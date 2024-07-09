名牌童裝手袋｜Gucci與韓國藝術家聯乘：軟萌小狗圖案 實用又可愛

【名牌童裝手袋/Gucci】近年可愛的設計可謂大行其道，由隨行掛飾、服飾到手袋配飾都有，想追上這個潮流又不想放棄大容量手袋？Gucci 近期與韓國藝術家Seungyoun Kim，共同推出的早春系列或能滿足到你，既有可愛童心元素，實用度又高！



Seungyoun Kim（金承研） 是韓國近年相當受歡迎的藝術插畫家，擅長以柔和色調，擬人化的可愛大頭小動物為主角，帶出童趣又溫暖人心的畫作，故事傳達愛情、友誼、勇氣與冒險，描繪出人類與動物之間的情感。

Gucci與韓國藝術家Seungyoun Kim 金承研聯乘（IG＠textcontext）

Gucci X Seungyoun Kim：1. 兒童GUCCI小狗印花背包 CHILDREN'S GUCCI DOGS PRINT BACKPACK HK$12,500

想要實用與可愛兼備，當然需要背包！這款小背色以綠色雙G 標示的帆布皮革配上顏色可愛的小狗印花，25cm x 32cm x 11cm的容量輕巧，輕鬆收納隨行物品。除了揹戴外，頂部手挽亦提供多變化混搭的可能性。

Gucci X Seungyoun Kim：1. 兒童GUCCI小狗印花背包 CHILDREN'S GUCCI DOGS PRINT BACKPACK HK$12,500（Gucci）

Gucci X Seungyoun Kim：2. 兒童小狗印花手提袋 CHILDREN'S DOG PRINT TOTE BAG HK$6,750

偏好小型手袋的話，正方的手提袋亦是不錯之選！這款磁扣開合，雙手挽的手提袋，容量有28.5 x 25 x 11，輕鬆收納隨行物品，連15 pro max亦無問題！加上米色調柔和溫柔，配上可愛的Gucci小狗印花插圖，愛狗女生真的沒有不入手的理由！

Gucci X Seungyoun Kim：3. 兒童印花GG水桶袋 HK$ 5,500

不少女生都愛水桶袋形，柔美又好裝。這款袋身挺立的水桶袋，磁扣開合，加上經典烏木色GG Supreme 皮革，綴有撞色花卉印花，能夠打造實用又可愛造型，而且價錢比成人手袋化算。手袋配以垂直長度13厘米的手挽，容量寬18.5厘米 x 高16.5厘米 x 深7.5厘米，無論肩背及手提攜帶同樣皆宜。

Gucci X Seungyoun Kim：3. 兒童印花GG水桶袋 HK$ 5,500（Gucci）

Gucci X Seungyoun Kim：4. 兒童手挽袋 CHILDREN'S TOP HANDLE BAG HK$ 11,450

今年流行長形手袋，這款外形融合肩揹袋與手提行李包Luggage Bag，以經典的米色配烏木色Gucci Logo，綴以淺藍色及紅色織帶，再配以同樣長身的臘腸小狗，整個感覺復古同時帶點俏皮感，手提或側揹同樣好搭配。

Gucci X Seungyoun Kim：4. 兒童手挽袋 CHILDREN'S TOP HANDLE BAG HK$ 11,450(Gucci)

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