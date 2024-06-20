泰國必買推薦｜不可錯過泰國小眾泳衣：設計師原創品牌、打卡必備

【泰國必買推薦/泰國手信2024】來到旅遊旺季，泰國、日本、韓國等地都是旅遊熱點，外遊時除了入手當地零食、美妝外，服飾亦是一個不可錯過的伴手禮之選。如果擔心入手當地服飾後，無法與日常服飾混搭，不妨入手打卡必備的服飾配件，特別是外遊時少不免陽光與海灘，想拍出打卡十足的泳衣美照，必須要入手一套吸睛、有特點的泳衣！



泰國必買推薦：1. MAILLOT CO. Official

喜愛簡單、低調設計的女生，入手泰國本地設計師2015年設立的MAILLOT CO. Official 就合適不過！泳衣以健康、小露性感的連身設計，柔色調為主打，沒有過多複雜的裝飾，耐看同時不失優雅。

泰國必買推薦：2. Aprilpoolday

偏好時尚感、顏色絢麗的話，Aprilpoolday 由3位泰國本地設計師於2013年所設立，將復古經典元素融合泳衣，打造出實用度高同時可以外穿、單用的泳衣。

泰國必買推薦：3. Coralist

成熟、歐美打扮的女生不可錯過！Coralist 主打俏皮亮色調搭配露膚度高設計，擅長用各種扭結、綁帶、編織、鏤空元素等元素展現女性線條美。

泰國必買推薦：4. Leela&ella

不介意大膽、獨特設計的話，甜美性感的Leela & Ella 相信能夠合你心意。品牌主打泳裝與內衣，將展現自我個性的元素注入作品，完美地展現女性魅力；打卡可謂相當出片！

泰國必買推薦：5. Smer

偏好少女感、韓式泳衣的話，Smer 集結夏日色調、復古感與碎花元素，無論潛水衣、連身或分體式泳衣，都充滿可愛柔美感。

泰國必買推薦：6. Palomas

重視細節與材質的話，必須入手以綠色時尚為主的 Palomas！品牌採用再生塑膠，打造出具皺褶感的布料，可以說是簡潔時尚之選。

泰國必買推薦：7. Luxe swimsuit

如果你還未決定好心水泳衣款式的話，多元化的 Luxe swimsuit 或能滿足你。品牌主要以大幅的特色印花圖案為主，由型格的三點式、隨性到少女感與設計感的連身泳裝都有，款式之多相信能夠讓你收獲心頭好。