焦糖咖啡色手袋推薦！10款濃度選擇：Loewe皮革軟滑、Gucci超易襯

手袋推薦｜來到冬天，多想來杯暖烘烘的飲品，嘗一口濃郁的焦糖，感受甜蜜的味道。秋冬最常見的顏色，莫過於焦糖咖啡色，帶燒焦般的和暖感覺，同時色調自然易襯，予人可愛甜美的感覺。以下為大家精選10款焦糖咖啡色手袋，由淺至深排列，非常適合用於今個寒冷秋冬，不知大家喜歡哪種濃度呢？



焦糖咖啡色手袋推薦1. Loewe Mini Puzzle Fold Tote $12,300

購買方法：LOEWE

Loewe今年新推出的熱門款，設計簡潔，看來就像粒華麗的窩釘，而且特別在於手袋可以隨線條摺疊，收納度較高，而且這樣擺放的話，亦可減少壓皺的問題。手袋以較淺的焦糖咖啡色，締造幼滑明亮感覺，散發開朗精神氛圍，適合襯搭鮮色衣服。

焦糖咖啡色手袋推薦1. Loewe Mini Puzzle Fold Tote (Loewe官網)

焦糖咖啡色手袋推薦2. Loewe Small Puzzle bag in soft grained calfskin $26,700

購買方法：LOEWE

創意總監Johnathan Anderson將經典puzzle手袋改版，使用更圓滑的立體線條，增添柔和優雅的感覺。手袋將布料以不同角度拼接，在光線下呈現不同光澤，打造出層次分明的陰影，加上全焦糖咖啡色的設計讓整體更顯和諧舒適感覺。

焦糖咖啡色手袋推薦2. Loewe Small Puzzle bag in soft grained calfskin (Loewe官網)

焦糖咖啡色手袋推薦3. Stella McCartney Falabella MIRUM Tiny Tote Bag #Brandy $9,400

購買方法：STELLA MCCARTNEY

擅長加入金屬搖滾元素的Stella McCartney，背後理念非常環保，會支持環保團體，而這款手袋則是首個以植物打造成的MIRUM製作而成，看來依然高級時尚。袋邊以標誌性編織，配搭金屬鏈帶，看來簡潔華麗，非常適合在派對中使用。

焦糖咖啡色手袋推薦3. Stella McCartney Falabella MIRUM Tiny Tote Bag (Stella McCartney官網)

焦糖咖啡色手袋推薦4. Louis Vuitton Marelle 蜜黃色手袋 $19,000

若然喜歡簡約隨性感覺，可以選擇Louis Vuitton的Marelle手袋，以强烈的線條感，加上多層收納和肩帶配置，展現出街頭時尚，而皮革上的細緻斜紋，亦可減少沉悶感，打造出獨特的奢華魅力。

焦糖咖啡色手袋推薦4. Louis Vuitton Marelle 蜜黃色手袋 (Louis Vuitton官網)

焦糖咖啡色手袋推薦5. Gucci Horsebit 1955 Mini Rounded Bag $23,000

購買方法：GUCCI

不常用單一色調手袋的話，可嘗試Monogram手袋，標誌圖案以焦糖咖啡色為主，而Gucci的經典Horsebit手袋，除了使用焦糖咖啡色皮革飾邊，亦搭標誌性金屬馬銜扣，締造復古時尚。手袋以弧形設計，打造可愛和圓滑感覺，展現出活力年輕。

焦糖咖啡色手袋推薦5. Gucci Horsebit 1955 Mini Rounded Bag (Gucci官網)

焦糖咖啡色手袋推薦6. Gucci Diana Small Shoulder Bag $18,500

購買方法：GUCCI

Gucci Diana手袋的特點，在於手柄上的竹節，以一整條竹子、再利用特別工藝，弄成彎曲的形狀，配搭hobo形手袋，看來時尚優雅。手袋容量大，可擺放多款隨身物，而且色調較深和濃郁，可以襯搭很多造型，非常實用。

焦糖咖啡色手袋推薦6. Gucci Diana Small Shoulder Bag (Gucci官網)

焦糖咖啡色手袋推薦7. Louis Vuitton Alma BB Bag $18,700

最深色的焦糖咖啡色，以Louis Vuitton標誌性棋盤格Damier，打造出可愛感，配搭甜美的粉紅和白間手柄，盡顯少女魅力。手袋以經典弧形打造，感覺非常少女，多年來得到不少女生喜愛，因此估計非常耐看，即使隔一段時間使用，也依然時尚。

焦糖咖啡色手袋推薦7. Louis Vuitton Alma BB Bag (Louis Vuitton官網)

焦糖咖啡色手袋推薦8. Jil Sander Cannolo Small $11,500

手袋以長圓筒形設計，看來可愛易揹，而且肩帶可調節長度，方便配襯。手袋造型簡約，剪裁獨特，配襯金扣展現優雅感覺。

焦糖咖啡色手袋推薦8. Jil Sander Cannolo Small Bag (Jil Sander提供)

焦糖咖啡色手袋推薦9. Marni Museo Mini Bag in Black and Brown Leather $7,800

手袋外形為簡約的托特袋，可擺效較多的物品，而焦糖咖啡色配搭黑色，使整體色澤更有濃郁感覺，看來非常吸引。手袋內設有小布袋，可防止弄髒，同時容易整理物品。

焦糖咖啡色手袋推薦9. Marni Museo Mini Bag in Black and Brown Leather (Marni提供)

焦糖咖啡色手袋推薦10. Maison Margiela Flower Bucket Bag HK$16,730

對於喜歡花的女生而言，能夠不時提著花束出街，心情必定大靚。Maison Margiela便將手袋變成花籃，利用牛皮打造成籃子，上面的花草則以人造毛皮和合成物製成，加上品牌獨有的白色四角縫線標誌，散發甜美氛同時，亦可置物，非常方便。