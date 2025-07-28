人生第一枚名錶怎麼選？10時尚推薦:Cartier、ROLEX 秀智愛戴這款

【手錶｜腕錶】剛入職場或是工作數年的女生，假如正在想犒賞一下自己或是想添置一樣實用的穿搭單品，名錶是不錯的選擇。當手腕戴上體面又富質感的腕錶，能給予別人一種沉穩又專業的形象，還能提升個人時尚度，這次《01女生》為大家精選了多款時尚精緻、適合女生配戴的腕錶，價格又是首次入手也能接受的。



Tissot天梭 Bellissima 小美人系列臻鑽款手錶 HK$11,450

瑞士天梭所推出的BELLISSIMA SMALL LADY 系列臻鑽款手錶﹐錶盤直徑為29mm，圓潤光滑，周圍環繞著閃耀的鑽石，如珠寶般璀璨華。而腕錶的設計靈感來自羅馬建築的浮雕風格，以繁複工藝呈現，盡顯匠心。而系列更是在傳遞品牌女性的態度-獨立、自信、謙遜、美麗，正是代表世代盛傳的珍貴愛意。

LONGINES Conquest 康卡斯系列腕錶

LONGINES的Conquest 康卡斯系列腕錶提供多種顏色、材質和尺寸選擇，其中三針版本的錶身尺寸分為30毫米、34毫米和38毫米，而計時碼錶版本的尺寸則為42毫米，大家可因應需求選擇。腕錶採用不銹鋼或雙材質外殼，表面以磨砂和拋光交替處理，防水深度達10巴（100米），底部配有透明螺旋式底蓋。

以錶款為34毫米的三針版本為例，品牌共推出了薄荷綠、櫻花粉紅或雲朵藍色的錶盤，色彩柔和優雅，無論是白天還是晚上，穿著運動鞋抑或高跟鞋，在不同場合之中此腕錶均能完美匹配。

LONGINES優雅形象大使Suzy演繹Conquest 康卡斯系列腕錶（品牌提供）

Cartier BAIGNOIRE 腕錶 HK$90,000

卡地亞Baignoire系列腕錶擁有流轉於典雅之間的優美曲線，錶殼採用黃金製成輕盈貼合手腕，配上黃金珠粒裝飾錶冠，並鑲嵌1顆凸圓形藍寶石，整體彷如一顆迷你珠寶。而錶盤是以銀色呈現，配上藍鋼劍形指針及藍寶石水晶鏡面，錶帶則是灰褐色鱷魚皮，處處都散發出精緻細膩的品味。

Cartier BAIGNOIRE 腕錶 HK$90,000（圖片來源：Cartier官網）

ROLEX Datejust 36腕錶 HK$152,600

ROLEX的Datejust 36腕錶，不僅備受男士們喜愛，女生們戴上同樣充滿幹練的感覺。其中這款採用白色黃金及蠔式鋼款，搭配鑲鑽粉紅色錶面及蠔式（Oyster）錶帶，錶面設有鑲24顆鑽石的18K金羅馬數字VI及IX，華麗又高雅。此外，Datejust 36腕錶更採用了鑲鑽外圈設計，工匠以極其精準的技藝為寶石進行鑲嵌，為每位佩戴者的手腕帶來璀璨耀目的點綴。

ROLEX Datejust 36腕錶 HK$152,600（圖片來源：ROLEX官網）

RADO 瑞士雷達表 True Square Automatic Open Heart HK$18,400

RADO 的True Square Automatic Open Heart 系列，為品牌首款採用注塑成型整體式高科技陶瓷方形錶殼的作品。全新玫瑰粉紅色版本，以拋光高科技陶瓷製成一體式錶殼和錶鏈，不僅展現細膩色澤，更提供輕盈、親膚與耐磨損的獨特佩戴體驗。陶瓷材質抗刮性能優越，即使長時間佩戴也能保持完美質感。腕錶搭載Rado R734自動上鏈機芯，配備25顆寶石，動力儲存長達80小時。每一枚機芯均經嚴格五個方位測試，確保計時精準可靠。機芯內部飾以圓形米粒圖案與日內瓦條紋，展現瑞士製錶工藝。

RADO 瑞士雷達表 True Square Automatic Open Heart HK$18,400（RADO）

Zenith ELITE CLASSIC HK$46,800

Zenith是由Georges Favre-Jacot於1860年所創立，擁有百多年的歷史的瑞士鐘錶品牌，擁有自家研發的El Primero 計時機芯，精準至1/100秒的計時功能、堅固耐用與卓越性能，是一個低調兼具實力的腕錶品牌。當中的ELITE CLASSIC是採用40.5毫米精鋼錶殼，搭配銀色太陽紋錶盤及藍色鱷魚皮錶帶，備有日期顯示、50米防水深度及50小時能力儲存的功能，款式斯文大方。

Zenith ELITE CLASSIC HK$46,800（圖片來源：Zenith官網）

Jaeger REVERSO CLASSIC 翻轉系列經典腕錶 HK$ 84,500起

Jaeger的REVERSO CLASSIC翻轉系列經典腕錶，是品牌的經典入門女裝錶之選，備有玫瑰金、精鋼及皮革三種款式，小型精鋼款專為女性設計，精緻優雅。這系列女錶最大特色是腕錶的正反兩面，可旋轉式錶盤及其指針由同一枚機械機芯驅動，充滿迷人的女性魅力，並帶來絕妙的佩戴體驗。其中腕錶更綴以兩排美鑽，彰顯雋永的女性魅力，吸引眾多愛好者的目光。

OMEGA X SWATCH 聯乘系列Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH - DESERT HK$2,100

OMEGA X SWATCH 聯乘推出的Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH - DESERT，靈感來自在太空中觀看到的沙漠，其錶殼和指針均採用了沙棕色設計，而錶盤和錶帶則選用灰褐色，顏色百搭。手錶的在錶盤和錶冠上均飾以OMEGA X SWATCH 標誌，而指針和時標經A級 Super-LumiNova®夜光塗層處理，在黑暗中散發出完美光芒。

OMEGA X SWATCH 聯乘系列Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH - DESERT HK$2,100（品牌提供）

Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik 系列腕錶 HK$6,390起

德國腕錶品牌Lilienthal Berlin 所帶來的Zeitgeist Automatik 系列腕錶，於2019年獲Red Dot紅點設計概念大獎，設計時尚兼具功能性。腕錶配備瑞士自動機械機芯，確保可靠的時間精度與穩定性，採用自動機械機芯不需要電池，通過佩戴者的手腕運動來為機芯提供能量，更具可持續性和環保性。腕錶以堅固的316L不銹鋼或鈦金屬錶殼製成，配以耐刮的藍寶石玻璃，增強了腕錶的耐用性和抗磨損性能。時尚幹練的腕錶外型，無論是正式的商務場合還是休閒的社交聚會，都十分適合佩戴。

Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik 系列腕錶 HK$6,390起（Lilienthal Berlin）

OCTO 樂都表 復刻限量版腕錶系列Ref.1016 US$550起（約HK$4,293起）

OCTO復刻限量版腕錶系列的Ref.1016，是復刻了70、80年代的極簡精鋼腕錶「Missilemaster」的精粹，是一款設計簡約、造型時尚的日曆自動上鍊精鋼腕錶。此腕錶具大三針的基礎功能，並在 3 時位置加設日曆顯示窗。讓用家永遠能掌控自己的節奏。38毫米直徑精鋼錶殼及錶帶經拉砂修飾，錶盤以12顆植釘為時標，此外6時位置亦刻意保留了「Missilemaster」復刻商標，向品牌傳奇的過去致敬，而錶耳跟當年一樣鑽穿，保留著品牌對工藝的堅持。