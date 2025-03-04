芭蕾舞鞋推薦｜平底芭蕾舞鞋繼續大熱！由頭到腳打造少女感造型

【芭蕾舞平底鞋推薦/芭蕾舞鞋推薦/Balletcore】芭蕾舞風（Balletcore）熱潮停不了！自Y2K風興起後，上至韓國明星高允真、BLACKPINK Jennie等穿搭中，下至女生日常穿搭中亦隨處可見甜美元素的蹤影！而芭蕾舞風亦從主要以寬鬆、綁帶元素等少女感穿搭，演變成多變的Girlcore，將不同女性向的單品：蕾絲、緞帶、蝴蝶結等元素，疊放於日常單品當中，營造獨特少女感造型。



想跟上這個熱潮，最基礎必備穿搭單品就是芭蕾舞平底鞋！微尖鞋頭能夠延伸雙腿、修飾腿型，而且十分百搭，不論單穿或混搭都可以，輕鬆打造知性甜美風或隨性率性風。

芭蕾舞鞋推薦｜Sam Edelman MICHAELA SHINE HK$1,600

想要舒適的芭蕾舞鞋，入手彈性設計加配厚實鞋墊內履的Sam Edelman就錯不了。MICHAELA系列新加入三種設計，方頭設計配合奢華元素，精緻的鱗片狀紋理立體工藝以及柔和顏色，營造出春天樂觀氛圍。

芭蕾舞鞋推薦｜Sam Edelman MICHAELA SHINE HK$1,600（品牌提供）

芭蕾舞鞋推薦｜JIL SANDER 蛇紋平底芭蕾舞鞋

想暗地裏展示奢華感，選擇特別花紋的鞋款就錯不了！JIL SANDER 以蛇年作為靈感，以印花圖案靈活展現出蛇紋的蜿蜒形象，配合柔和的棕色調，打造出舒適及奢華合而為一的平底芭蕾舞鞋。

芭蕾舞鞋推薦｜JIL SANDER 蛇紋平底芭蕾舞鞋（品牌提供）

芭蕾舞鞋推薦｜Dr.Martens Elphie II Iridescent Leather Ballet Flats HK$1,399

誰說皮鞋只能是型格硬朗的？Dr.Martens今個春夏，重新解構Mary Jane與皮鞋，打造出既有增高修長效果的尖頭芭蕾舞鞋底，加上標誌性繫繩，帶出可甜可鹽的碰撞感。

芭蕾舞鞋推薦｜Dr.Martens Elphie II Iridescent Leather Ballet Flats HK$1,399（品牌提供）

芭蕾舞鞋推薦｜ Dolce&Gabbana 納帕皮革芭蕾平底鞋 HK$7,500

Dolce&Gabbana 這款芭蕾平底鞋，絕對是低調而不失奢華感的代名詞。以軟山羊皮加上抓皺飾邊，鞋扣上亦點綴金屬的徽標LOGO，輕鬆展現柔美感。

芭蕾舞鞋推薦｜ Dolce&Gabbana 納帕皮革芭蕾平底鞋 HK$7,500（品牌提供）

芭蕾舞鞋推薦｜GANNI 搭扣孔眼綴飾再生人造漆皮芭蕾平底鞋 HK$3,295

早鳥優惠低至 HK$2471.25

如果想要一鞋多穿，主打極簡設計丹麥人氣品牌GANNI 將是你的首選。這款芭蕾舞鞋與涼鞋拼合設計的芭蕾平底鞋，加上呼應品牌理念的環保再生人造漆皮，利落尖頭以及搭扣袢帶上設有孔眼綴飾，甜酷均可，能夠輕鬆襯搭不同造型。

芭蕾舞鞋推薦｜GANNI 搭扣孔眼綴飾再生人造漆皮芭蕾平底鞋 HK$3,295（NET-A-PORTER）

想入手好物的話，今月NET-A-PORTER 更有精選早鳥優惠，千萬不要錯過超值入手機會。輸入精選早鳥優惠碼 SINGLES25，即享有低至75％ OFF！

芭蕾舞鞋推薦｜THE ROW Boheme 絨面革瑪麗珍平底鞋 HK$10,300

立即入手！

要入手一款經典、不過時的鞋款，選擇優雅、沒有過多裝飾的芭蕾舞鞋，就再也錯不了。擁有「極簡主義天花板」美稱的 The Row，以沉穩的柔軟黑色絨面加上搭扣，打造出舒適、優雅又百搭的鞋款。

芭蕾舞鞋推薦｜THE ROW Boheme 絨面革瑪麗珍平底鞋 HK$10,300（NET-A-PORTER）

芭蕾舞鞋推薦｜JIL SANDER 縮褶皮革芭蕾平底鞋 HK$6,500

即以優惠碼入手！

想為造型添上時尚感，又不想過於高調的話，不如選擇以材質取勝的芭蕾舞平底鞋！JIL SANDER 這款看似簡約的芭蕾舞平底鞋，鞋面採用鬆緊收邊的設計，呈現出柔和的縮褶效果，不經意間流露出時尚感。

芭蕾舞鞋推薦｜JIL SANDER 縮褶皮革芭蕾平底鞋 HK$6,500（NET-A-PORTER）

芭蕾舞鞋推薦｜GIANVITO ROSSI Carla 皮革邊飾花呢瑪麗珍芭蕾平底鞋 HK$6,200

不能錯過75％優惠

OL女生要配襯斯文造型，建議選擇低調奢華的花呢布。作為意大利「製鞋大師」，Gianvito Rossi 品質良好、柔軟好穿，加上鞋身細袢低調地綴有品牌的標誌性金色搭扣，既有高級感又不會難於搭配。

芭蕾舞鞋推薦｜GIANVITO ROSSI Carla 皮革邊飾花呢瑪麗珍芭蕾平底鞋 HK$6,200（NET-A-PORTER）

芭蕾舞鞋推薦｜RENÉ CAOVILLA 水晶綴飾網布拼接緞布芭蕾平底鞋 HK$15,450

舞會必備！精選早鳥優惠碼 SINGLES25

普通鞋款造型未能滿足你愛時尚的心？RENÉ CAOVILLA 作為傳承三代的「晚宴鞋之王」，這款以亮澤緞布的圓頭芭蕾舞平底鞋，配以綴滿水晶的網布，仿如透膚襪又像水晶短靴般，閃耀又獨特。

芭蕾舞鞋推薦｜RENÉ CAOVILLA 水晶綴飾網布拼接緞布芭蕾平底鞋 HK$15,450（NET-A-PORTER）

芭蕾舞鞋推薦｜miumiu 納帕皮革配小牛皮芭蕾舞鞋 HK$8,650

miumiu 作為今季大熱的時尚品牌，極具少女浪漫感，絕對沒有不入手的理由！這款雙排鞋扣加上復古格紋絲帶的芭蕾舞鞋，綴飾 Miu Miu 品牌標誌，精緻又唯美，完美打造出芭蕾舞鞋的輕盈姿態。

芭蕾舞鞋推薦｜miumiu 納帕皮革配小牛皮芭蕾舞鞋 HK$8,650（miumiu）

芭蕾舞鞋推薦｜Louis Vuitton Romy Flat Ballerina HK$8,050

想要一款夏日感強烈的芭蕾舞鞋，Louis Vuitton這款米色皮革配以彩色版Monogram，飾以天然皮革錶帶與金色 LV Twist 配件，打造出柔美慵懶感覺。

芭蕾舞鞋推薦｜Louis Vuitton Romy Flat Ballerina HK$8,050（Louis Vuitton）

芭蕾舞鞋推薦｜CHANEL 芭蕾平底鞋 HK$7,400

要一雙百搭的芭蕾平底鞋，入手基礎色調就錯不了。CHANEL 打造了11款芭蕾平底鞋，具有3種不同物料。而最百搭莫過於這款黑白配色芭蕾平底鞋，加上低調的CHANEL 標誌以及蝴蝶結，打造經典雅致的法式格調。

芭蕾舞鞋推薦｜CHANEL 芭蕾平底鞋 HK$7,400（CHANEL）

芭蕾舞鞋推薦｜MANOLO BLAHNIK HANGISIFLAT Blue Wool Tartan Jewel Buckle Flat Pumps HK$‌9,200

想要展現個性的芭蕾舞鞋，可以從材質或吸睛色彩中著手。Manolo Blahnik 從2024年秋季系列中探索超現實主義，將達利的前衛、撞色圖案融入鞋款，打造出柔軟冬日感的藍、棕與黑色格子花紋的微高跟芭蕾舞鞋。

芭蕾舞鞋推薦｜MANOLO BLAHNIK HANGISIFLAT Blue Wool Tartan Jewel Buckle Flat Pumps HK$‌9,200（MANOLO BLAHNIK）

芭蕾舞鞋推薦｜Roger Vivier 納帕皮革扣帶芭蕾舞鞋 HK$10,900

腳背寬的女生，最怕鞋履束腳或頂趾，Roger Vivier 這款以柔軟納帕皮革製成的芭蕾舞鞋，彈性鞋口設計加上不緊束的雙重鑽扣，就算奔波忙碌亦能永保優雅、從容自在。

芭蕾舞鞋推薦｜Roger Vivier 納帕皮革扣帶芭蕾舞鞋 HK$10,900（Roger Vivier）

芭蕾舞鞋推薦｜Repetto Camille Mule

要為夏日添加俏皮感，不妨選擇一雙獨特配色的鞋履，在不經意間展露活力感。源自法國巴黎的Repetto，變奏品牌經典的Camille芭蕾舞鞋，將芭蕾舞鞋與涼鞋結合，自信露出腳踝，打造出休閒感與優雅兼備的Camille Mule。

芭蕾舞鞋推薦｜ Sam Edelman MICAH MARY JANE FLAT HK$1,400

想要好穿又彈性的鞋履，這款結合瑪莉珍鞋Mary Jane 的外形以及芭蕾舞鞋的長尖身鞋形，加上束口的巧思設計，不論露出整對鞋履或是小露鞋面，都能展現出優雅與正式感。

芭蕾舞鞋推薦｜ Sam Edelman MICAH MARY JANE FLAT HK$1,400(Sam Edelman)

芭蕾舞鞋推薦｜The Korner x Useless Studio Playful Ballet Flats HK$590

想支持本地製造的話，The Korner 與陶瓷工作室Useless Studio 聯手合作，將陶藝與秋天元素結合，打造出優雅而具復古感的芭蕾舞鞋，輕鬆展現完美的腳部線條。

芭蕾舞鞋推薦｜MM6 Maison Margiela Anatomic Ballerinas芭蕾舞平底鞋 HK$4,060

提起Maison Margiela，普遍會聯想起羊蹄般的分趾鞋設計，不過這般個性設計未必人人接受。而Maison Margiela支線MM6 Maison Margiela，今年新推出一款芭蕾平底鞋，緞面手工製作、圓柱形鞋身，加上低調數字標誌性鬆緊帶與白色縫線，相對易襯。

芭蕾舞鞋推薦｜MM6 Maison Margiela Anatomic Ballerinas芭蕾舞平底鞋 HK$4,060（lanecrawford）

芭蕾舞鞋推薦｜THE ROW AWAR LEATHER BALLERINA FLATS HK$11,300

The Row主打Quiet Luxury 靜奢風，而這款單色調的Awar芭蕾舞平底鞋，更是由奢華柔軟的山羊皮皮革製成，可調節的鬆緊帶領帶以及柔軟的鞋墊，能夠完美貼合腳足，行走全日都能享受極致的舒適感。