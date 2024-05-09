Lyst 2024熱門時尚品牌排名公開：miumiu收獲民心 榮登首季榜一

由年頭一直被提起的「少女風」、「Girl-code」等時尚元素，在大眾的購物數據支持下，更是坐證了市場熱度與追捧熱潮。在時裝界當中最具權威性的網站Lyst，首季公佈的時尚報告中熱門時尚品牌排名以及十大熱門單品，Miu Miu以及Prada 都佔一席地，可以說是 Prada集團包攬時尚舞台亦不為過！



Lyst 會根據超過2億人次的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。Lyst亦會根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等。（Lyst）

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜10. Jacquemus

曾以小廢包爆紅的Jacquemus，今年繼續以創新變革形象示人，作為創辦人的Simon Porte Jacquemus 更榮獲 Neiman Marcus 時尚創新獎。品牌雖然排行稍跌兩名，但年頭至今亦有推出不少受注目作品：以非傳統剪裁設計，風格前衛中性的2024 春夏系列 「Les Sculptures」、與Nike 聯手推出J Force 1「Earth」等。

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜9. Valentino

Valentino 能夠擠身榜單頭十，除了有VLogo 半月袋的熱度加持，更因為25年之久的創意總監 Pierpaolo Piccioli離任，而接替他的更是熱度滿滿的GUCCI 前創意總監 Alessandro Michele！

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜8. Balenciaga

巴黎世家（Balenciaga）在今季可算是大躍進，主要因為春夏時裝展中亮相，要價接近九萬的Rodeo Bag，一推出就聲名大噪、即時被瘋搶，更被網友們吹捧成『新一代Kelly Bag』，難怪成為話題熱話！秋冬系列更是驚喜連連，與eBay聯名、將虛實結合打造數位資訊舞台、Upcycle 的嶄新詮釋等等，難怪可以創出連升4位的佳績。

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜8. Balenciaga（Lyst）

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜7. Versace

Versace 自母集團Capri 年尾被Tapestry 集團收購後，Versace 的風格更趨向高雅率性。而今年春夏推出的Medusa ‘95 Bag，獨特板型加上金屬細節，展示出吸睛的線條感。另外，因著《奧本海默》榮獲奧斯卡2024 男主角的Cillian Murphy 亦成為Versace Icons 的代言人。

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜6. Moncler

Moncler 去年的市場成績相當亮眼，預計營收較2022年成長高達 17%，雖然今年有著與 Jay-Z 設計的 Roc Nation 合作推出 Moncler Genius 系列以及 Moncler Grenoble 秋冬系列，不過市場迴響較為冷淡。

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜6. Moncler (IG@moncler)

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜5. Saint Laurent

Saint Laurent 今季主力回望品牌歷史、致敬經典，創意總監 Anthony Vaccarello 無論是在2024 男裝系列重溯 1960 年代流暢線條作品風格、或是突破物料的原生可能，以絲襪為主調的2024 秋冬女裝系列，都不禁令人關注。

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜4. Bottega Veneta

Bottega Veneta 今季的熱度不變，主要因為品牌以實力收獲人心，專注於提升工藝，不單推出終身手袋保養服務、首創工藝學院，更推出限量版雜誌《Summer 24》。2024 秋冬展中，更與義大利傢具品牌 Cassina 合作，將建築大師柯比意（L’esprit nouveau） LC14 Cabanon 經典椅凳打造為「On the Rocks」大型藝術裝置，將藝術融入生活。

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜4. Bottega Veneta（Bottega Veneta）

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜3. LOEWE

Loewe 今季繼續保持榜單頭三的位置，首季暫時未有話題之袋或作品，相信主力於巡迴展出當中。由上海為首站，3月尾的首個公開展覽「 Loewe Crafted World」，展覽橫跨品牌 178 年的歷史，期待全球巡迴展出的消息。

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜2. PRADA

上年曾經蟬聯過，去年季度LYST 時尚熱門品牌、產品排行榜榜一的PRADA，今季被姐妹品牌MIU MIU打敗，屈居第二。雖敗猶榮，品牌re-Nylon 2024中用上Emma Watson、 Benedict Cumberbatch以及最新版本的Buckle bag，都引起不少關注！

Lyst2024 首季時尚名牌排行榜｜1. MIU MIU

今季打敗姐妹品牌的MIU MIU，可說是一掃之前低腰裙褲的低潮期，以Miu Miu 升級再造牛仔布系列、與 New Balance 以及Church’s 合作等收獲男女歡心，男性購物者對 Miu Miu 的搜尋量更增加了 88%。

另外，今季更有三款單品入圍今季十大熱門時尚單品名單：與 New Balance 合作的 530 SL 運動鞋、三角泳褲和Polo shirt，難怪榮登時尚榜一！