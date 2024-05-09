CHANEL 22手袋春夏精選：迷你牛仔鉚釘、蕾絲拼布、全黑配色秒殺

CHANEL 無疑是當今女人購物夢幻清單 No.1！從服裝、配飾、鞋履到包款，只要新色上市就能秒殺！



在包袋中，於 2022 年春夏問世的「22包」，更是眾多包款中的黑馬，其簡約的外型加上隨性好搭配的特性，讓其包袋僅用兩年的就登上品牌經典款的寶座！

今年春夏22包持續發威，設計師透過各種面料及工藝的呈現，準備好再次征服女人的心。

【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

CHANEL 22 - 粉色拼接迷你包

這款以淺粉色為題的迷你尺寸 22 包，如花瓣般的色彩搭配上拼接設計，讓其包身變得更有層次，在背帶及金屬釦件上，以典雅的淺金呈現，讓該包款氣質滿分！

CHANEL 22 - 撞色迷你包

以濃郁的橘及紅撞色呈現，這款 22 包以洋溢著熱帶氣息的色彩登場，精巧的尺寸在搭配上搶眼的配色，絕對能成為穿搭的亮點。

CHANEL 22 - 紫色霓虹金屬扣件包

大尺寸的 22 包一直擁有一票死忠粉絲，這款以紫色呈現的包款，光色彩就足以讓人著迷，在細節上霓虹金屬口件，更讓其包款變得更為亮點。

CHANEL 22 - 全黑配色迷你包

Chanel 22 包像是一個多變的千面女郎！能甜美、能優雅同時還可以很有個性，這款全黑的迷你尺寸，從包身的皮革到金屬扣件的運用，全以黑色呈現，讓包款整體擁有一種率性的氣息。

同場加映：春夏7款精品編織包推薦 CHANEL、YSL精緻奢華 CELINE 6千捧回家（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

CHANEL 22 - 牛仔鉚釘迷你包

率性風格的包款除了有全黑的選項，同時還有以牛仔面料搭配鉚釘的款式，以休閒的風格為設計軸心，能融入日常的所有搭配中。

CHANEL 22 - 小型白色霓虹金屬包

小型的 22 包，恰如其分的大小，讓它成為最受歡迎的尺寸！在這個春夏，品牌以全白的樣貌呈現，細節上以多彩的金屬扣件做搭配，清爽的色彩很適合度假穿搭。

CHANEL 22 - 花朵刺繡迷你包

除了以皮革面料的染色呈現外，Chanel 亦再次發揮精湛的刺繡工藝，運用網格面料搭配上細膩的工法，將花朵元素及雙C logo 符號呈現於包身上，整體輕盈又充滿色彩的外型，可愛度十足！

CHANEL 22 - 漸層粉色迷你包

這款漸層的皮革款可愛度真的 100 分！淡雅的色彩，加上白色金屬扣件的點綴，整體充滿春意盎然的氣息，讓人難以抵擋！

同場加映：7款CHANEL愛心首飾 戒指、鑲鑽耳環、頸鏈易駕馭 最平5千帶回家（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

CHANEL 22 - 粉色霓虹金屬迷你包

這款迷你尺寸的 22 包，運用吸睛的粉色為主色調，再加上多彩的霓虹金屬件做搭配，高顏值的設計能為妳每一次的穿搭加分。

CHANEL 22 - 紅色條紋迷你包

在 2024 春夏的秀場上，這款以條紋呈現的 22 包成為焦點，品牌工匠以皮革拼接的方式呈現，讓包款整體更為細緻。

延伸閱讀：

Miu Miu再度攻下少女心！2024春夏形象照登場，Gigi Hadid手拎焦糖色「抓皺包」準備賣翻！

OL下一個通勤包就選Celine！「Romy」跟上大包風潮，男神朴寶劍、林柏宏、彭千祐...都被圈粉！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】