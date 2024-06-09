冰川藍色手袋推薦｜消暑必備LOEWE、Miu Miu！精選5大不過時款式

冰川藍色手袋推薦｜為炎炎夏日消一消暑！當感到悶熱時，多想喝一杯冰凍的飲品，讓自己回復清涼舒適的狀態。而冰川藍色手袋，更令人精神為之一振，明亮色調不僅顯出精神感，而且漂亮易襯，是個耐用、不過時的顏色。以下精選5款冰川藍色手袋，不知大家喜歡哪一款呢？



冰川藍色手袋推薦1. LOEWE Small Puzzle bag in classic calfskin HK$27,850

相信認識Puzzle手袋的人，都知這是創意總監Johnathan Anderson入主品牌後，設計的首個款式。將多塊幾何圖形的小牛皮接合，打造出別具玩味的長方外形，加上粗身手柄，展現出趣味立體的感覺。相較最原本的設計，現時手袋更添圓滑感覺，更顯年輕活力。

冰川藍色手袋推薦1. LOEWE Small Puzzle bag in classic calfskin (品牌官網)

冰川藍色手袋推薦2. Louis Vuitton OnTheGo MM HK$27,900

超級清涼的設計款式，結合水彩風格的Monogram及LV Circle標誌，打造出極具中東風格的悠閒和色彩圖案，予人舒適的度假氛圍。手袋設有雙牛皮手柄和肩帶，方便轉換不同的揹法和造型，加上容量算大，可容納手提電腦和必需品，無論上班或日常度假都適用。

冰川藍色手袋推薦2. Louis Vuitton OnTheGo MM (品牌官網)

冰川藍色手袋推薦3. Givenchy 中號G-Tote 4G LOGO托特包

以經典和立體的4G LOGO圖案為主，中間飾以立體GIVENCHY Paris LOGO，展現出復古玩味，加上毛茸茸的織物材質，感覺舒適易襯。手袋設有長手柄，可以手提或肩背，而且容量算大，設有主隔層及內部平貼口袋，以方便整理隨身物品。

冰川藍色手袋推薦3. Givenchy 中號G-Tote 4G LOGO托特包 (品牌官網)

冰川藍色手袋推薦4. Miu Miu 編織布料迷你袋 HK$9,250

帶甜美可愛色彩的款式，透過繽紛活力的粉色調，帶出舒適自在的氛圍，加上索袋能夠造出皺褶，展現出優美的感覺，非常適合時下流行的Y2K和Y3K氛圍。手袋以仿拉菲草紗線製作，配搭皮革手挽，在散發閒適的度假氛圍的同時，帶有優雅迷人的感覺。

冰川藍色手袋推薦4. Miu Miu 編織布料迷你袋 (品牌官網)

冰川藍色手袋推薦5. Maison Margiela Glam Slam Backpack HK$14,580

旅遊必備一個背囊！Maison Margiela手袋以粉嫩的Baby Blue為主調，加上軟綿和膨脹感設計，展現出可愛活力的一面。背囊亦綴以標誌，打造出簡約及優雅美學，予人舒適甜美的感覺。