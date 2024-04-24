泰國必買小眾手袋品牌Top 7　Maison G設計獨特、BOYY詢問度超高

近幾年來泰國時尚產業發展迅速，許多獨立小眾品牌憑藉著獨特的設計及高級質感，在時尚圈佔有一席之地。



每次到泰國旅遊，除了安排滿滿的吃貨行程，想買新手袋的你不妨逛逛這幾個小眾品牌，款式新穎同時兼具實用性，價格也親民！

這篇帶大家盤點泰國7款「必買小眾包」，快收拾好行李立馬出發！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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泰國必買小眾手袋品牌Top 7

1. GENTLEWOMAN Tote Bag

近期話題度最高的泰國小眾品牌，毫無疑問就是GENTLEWOMAN！尤其他們家的Logo帆布托特包更是引起一陣搶購熱潮，簡約設計搭配超大容量，耐用又耐操，不論是日常出門還是度假都很適合。隨著包包爆紅，品牌也隨即推出更多不同的款式設計，除了一般的經典款也有牛仔材質的款式！

2. Knackbag Hobo Bag

Knackbag爆款選擇眾多，從設計到材質都由設計師Nack nittaya親自層層把關。其中這款Hobo包充分展現出現代都市女性的摩登時髦氣質，流暢的弧度線條搭配高質感皮革，肩帶也可以做調節，不論當腋下包還是斜挎包都能自由切換。色選上一共有黑色及銀色可選，喜歡Y2K風格不妨入手銀色Hobo包款！

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3. Char Bag Baby Kangaroo

Char Bag最知名的袋鼠水桶包，特點在於包身正面的打結設計，非常有辨識度。容量適中讓包包更具實用性，同時附有可拆卸及調節的肩背帶，並提供多款顏色選擇，除了一般的黑白色，也有藍色、粉色、黃色、焦糖棕等，讓整體造型更具亮點及層次！

4. Tallulah Mini Rumi

泰國小眾品牌Tallulah以腋下包為主，設計多元同時相當平價，整體風格走一個活潑俏皮的多巴胺路線。這款Mini Rumi腋下包採全皮革設計，方正包型搭配符合人體工學的寬肩帶，揹起來不會輕易卡袖子。這系列也提供多種顏色可選，從基礎的黑白色到飽和度較高的配色通通有！

5. Maison G Bedy Bag

Maison G的包款設計創新，甚至腦洞大開，要在路上與他人撞包可說是難上加難！以雕塑作為設計靈感，這款Bedy Bag被稱之為「枕頭包」，柔軟皮革搭配包包上的凹凸設計，完全是藝術品等級！這咖揹出門詢問度一定超高！

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6. Repleat Hobo Bag

Repleat在泰國擁有超高知名度，以標誌性的皺摺設計融入每一款手袋。最受歡迎的則是迷你Hobo系列，獨特的三角包型搭配柔軟材質，讓收納空間更寬廣，任何休閒場合都能輕鬆駕馭。色系上則提供棕色、莓果色、橘色、薄荷綠、薰衣紫等，充分展現出東南亞風情！

7. BOYY Bobby 18

若是很早之前就有在關注泰國品牌就一定認識BOYY！其中最具標誌性的就是帶有「皮帶扣」的包款，早在多年前就是時尚達人人手一顆的包包。編輯私心推薦Buckle系列，以微梯字形的包型為輪廓，搭配立體的握把極具現代摩登感。包包正面的皮帶扣讓人看一眼就知道品牌，還附有背帶可切換揹法！

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