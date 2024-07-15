金屬風手袋推薦2024｜Y3K必備輕搖滾風單品！$5000起型格易襯款式

金屬風手袋推薦2024｜隨著Y3K熱潮捲席，加上年初流行的「黑幫太太」（mob wife）風格，愈多女生們傾向金屬風的手袋，既帶有搖滾型格味道，同時不失甜美或優雅魅力。除了黑色型格造型，金屬風手袋亦適合日常悠閒和街頭風格，以下分享其中7個易襯款式和設計，不知大家喜歡哪款呢？



金屬風手袋推薦1. Givenchy 中號Voyou手袋 約HK$18,500

帶有慵懶和悠閒感的款式，Voyou手袋運用亮澤和柔軟的皮革，締造出hobo的隨性風格，並配搭金屬扣和皮帶，既帶有搖滾風格，又不失優雅及知性魅力，以減輕過於強勢的感覺。手袋容量較大，可擺放不少隨身物品，而且有著多種揹法，以方便打造不同風格。

金屬風手袋推薦2024｜Givenchy 中號Voyou手袋 (品牌官網)

金屬風手袋推薦2. Alexander McQueen Women's The Jewelled Hobo Mini Bag in Silver HK$19,500

Alexander McQueen素來的搖滾風格深入民心，這款以標誌性的指節環，綴以輕奢和閃爍的仿水晶，締造出優美的感覺。手袋外形如寶石般，帶有立體感覺，加上銀色金屬織物製作，不僅能夠提升搖滾魅力，而且散發華麗的奢華感覺。

金屬風手袋推薦2024｜Alexander McQueen Women's The Jewelled Hobo Mini Bag in Silver (品牌官網)

金屬風手袋推薦3. DIESEL 1DR Iconic Shoulder Bag in Glitter Fabric US$650（約HK$5,074）

近年深受年輕人喜愛的DIESEL，手袋以經典金屬標誌為主，並添置不同大小的閃粉和閃片，為整體締造閃爍和精緻感覺。手袋設有手柄和肩帶，擁有多種揹法，裡面的多個隔層亦助整理隨身物，非常方便。

金屬風手袋推薦2024｜DIESEL 1DR Iconic Shoulder Bag in Glitter Fabric (品牌官網)

金屬風手袋推薦4. MUGLER Small Black Spiral Curve 01 HK$27,800

一向走帥氣型格風的MUGLER，手袋都愛以扭轉或不對稱的獨特外形，締造出與別不同的魅力。這款手袋更以不同大小的圓點，配搭金屬標誌和手柄，塑造出立體和活力感覺，加上部分手袋由回收鋁物料製成，同時傳遞環保訊息。

金屬風手袋推薦2024｜MUGLER Small Black Spiral Curve 01 (品牌官網)

金屬風手袋推薦5. Valentino Small Rockstud Grainy Calfskin Crossbody Bag HK$15,000

以精緻窩釘締造知性型格魅力的Valentino，手袋以經典柔和的灰色為主，綴以窩釘沿邊，將低調、輕奢和搖滾感覺平衡，展現出和諧一致魅力。手袋可以擺放簡單隨身物，適合一般出門時用。

金屬風手袋推薦2024｜Valentino Small Rockstud Grainy Calfskin Crossbody Bag (品牌官網)

金屬風手袋推薦6. Balenciaga Women’s Le Cagole XS Shoulder Bag in Black HK$19,500

連韓韶禧都喜歡的系列，設計靈感源自Classic「機車袋」，以半月形袋身糅合皮革外套元素，運用窩釘、金屬扣帶和皮帶等，打造出搖滾和型格的魅力。這個款式還附設心形鏡子，低調地展現出甜美氛圍。

金屬風手袋推薦2024｜Balenciaga Women’s Le Cagole XS Shoulder Bag in Black (品牌官網)

金屬風手袋推薦2024｜韓韶禧也喜歡Balenciaga的Le Cagole系列手袋。 (IG@xeesoxee)

金屬風手袋推薦7. Stella McCartney Falabella飾釘小號托特包 HK$7,900

由THE BEATLES成員Paul McCartney女兒創立的同名品牌，手袋款式傾向樂隊搖滾風格。這款以黑色純素的粒面Shaggy Deer皮革製作，兩側以手屬鏈帶縫接，附近亦嵌有大小不同的金屬柳釘，以重金屬元素，帶出華麗感覺。手袋內部設有個小袋，可容納小型物品，讓收納隨身物時更為方便。