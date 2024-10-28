芭蕾舞鞋有「這細節」最修飾腿型？2025春夏Ferragamo、Bally秀場

芭蕾舞鞋的熱潮，還！沒！結！束！



在剛結束的2025春夏時裝周的秀場上，也就看到他們以更多不同的模樣驚喜登場～現在就一起來看看有那些品牌的鞋子，會讓你內心高頻尖叫吧！

2025春夏芭蕾舞鞋風潮延續，Ferragamo、Bally、Dolce&Gabbana秀場一覽，台灣時尚達人吳速玲教你如何穿出完美比例（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025春夏芭蕾舞鞋熱潮依舊（Dolce&Gabbana官網；01製圖）

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2025春夏秀場3品牌芭蕾舞鞋介紹

1. Ferragamo芭蕾舞鞋

Ferragamo 2025春夏系列，勾起了一齣芭蕾運動風時尚，不僅是服裝散發著靈動韻律感，在芭蕾舞鞋也做了全面性的改變，保留了芭蕾舞鞋浪漫優美的緞帶綁帶，把包起來的鞋頭改成夾腳設計，高跟的設計更顯氣勢。

2. Bally芭蕾舞鞋

擁有自己芭蕾舞鞋支線的Bally，2025春夏秀場上的芭蕾舞鞋，將創意總監的搖滾心情展露無疑，把芭蕾舞鞋的鞋頭用調整為尖頭鞋，鞋面巧妙以鉚釘圍繞其中，後跟的小挖空設計，讓性感的腳後跟優雅露出來。

3. Dolce&Gabbana芭蕾舞鞋

嫵媚性感的Dolce&Gabbana，以火辣的蕾絲勾勒出女人味誘人的姿態，但最讓人意外的，是模特兒腳上竟然穿著乖乖牌的芭蕾舞鞋！兩種風格的碰撞，抓皺的鞋口、小小的金字DG在鞋帶上閃亮著。

芭蕾舞鞋穿搭要訣

芭蕾舞鞋+襪子

芭蕾舞鞋，自去年秋冬紅到今年春夏，依舊是現在各家品牌、街頭上出鏡率最高的鞋款之一，但是對於「O型腿」來說，卻很容易原形畢露，畫面變得很尷尬……先前吳速玲就在《女人我最大》節目上，分享自己的穿搭訣竅：

「我用襪子故意把那個泡泡，遮在我彎的地方！」



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她靠著芭蕾舞鞋+襪子的組合，成功達到修飾腿型、延長比例的視覺效果，只要懂得怎麼搭配，人人都能成為最強腿精～事後在社群發文的時候，她也再度強調，想讓芭蕾舞鞋變成O型腿友善，就是要穿對襪子！

方頭款修飾效果也很好

不只是靠襪子來視覺修飾腿型，吳速玲還分享，在選芭蕾舞鞋、娃娃鞋的時候，同樣是O型腿的女生們，務必要選「方頭」的款式，這樣穿下來，也就能達到衍伸腳背的感覺，尤其是站在圓頭鞋的旁邊做比較，腳背的視覺比例真的差更多呢！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】