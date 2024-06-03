Bottega Veneta2024｜夏日必備！BV全新冰川藍手袋 知性活力配色

【Bottega Veneta手袋/Bottega Veneta】夏日少不免陽光與海灘，最能夠代表夏日的除了Pantone 色外，象徵大海與天空的透心涼藍色亦是座上客！隨著盛夏步伐漸近，不少夏日元素都紛紛登場：草編、毛巾材質等。Bottega Veneta 近期亦推出全新冰川藍配色，以活力滿分的柔和藍，為夏天展開旅程。



Bottega Veneta冰川藍手袋：Bottega Veneta Flip Flap Small Prism Pouch HK$6,500

想要低調的夏日感，這款Flip Flap Small Prism Pouch，棉質配以一抹冰川藍 Intrecciato 皮革細節，即可以配上可拆卸腕帶，手拿或腕帶亦同樣知性。

Bottega Veneta冰川藍手袋：Bottega Veneta Flip Flap Small Prism Pouch HK$6,500（Bottega Veneta）

Bottega Veneta冰川藍手袋：Bottega Veneta Mini Solstice HK$18,900

想入手一個外形獨特、時尚的腋下包，Mini Solstice這款兩片Intrecciato 皮革交叉成半圓，加上標誌性的結飾細節，輕巧時尚。

Bottega Veneta冰川藍手袋：Bottega Veneta Mini Hop HK$19,900

Hop的創作靈感源自於2022年的Hobo Bag，經過改革演繹後，外形從立體三角形中柔化，加上窄形的編織Intrecciato工藝，柔和冰藍與手袋俐落線條揉合，打造出可鹽可甜的風格。

Bottega Veneta冰川藍手袋：Bottega Veneta Small Loop Camera Bag HK$24,500

容量大的Small Loop Camera Bag，正方形袋身，加上單隔層拉鍊開合，實用度極高，能夠輕鬆收納基本出行單品，營造隨性感。

Bottega Veneta冰川藍手袋：Bottega Veneta Mini Jodie HK$22,000

柔軟皮革外形的Jodie 手袋，加上扭結元素，打造出造型感滿滿的手提包。來到夏日，手袋更注入格外清新浪漫的冰川藍；令經典的皮革編織變得更具有趣味性。

Bottega Veneta冰川藍手袋：Bottega Veneta Kalimero Cha-Cha HK$29,500

今年偏大型的手袋款絕對是大熱，好比長麵包的長形包款，更是結合休閑與正裝時尚，展現出另類休閑感。這款Kalimero Cha-Cha，軟硬兼備，加上藍白色調Intrecciato工藝交織，可愛又有元氣感！

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