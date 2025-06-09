East-West手袋｜張員瑛、Haerin都追捧！GUCCI、Miu Miu熱門推薦

提到近期最當紅的單品，想必包括East-West手袋，保留經典手袋的設計，並將外形拉長、「向橫發展」，不僅看來更為可愛甜美，而且容量也相對增多。今季多個時尚品牌都鍾情於「法棍包」的魅力，可見到各個熟悉的East-West款，盡顯悠閒和趣味，連BLACKPINK、NewJeans及張員瑛等都是粉絲！以下盤點East-West手袋，不知大家喜歡哪個？



熱門East-West手袋推薦1. Versace Tag Embellished Leather Shoulder Bag

購買方法：NET-A-PORTER (HK$8,050，原價HK$11,500)

由2025年6月6日至2025年6月11日，使用優惠碼【EXTRA15】可享額外85折，即約HK$6,842.5



以甜美的粉紅色，展現出鮮艷的活力，非常適合夏天使用。運用簡約的East-West袋型，配搭金屬標誌，展現出典雅感覺，加上設有經典medusa立體圖案的鎖匙扣，別具品牌特色。

East-West手袋推薦｜Versace Tag Embellished Leather Shoulder Bag (NET-A-PORTER)

熱門East-West手袋推薦2. BALLY Unda Leather Tote

購買方法：NET-A-PORTER (HK$6,713，原價HK$9,590)

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受到保齡的啟發，兩側以圓潤和流暢的曲線，締造出趣緻玩味，加上裡面的白色縫線，更突顯出手袋的廓形，看來經典優雅。手袋縫有品牌標誌，展現奢華感覺，加上可以手提或側揹，非常方便。

East-West手袋推薦｜BALLY Unda Leather Tote (NET-A-PORTER)

熱門East-West手袋推薦3. ALAÏA Le Teckel Medium Bag in Goatskin HK$21,030

近期BLACKPINK成員Jennie的愛牌之一，手袋以纖幼手柄配搭長型袋身，締造簡練和俐落感覺。加上易襯的黑色，以及菱形圖案，締造出活力生動的感覺，為手袋增添甜美感覺。

East-West手袋推薦｜ALAÏA Le Teckel Medium Bag in Goatskin (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦4. JIL SANDER Cannolo 小型手袋 HK$11,500

手袋如竹筒般呈長圓柱狀，看來充滿甜美和知性感覺，加上文靜舒適的湖水色調，易襯得來，盡顯知性魅力。手袋的粗肩帶可以調教，能夠當作腋下手袋，亦能簡單側揹，以打造出不同風格，提升隨性魅力。

East-West手袋推薦2. JIL SANDER Cannolo 小型手袋 (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦5. Maison Margiela Snatched Classique HK$19,430

以極簡美學聞名的Maison Margiela，這款手袋同樣精簡細緻，以經典和微彎的長方形為手袋輪廓，加上不規則的斜線，締造出立體層次。手袋前方設有手提帶，後方則加上標誌性的四線設計，低調得來，不失精緻感覺。

East-West手袋推薦｜Maison Margiela Snatched Classique (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦6. Dior 30 Montaigne East-West 手袋連鏈帶 HK$27,000

韓國女團NewJeans成員Haerin近日為品牌拍攝時也有配帶！手袋以經典的30 Montaigne糅合East-West手袋的設計，打造出可愛的建築美學。特別以藍色Denim Dior Oblique緹花製作，帶有不規則石洗效果，展現出日常活力感覺，非常適合時下的牛仔熱潮。

East-West手袋推薦｜Dior 30 Montaigne East-West 手袋連鏈帶 (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦7. Miu Miu Arcadie Matelassé 納帕皮革手袋 HK$28,100

連張員瑛都喜愛穿帶的款式！手袋以標誌性的matelassé納帕皮革，結合長方形輪廓，加上少女粉色調，締造出乖巧的校園風格。手袋中間綴以品牌金屬標誌，而手柄亦飾有吊飾，盡顯年輕活力感覺。

East-West手袋推薦｜Miu Miu Arcadie Matelassé 納帕皮革手袋 (IG@for_everyoung10 & 品牌官網)

熱門East-West手袋推薦8. GUCCI Horsebit 1955 Soft Small Top Handle Bag

經典而歷久常新的Horsebit手袋，換上East-West的扁長設計，感覺更具時尚和可愛的魅力。手袋以標誌性的馬銜扣為主角，加上帶光澤和柔軟感的皮革，看來時尚優雅。裡面亦能放置手機、耳機、唇膏和小銀包，適合日常使用。