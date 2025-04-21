Bra Top推薦｜Jisoo愛穿這品牌！$129起：運動、日常內搭都適合

【Bra Top推薦2025｜背心上衣】女生的夏天衣櫥必備單品會是哪一件呢？其中Bra Top是不少女生的心頭好，不僅運動時穿著方便，還可以是內衣或是內搭單品！但面對市面上眾多品牌琳琅滿目的Bra Top產品到底要怎麼挑選呢？這次《01女生》為大家精選了多個品牌的熱門款式，都是穿著舒適且款式大方得體，大家在考慮入手時都可以參考一下！



Bra Top 背心上衣推薦1. Alo Yoga ASPIRE TANK HK$‌395

BLACKPINK Jisoo在過往私服中，不時都選擇以Bra Top搭配其他服飾單品，打造出隨性慵懶的造型，而Alo Yoga的服飾更是在她Instagram時常出現。當中的Alo Yoga ASPIRE TANK背心上衣，採用柔軟布料以短款上衣作設計，款式百搭好看，下身可以像Jisoo 這樣配上Accolade 運動褲，就是休閑時的運動風穿搭，或是配上高腰緊身瑜伽褲就可以是動運時的穿搭。

Bra Top 背心上衣推薦1. Alo Yoga ASPIRE TANK HK$‌395（Alo Yoga）

Bra Top 背心上衣推薦2. lululemon Align™ 不對稱設計運動內衣 HK$480

lululemon Align™ 不對稱設計運動內衣，採用採用Nulu™ 布料製成，穿著時提供如奶油般柔軟的親膚感受，而且添加Lycra® 彈性纖維，更具有彈性，不易變形。此外運動內衣是以單肩帶設計，打造不對稱造型，不僅可以在運動時穿著，日常外出時穿著亦很型格。

Bra Top 背心上衣推薦2. lululemon Align™ 不對稱設計運動內衣 HK$480（lululemon）

Bra Top 背心上衣推薦3. Bossini Ztay Cool 運動內衣 HK$169

主打舒適為主的Bossini，運動內衣同樣好用，而且價錢較為親民，實用度高。每當做運動時，服飾的舒適度或會影響表現，這款附設罩杯胸墊和背心型肩帶，加上寬邊下緣，可以提升更舒適的承托，同時不易走位。運動內衣以Ztay Cool快乾功能布料製造，運動時能夠減少焗促感覺。

Bra Top 背心上衣推薦3. Bossini Ztay Cool 運動內衣 (Bossini官網)

Bra Top 背心上衣推薦4. Cotton on Ultra Soft Essential Tank HK$139

Cotton On的背心上衣亦是很受歡迎，款式多且價格相宜！這款Ultra Soft Essential背心，採用高圓領、露腰及修身貼合身體輪廓的設計，加上採用如奶油般柔軟的布料，可在活動時帶來相同高的舒適度。此外，這款背心上目前共推出8色，由色彩柔和的粉色系到簡約的黑白色都有，滿足不同女生的穿搭風格。

Bra Top 背心上衣推薦4. Cotton on Ultra Soft Essential Tank HK$139（Cotton on）

Bra Top 背心上衣推薦5. adidas POWERIMPACT LUXE中度承托胸圍 HK$399

adidas的POWERIMPACT LUXE中度承托胸圍，採用高領口設計帶來透氣體驗與充足覆蓋，以及配合 HEAT.RDY 技術，確保大家在運動時盡享涼快，無論是進行帶氧運動、HIIT與Barre訓練皆宜，都適合穿著。此外這款背心上衣的設計時尚，平日多加一件外套，和搭配運動褲即是率性的運動風穿搭。

Bra Top 背心上衣推薦5. adidas POWERIMPACT LUXE中度承托胸圍 HK$399（adidas）

Bra Top 背心上衣推薦6. Under Armour 女士UA Continuum Mid運動內衣 HK$249

Under Armour很多背心上衣，都適合作為運動同時日常內搭。其中女士UA Continuum Mid運動內衣設計結合傳統構造及注塑8字花紋襯墊，帶來更符合空氣動力學的穿著體驗，感覺更輕盈，身體活動自如。這款運動內衣備有良好的支撐效果，以PU注塑一片式杯墊幫助提升舒適感與包覆度，並採用4D拉伸彈性布料及排汗速乾物料，不僅方便靈活運動，更能保持乾爽舒適。

Bra Top 背心上衣推薦6. Under Armour 女士UA Continuum Mid運動內衣 HK$249（Under Armour）

Bra Top 背心上衣推薦7. Love, Bonito Alex Asymmetrical Fitted Bra Top HK$319

Love, Bonito所推出的Alex Asymmetrical Fitted Bra Top，採用75%尼龍及25%Spandex物料製成，觸感舒適，且有額外的伸展力，很適合進行輕度運動時穿著。此外，這款Bra Top採用了不對稱設計，單邊是有袖，另一邊則是背心，特別的設計使它可當作日常穿搭。

Bra Top 背心上衣推薦7. Love, Bonito Alex Asymmetrical Fitted Bra Top HK$319（Love, Bonito）

Bra Top 背心上衣推薦8. 6IXTY 8IGHT 羅紋棉質薄墊工字背無鋼圈背心內衣 HK$129

6IXTY 8IGHT的羅紋棉質薄墊工字背無鋼圈背心內衣，衣完美結合鮮明的條紋設計與柔軟的羅紋棉布，時尚與舒適兼具。固定式輕薄胸墊提供自然支撐及温柔包覆，搭配運動風的背心式設計，突顯活潑的個性。