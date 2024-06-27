LV夏日淺色系手袋推介　米白Speedy清新優雅　Loop Hobo時髦易襯

隨著盛夏到來，服裝穿著也隨著天氣變得愈來愈輕盈和鮮豔，這時候米白、杏色的包包就能替炎熱的夏天帶來一絲輕盈感，也能與服裝產生更好的搭配效果。LV除了經典老花款式十分受人矚目之外，也有許多溫柔百搭的淺色系包款，搭配不同顏色的服裝，就能展現出不同的氣質。



今天將推薦六款LV淺色系包包，其中包括Speedy、Néonoé和CarryAll等經典包款，價錢和尺寸也一併整理給你，讓你在悶熱的夏天也能展現出清新亮眼的迷人自信。

精選6款Louis Vuitton淺色系手袋，令你在炎炎夏日搭配出輕盈氣質氛圍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

LV 6款夏日淺色系手袋推薦（Louis Vuitton官網；01製圖）

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1. Néonoé BB

水桶包在近年來十分流行，其有著獨特的慵懶氛圍，LV這款Néonoé BB十分輕便且小個子背也很適合，特別是這款將絢麗繽紛的元素添加於白色基底上，以紫紅色、橙色、粉色等暖色調呈現明亮柔和的氣質。其還能根據喜好選擇手提或是肩背，喜歡水桶包的你，這個夏天絕對不能錯過它。

Néonoé BB

材質：Monogram Empreinte皮革

參考價格：$23,700

尺寸：20 x 20 x 1 cm



2. CarryAll PM

說到LV熱門的包款，絕對不能不提到CarryAll這款許多時尚愛好者的心頭好，其不只容量大，呈現出的隨性慵懶風更讓人每天都想背它出門，貼合身型的掛肩帶背起來十分舒適，擁有許多優點，能成為熱賣款絕對名副其實。這款以Monogram Empreinte皮革重新演繹的米色CarryAll背起來低調素雅，淡淡的壓花極具氣質，很適合背上它展開一趟夏日之旅。

CarryAll PM

材質：Monogram Empreinte皮革

參考價格：$25,700

尺寸：29.5 x 24 x 12 cm



3. Speedy Bandoulière 20

Speedy也是非常熱門的款式，而其中這款更是許多女孩們最愛不釋手的尺寸，背起來不會過於沈重，但又能裝進夏天需要的小洋傘和水壺等日常用品。這款以淺灰色和米色作為主要色系，雙色的設計看起來更具層次感，無論搭配白色洋裝展現清新可愛的氣質，或是搭配牛仔褲展現休閒感都很適合，剛剛好的尺寸，使普遍為小個子的亞洲女性都能駕馭。

Speedy Bandoulière 20

材質：Monogram Empreinte皮革

參考價格：$22,200

尺寸：20.5 x 13.5 x 12 cm



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4. Pochette Métis East West

這款Pochette Métis East West郵差包以奶白色作為設計，飽含品牌標誌性的風格，有著柔和輪廓的方正外觀，背起來更加精緻優雅，奶白色系也使它不會過於搶眼，能夠與服裝搭配得很和諧，可拆式的金色短鏈帶又替整體畫龍點睛，還擁有肩背、斜背、手提三種背法，可以說是一款每個人都必須擁有的包包，能夠替你打造非凡的氣質。

Pochette Métis East West

材質：Monogram Empreinte皮革

參考價格：$26,200

尺寸：21.5 x 13.5 x 6 cm



5. Low Key Shoulder Bag

新推出的Low Key系列一推出就獲得了不少關注，這款Shoulder Bag呈現出慵懶中又展現精緻的法式風範，沒有顯眼的品牌花紋，僅以標誌掛鎖展現經典，有著低調奢華的格調，非常符合現今「Quiet Luxury」的時尚潮流。而三個顏色中，這款白色滑面小牛皮更加不被風格侷限，使你這個夏天出門不用再花時間思考要背什麼包包，拎上它絕對不會出錯。

Low Key Shoulder Bag

材質：滑面小牛皮

參考價格：$26,600

尺寸：26 x 18 x 7 cm



6. Loop Hobo

如果CarryAll不是你的取向的話，不妨考慮看看這款Loop Hobo月亮包，你或許不會一眼就注意到它，但它背上身的視覺效果絕對能讓你對其改觀，其背起來十分時髦有個性，大容量的特色能很好地滿足日常需求，外出旅遊時更能裝進許多常備用品。外型的輪廓設計也使它即使裝再多東西，背起來仍舊不會顯得沈重，因此小個子也能背出率性氛圍，白色壓花與夏天常穿的無袖上衣或是牛仔褲都很適配，是一款會越背越愛不釋手的包包。

Loop Hobo

材質：Monogram Empreinte皮革

參考價格：$24,700

尺寸：38 x 26 x 10 cm



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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「Louis Vuitton 夏天必入淺色系包款推薦」Speedy、CarryAll等六款百搭又耐看】