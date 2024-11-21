Hermès營收逆市上漲：這亞洲國家業績更勝歐洲！Birkin熱潮不再？

Hermès｜在大眾印象中，Hermès的Birkin、Kelly和Constance是品牌的三大經典手袋，也是具有保值能力，是不少女生夢寐以求的手袋。但在Hermès早前公布的2024第三季財務報告，不僅展示了品牌優秀的總營收，合併總計112億歐元（約港幣941億），絲毫沒受到奢侈品業的不景氣影響。還從財務報告中透露出在三大經典手袋外，有2款黑馬手袋將跑出，為營收帶來亮麗的影響，而且今年業績最好的竟是亞洲這一國家！



長年屹立於頂奢品牌巔峰的Hermès展現出品牌的統治的實力（IG@hermes）

Hermès 展強大統治力

來到2024年的年末，各大品牌緊接交出成績單，不少奢侈品牌都出現總營收下滑或增長減緩的情況。而長年屹立於頂奢品牌巔峰的Hermès，就展現出品牌的統治實力，不受外界不景氣的影響，第三季財務報告中指營收增長有11%，前三季達14%，集團營收總計是112億歐元（約港幣941億），展現出強大的抗壓力。

在Hermès的2024第三季財務報告，還有兩個有趣現象，就是在三大經典手袋以外有2款手袋的市場需求快速上漲，以及日本即成今季度營收最佳的國家！

第三季財務報告中，顯示日本是Hermès營收最好的國家（IG@hermes）

日本成Hermès 營收最好的國家

Hermès的第三季財務報告中，顯示營收總計為EU€37億（約港幣303.8億），依照各地區表現計算，日本的營收是最好，年成長高達23%。相信是受今年開幕的麻布台之丘專門店和銀座三越店的帶動，以及今年日圓持續出現下跌，大大增加不少人旅遊時入手奢侈品的動力，相信為之貢獻了不少。而排行第二的則是歐洲地區（但不包括法國）的年成長達18%，相信也是旅遊觀光人流帶動；而他亞洲和美洲地區也保持營收上漲的趨勢。

Hermès腕錶的營收有所下降（IG@hermes）

Hermès 銷售表現極佳手袋：Constance Élan和Bolide à dos

而在回看過去9個月，Hermès除了腕錶的營收有所下降外，其他都是直線上升，當中最受歡迎的皮件與馬具有著17%的上漲。除了經典款手袋依然是大家爭相入手的款式，還有2款手袋的營收表現是不能忽略。

Hermès Constance Élan 集經典元素與俐落感（Hermès）

Constance Élan 集經典元素與俐落感

有著優秀表現的正正是Constance Élan和Bolide à dos手袋，是今年市場需求量極高的款式，一起來看看它們的魅力吧！其中在2010年所推出的Constance Élan，有著三大經典之一的Constance Bag標誌性元素-H形鎖扣，但在外型上相較於會是更長窄，更具俐落感。在使用實用性高又是經典百搭款式，快速成為了入門之選。

Hermès Bolide à dos 實用優雅（Hermès）

Bolide à dos 實用、優雅

Bolide à dos是近年快速掘起的款式，但其實手袋最早於1923年已經出現了，是以當年汽車的線條為靈感，打造出擁有流暢線條的手袋。但經過全新設計在保留經典的橢圓外觀，同時將手袋轉換為可肩背的款式，使其更實用和優雅，成為不少女生的日常或上班手袋，難怪市場需求會大幅上升。

Hermès市值破2,000億歐元！秉持這4大魅力 多年屹立頂奢品牌巔峰

在全球奢侈品業面臨降溫、經濟市場不確定性和消費行為的變化下，Hermès仍能保持營收上漲，其實全賴品牌百年不變的細緻工藝、奢華態度以及獨一份的家族經營情懷，使品牌以「不變」應對市場的動盪，繼續屹立於奢侈品牌巔峰傲視群雄。