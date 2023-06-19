Hermès愛馬仕擴建工坊增Birkin產量較易入手？2原因指仍遙不可及

提起Hermès，總會想起Birkin、Kelly、Constance這三大經典手袋，「長年缺貨」、「高配貨比」都是它們的代名詞，但依然是不少女士們夢寐以求的手袋。為解決如的供不應求情況，Hermès近年不斷擴建工坊，培養工匠。光是今年已是至少3度擴建工坊，但近日再度擴建，並將專門生產品牌最受歡迎的Birkin Bags時，讓人不禁深思品牌經典手袋將不再短缺？人人都能買到？



Hermès市值破2,000億歐元！秉持這4大魅力 多年屹立頂奢品牌巔峰

Hermès於法國新阿基坦大區（Aquitaine）擴建工坊（IG@hermes）

Hermès再度擴建工坊

Hermès今年先是於法國盧維耶（Louviers）設一間佔地超過66,000平方米的皮具工坊，專注生產品牌經典Kelly Bags；再於5月時，在比利時開設Tournes-Cliron工坊，以應對龐大的市場需求。

而近日Hermès再次於法國新阿基坦大區（Aquitaine）Saint Junien手袋和手套工坊，擴建成更大的工坊，完成後將會專門生產Birkin Bags和Kelly Danse系列手袋，此舉明顯為解決其長久以來的供不應求。

Hermès新工坊專注生產Birkin Bag（Hermès）

Hermès新工坊專注生產Birkin Bag

Hermès此新工坊，將可設有近250名專業工匠師，除了會聚焦於Birkin Bags和Kelly Danse系列手袋外，亦會提高Bearn 和To Go系列產量，顯然品牌亦深諳近年女士們對小型皮具的熱衷。但Hermès頻頻擴建工坊，提高經典產品的產量，讓人想到品牌會不會因此失去「稀少性」，當大眾失去對其「求而不得」的感覺，長久下去會否影響銷售量、品牌地位？

不會輕易被取代原因

但其實細思Hermès的品牌背景和歷史，就可知其地位不是這麼輕易被動搖。Hermès自1837年創立以來，代代傳承，遵從兩大準則：精湛的手工技藝，及熟諳顧客的生活方式，不斷創新以應對社會的變化及需求，使品牌多年來屹立於頂級奢侈品品牌巔峰。Hermès全球執行副總裁Guillaume de Seynes曾提及過，愛馬仕家族精神中以「工匠精神」最為重要，即使面對大眾對產品的龐大需求而擴建工坊，也要把家族精神好好守住。

Hermès Birkin Bag需花約48小時完成，且過程是由工匠全手工製作（Hermès）

Hermès手袋全人手製作

Hermès代代傳承的手工技藝，是品牌的根本，亦是其他品牌望塵莫及﹐縱使品牌近年頻頻擴建工坊提高Birkin、Kelly、Constance這三大經典手袋產量，仍然將品質放在第一位。

以一個Birkin Bag為例，就需花約48小時來完成，且這過程是由工匠全手工製作，假如是一些特別款就需費時更長。此外，每一個Birkin Bag都會列明是由哪一位工匠生產和製造年份，也成了手袋獨有的記號﹐是獨一無二的象徵。

HermèsBirkin Bag的工匠，需要經過最少五年的培訓（Hermès）

Hermès工匠手藝不能被取代

「手工技藝」是Hermès根本，而專業工匠則是品牌的重中之重。Hermès採用的「馬鞍雙針縫法」縫製工藝，一直是全球人人稱道的，已有逾150年歷史，是不能被取代的象徵。而再細說的話，能製作Birkin Bag的工匠，都是需要經過最少五年的培訓，因此只有少數工匠有資格製作Birkin Bag。

為此，Hermès於2021年第19個皮具工坊，吉耶訥皮具工坊於吉倫特省（Gironde）落成時，同步宣布創辦愛馬仕工藝學校，並提供授予法國國家皮具專業文憑（CAP Maroquinerie）培訓課程。目的可想而知，頻頻擴建工坊，最需要的是工匠，對他們來說沒有甚麼比自己親自培養，更可信賴。

作為一個以家族傳承的品牌，在與時並進地提高產量，但依舊嚴格管理每一個細節及品質，是它們面對洪流和變遷時，依然是遙不可及的原因。