NaNa信件、可打開禮盒的鎖匙頸鏈等，收藏價值極高！

卡通聯乘彩妝2024：Passional Lover x NANA（IG＠nanamaniac）

卡通聯乘彩妝2024：Lipton × A`pieu

A`pieu 作為首批韓妝化妝品，不時跨組別與其他品牌合作，當年與Dailylike 攜手推出的可愛動物Wonder Tension 氣墊粉底更是引起搶購瘋潮。今年年頭更推出相當驚喜之作：與立頓紅茶（Lipton）首度合作，以奶茶盒外盒、奶茶色調加上味道，打造出趣味性高，色香兼備同時高保濕的A'pieu JUICY PANG氣墊粉餅。

聯乘彩妝2024： Lipton × A`pieu（Apieu）

卡通聯乘彩妝2024：FENTY BEAUTY X 英雄聯盟：奧術 II

正逢《奧術》（Arcane）第 2 季終於登場，風格大膽的 Fenty Beauty 亦與劇集推出聯乘，以女性力量作為靈感，為第二季中的4位女性角色設計了專屬妝容，包括吉茵珂絲(Jinx)、菲艾(Vi)、梅爾(Mel)與凱特琳(Caitlyn)，整個系列都充滿魔幻元素，展示大膽與強烈色彩對比。

卡通聯乘彩妝2024：FENTY BEAUTY X 英雄聯盟：奧術 II（品牌提供）

卡通聯乘彩妝2024：MilleFée x Sanrio

早前日本超人氣的畫作眼影盤，靈感來自多名知名畫家：雷諾瓦、莫內、梵谷等人，以名畫色彩與氛圍打造的眼影盤引起熱議！今次玉桂狗Cinnamoroll、布丁狗、美樂蒂Melody等人更跳進畫中，6色眼影上更刻有它們的代表圖案，完全沒有不買的理由！

卡通聯乘彩妝2024：MilleFée x Sanrio（IG@millefee_official）

卡通聯乘彩妝2024：Peanuts x Profusion Halloween

鮮少出現的史努比 (Snoopy)，今次更跳入彩妝中大玩童趣！今個萬聖節，歐美品牌Profusion Cosmetics 與Peanuts 一眾夥伴，以鮮豔的色彩打造了萬聖節狂歡派對，可愛與實用兼備。

卡通聯乘彩妝2024：colourpop x Disney Haunted Mansion

來到一年一度的萬聖節，當然要盡情狂歡、扮鬼扮馬！除了畫上嚇人的妝容，色彩鮮明的彩妝更是不可或缺的。一向以色彩對比豐富著名的歐美開架品牌colourpop，今個萬聖節更聯同迪士尼合作，推出以去年的超自然恐怖喜劇《幽靈公館》（Haunted Mansion）為靈感的一系列彩妝，主打一個「嚇你一跳」的色調！

卡通聯乘彩妝2024：colourpop x Disney Haunted Mansion（colourpop）

卡通聯乘彩妝2024：Amuse x Hello Kitty

為慶祝 Hello Kitty 50 歲生日，韓國彩妝品牌推出一系列與Hello Kitty 聯名合作的彩妝系列，由氣墊粉餅、九宮格眼影盤、到唇部產品都有，外觀更是大玩Y2K風格，將童年玩具注入外觀，整個系列都可愛又童趣！

卡通聯乘彩妝2024：TIRTIR x 《我推的孩子》

隨著Y2K的風潮，動漫卡通更是成為爆紅話題，迷倒不同年齡層的男女歡心，而近期熱度十足的動漫番，必定是剛更新的第二季《我推的孩子》！TIRTIR 亦聯乘劇中4大女主角：傳奇偶像星野愛以及新生B小町的成員星野露比、有馬佳奈、MEM啾，以「實現比任何人都還要閃耀的偶像妝容」為概念，打造出一系列限定彩妝。