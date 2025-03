Alessandro Michele帶領Valentino展開新時代！3點力證再創輝煌

【Valentino|Alessandro Michele】Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités 2025秋冬系列,巴黎時裝秀已於日前(3月9日)圓滿結束,是次由品牌去年新上任的創意總監Alessandro Michele所帶領,以「親密關係的元戲劇」為主題,帶領大眾探索隱藏在表象之下的真實。Valentino2025秋冬系列帶來共80套造型,延續品牌的標誌性奢華和極繁風格,以層層疊疊的材質和剪裁,營造出現實與幻象之間的微妙張力,讓人有種想一探究竟的魅力。



Valentino 2025秋冬系列 帶來反傳統的異托邦

於2025秋冬系列中許多造型,都多次採用了透視薄紗元素,營造出似幻似真的感覺,更是挑戰私密和裸露的邊緣;此外,還大量採用了蕾絲、羽毛絨、繁花等,與各種顏色和布料交錯搭配,打造出一套套獨特的服裝。

「公共衛生間」中上演時裝秀?

提到這場2025秋冬系列時裝秀,就必須還要談及創意總監 Alessandro Michele對場地的構思,他以Ludwig Wittgenstein和Paul Valèry的理念為前提,構思了一個反傳統的的展示空間——公共衛生間。

「公共衛生間」中上演Valentino2025秋冬系列時裝秀(品牌提供)

Alessandro Michele認為這個「空間異托邦」,會巧妙地中和並暫時化解了內外之間的二元對立,包括親密與暴露、個人與集體、私密與共享、深度與表象之間的對立﹐並揭示出其深刻的多維特性。

Valentino創意總監Alessandro Michele(品牌提供)

Alessandro Michele 於2024年4月上任Valentino創意總監

在去年(2024年)時尚界變動不斷,要數其中一件大事就是定必是4月時,前Gucci創意總監Alessandro Michele接任Pierpaolo Piccioli,成Valentino新任創意總監,此重大消息一出,大家都紛紛期待他的首個作品。而Alessandro Michele在6月時無預警之下提前推出了Valentino2025早春系列,合共171套造型,隨即掀起關注。

Alessandro Michele上任後的首個作品-2025早春系列「Avant les Débuts」(IG@maisonvalentino)

「勤力」的Alessandro Michele

Alessandro Michele上任後的首個作品——2025早春系列,以「Avant les Débuts」命名,整個系列合共171個造型,當中包括了女裝、男裝、手袋、服飾配件等,使大眾目光都紛投向至品牌和他的設計。「Avant les Débuts」2025早春系列,不僅富含品牌經典元素,還融合了Alessandro Michele的極繁美學,此外他更釋出數個訊號,無一不是指即將迎來「AM時代」!

Alessandro Michele加入Valentino之初,獲Valentino CEO Jacopo Venturini的信任(IG@maisonvalentino)

來自Valentino的信任

在Alessandro Michele加入Valentino之初,Valentino CEO Jacopo Venturini就表示很開心與他一起工作,稱:「I am certain that the reinterpretation of the Maison's couture codes and the heritage created by Mr Valentino Garavani, combined with Alessandro’s extraordinary vision, will bring us moments of great emotion and will translate into irresistibly desirable objects.(我確定,Valentino Garavani先生對Maison時尚理念與傳統的詮釋,加上Alessandro卓越的遠見,將為我們帶來無法抗拒的時尚精品與視覺盛宴。)」

原來二人曾在Gucci任職時已是「好搭檔」,Alessandro Michele在Gucci任職創意總監的七年間,Venturini當時是曾擔任Gucci的銷售和全球市場副總裁,早已培養合作的默契和互相信任對方的決策,這對工作來說是十分重要的!

Alessandro Michele曾為Gucci的總營利帶來3倍增長(Getty images)

Alessandro Michele的實力 曾為Gucci的總營利帶來3倍增長

Alessandro Michele於Gucci任職時,創下無數佳話。Michele以獨樹一幟的極繁美學與別具前瞻性的性別模糊設計,融合於品牌作品中,於當時殺出重圍,也被眾人認識到他。而Michele在「伯樂」Marco Bizzarri的支持下,為Gucci設計出了華麗的高級珠寶和腕錶系列,以及推動了多個讓人聯想不到的聯乘系列,使品牌一度長期佔據品牌搜索量的前三位。

而Michele也因此為Gucci帶迅猛的營收增長,由2014年的35.6億歐元增長到2021年的97億歐元,是足足2倍多的增長,讓人認識他的實力。

Alessandro Michele光上任3個月,就提前推出2025早春系列(IG@maisonvalentino)

「大膽」又「聰明」的決策

Alessandro Michele光上任3個月,就提前推出2025早春系列,而且是數量非常豐富的171套造型,此舉不僅是「勤力」,更是「大膽」。要知道前創意總監Pierpaolo Piccioli為Gucci工作了25年之久,品牌作品富含著他的設計風格和理念,但Michele大膽改變了原於9月才發布的2025早春系列,提前於6月曝光,讓他的作品最快能於10月即上架。

此舉不僅是Michele對自己的作品有信心,更是能盡快淡化前創意總監的印記,讓品牌忠實顧客和市場盡快接受他的設計,更是讓消費者能提前購買到,是很聰明的做法。