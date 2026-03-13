泰國婚紗攝影2026｜10大曼谷婚攝地點推薦：大皇宮/湄南河/動物園

【泰國婚紗攝影推薦/曼谷婚紗攝影地點推薦】近年旅行結婚、外地拍攝婚照相當盛行，泰國亦是個不錯之選。泰國交通便捷，飛行時間又不需太長，最重要是景點選擇多元：想要傳統建築，可以選擇皇室夏宮、國家公園與文化遺址。偏好自然風光，則可以選擇海天一色的海灘、奢華別墅或夢幻花園，輕鬆拍出獨特Pre wedding 婚紗美照！



打算在泰國拍婚紗照的話，可以先考慮「邊玩邊拍」或是心水拍攝風格中入手。如果想要山系小清新風格的話，擁有美麗天然秘境的華欣、清邁會是個不出錯之選。偏好海天一色的話，四面環海的蘇梅島則是個好選擇。對異國風情，中葡殖民地色彩傳統建築有興趣的話就可以考慮布吉、曼谷等地。

泰國海外結婚合法嗎？

能夠在隱世地方進行一場浪漫婚禮，當然令人心醉，不過或有準新人擔心海外結婚後，回到香港並不被承認。但其實婚禮受到當地法律認可與領事館加簽，則無需再到香港婚姻登記處再次進行登記，不過新婚夫婦海外註冊後，回港後仍要遞交入境處填寫「變更登記事項通知書」，將婚姻狀況改為「已婚」。

曼谷婚攝紗攝影地點推薦！

泰國婚紗攝影地點推薦｜1. 曼谷大皇宮

來到泰國，最具代表性的首選之地，必定是150年歷代曼谷王朝的象徵：王室皇宮。曼谷大皇宮由18世紀建立，擁有悠久歷史與金碧輝煌的外觀，穿上泰服或輕婚紗可以擔當一陣子的貴族！

泰國婚紗攝影地點推薦｜2. 曼谷鄭王廟

除了大皇宮外，另一拍攝必到之地就是有「泰國埃菲爾鐵塔」之稱的鄭王廟。鄭王廟雕工精緻，潔白外塔配上絢麗彩色陶瓷裝飾，整個感覺柔美又浪漫。

泰國婚紗攝影地點推薦｜3. 曼谷當代藝術博物館 MOCA

偏好簡約、藝文風格的話，曼谷當地亦有不少令人驚艷的藝術館，而當中曼谷當代藝術博物館 MOCA 除了拍照相當出片外，當中亦展出不少有趣展品，展示泰國歷史悠久文化，將本土風格、佛教文化與當代藝術揉合。

泰國婚紗攝影地點推薦｜4. 安帕瓦水上市場(Amphawa Floating Market)

提到泰國文化與歷史，水上市場結合水上運輸文化與商賣，經典手搖船展現出傳統海濱銷售風格。眾多水上市場當中，最為推薦安帕瓦水上市場，不但有百年歷史，黃昏時候更可以拍出水上燈火美景以及賞螢火蟲！

泰國婚紗攝影地點推薦｜5. 湄南河

婚照當中又怎能少得海天一色或自然風光呢，想在曼谷市區中體驗的話，有「東方威尼斯」之稱的湄南河必不能錯過。無論是在湄南河畔欣賞風光，或是在觀光船上縱穿市區，都別有一番風味。

泰國婚紗攝影地點推薦｜6. 北碧府野生動物園Safari Park

有留意網絡上的打卡分享的話，應該對近期大熱的網紅熱點：北碧府野生動物園Safari Park並不陌生，能夠近距離餵食長頸鹿，更可以零距離與長頸鹿、斑馬、老虎等合照，拍出仿如非洲草原的寬廣感！

泰國婚紗攝影地點推薦｜7. 美功鐵道市集

如果想拍下特色場景，泰國的傳統市場會是個不錯之選。每當正點時間，撞色系復古火車將會開啟，軌道旁的攤販就會自然收起遮陽棚讓開，這種鐵軌兩旁傳統市集擺攤的特殊景象，更被譽為世上最危險的市集！務必要記好火車進站、離站的時刻，才能拍低火車進站珍貴的當下，亦可以捕捉攤販的特殊光景。

泰國婚紗攝影地點推薦｜8. The Jam Factory

如果你是文青取向的話，不妨選擇泰國知名建築師Duangrit Bunnag以廢棄工廠所打造的The Jam Factory。園區保留工廠本來的架構，並配以玻璃與綠植，令整體環境變得光猛、開闊又充滿自然風味。除了打卡外形，園區內亦結合了手工藝、設計、舊貨、二手書、美食和音樂，更添文創感。

泰國婚紗攝影地點推薦｜9. 易三倉大學 Assumption University

作為泰國第一間私立國際大學，易三倉大學（簡稱AU）在當地聲譽可以說是不容小看的存在，校園亦擁有三座，分別在北欖府素萬那普地區、華馬校區、以及曼谷市中心的Central World Plaza。其中素萬那普地區的園區最近擴建，加上哥德式等歐式建築風格，讓校園充滿魅力，如果需要入內婚攝的話，記得預先交費以及得準校方允許。

泰國婚紗攝影地點推薦｜10. Benedict Studio

成立於2012年的Benedict Studio，無論是婚紗攝影或旅行結婚都可以滿足到，場地充滿哥德與洛可可風格，十分適合喜愛宮庭、奢華感的新人前往拍攝。場地擁有8個可供拍攝的位置，包括全白色調的Benedict Theatre、結合傳統中國風與細膩細節的St.Valentine、能夠容納100位賓客的St.Paulo、擁有室內泳池的St.Mary、St.Nicolas、戶外庭院Benedict Courtyard、中世紀宴會房間風格的St.Michael與充滿金色裝潢的Santa Lucia。