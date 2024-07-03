泰國必買｜泰國小眾服飾品牌推薦：多樣化風格 品質媲美大品牌

【泰國必買推薦/泰國手信2024】夏日炎炎，除了要去異地旅遊避暑，當然要入手清涼的時尚服飾！提到多樣化的時尚服飾，日本、韓國之外，大家亦可以選擇到訪泰國，不論你是想在外遊時穿著、打卡必備，吸睛的服飾配件或是送禮作手信都可以！



泰國的發展已不再只有旅遊發展，當地的生活品味亦在嶄露頭角，不少小眾品牌亦已崛起，手袋、服裝時尚亦相當前衛，不如一起了解這些深受當地年輕人喜愛的本地設計師、小眾品牌吧！

泰國必買推薦：1. Sretsis

如果對設計師品牌有興趣，Sretsis 以浪漫高質的連衣裙著稱，品牌相當受明星喜愛，連Blackpink 成員亦有穿著！而且品牌堅持採用高質的蕾絲與服裝材質，設計多採用荷葉邊、印花、薄紗等元素，將俏皮玩味與法式復古完美融合，打造出奢華與可愛並備的風格。

泰國必買推薦：2. Gentlewoman

提到泰國，Gentlewoman 絕對代表品牌之一！不少網紅、泰國明星都在使用的帆布袋、單肩包，令這個極具玩味與法形美學的品牌一席爆紅。另外，若然喜愛鮮明配色的話，品牌亦有提供相應的服飾到時尚配件，絕對會令人買得心滿意足！

泰國必買推薦：3. Senada

要是想入手輕奢的日常穿搭，微視覺效果的蝴蝶結、公主袖的小洋裝設計，充滿復古設計感的 Senada絕對能夠滿足你。品牌擅長融合泰國工藝與歐洲傳統面料，打造出優雅同時具細節的服飾，連不少泰國女星都十分喜愛！

泰國必買推薦：4. PONY STONE

時下最流行的潮流必定是Y2K、Y3K，想要入手時尚單品的話，以大面積破壞、 大膽風格著稱的PONY STONE 絕對能夠滿足你，品牌中有不少新奇、潮流的丹寧單品，連蔡依林、Gigi Hadid等女星都愛用！

泰國必買推薦：5. FALLEN ANGELS

想入手少女感、隨性的 Y3K服飾，絕對不能錯過充滿俏皮玩味感的 FALLEN ANGELS，品牌由大幅圖案的短Tee、刺繡圖案、透視元素，到拼貼感的服飾都有！

泰國必買推薦：6. Daddy And The Muscle Academy

喜愛可愛風格的話，爆紅的Daddy And The Muscle Academy 必定要入手！品牌的店面色彩絢爛，更滿佈搞怪的貼紙，店內更有年輕人最愛的「人生四格」貼紙相機，整個打卡體驗令人滿足。服飾更是完美呈現Girlcore 與Y2K 感，滿滿少女感與可愛元素！