名牌返工手袋10大推薦　NET-A-PORTER限時75折／MMM手袋勁減$4770

NET-A-PORTER限時優惠！時尚奢侈品網購平台NET-A-PORTER近日推出快閃優惠，超過6,700件精選單品均可享有超值折扣！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦10款適合上班族的手袋，無論是日常上班還是外出見客都適合，其中一款手袋更勁減HK$4770！



NET-A-PORTER限時優惠 名牌手袋低至75折

NET-A-PORTER推出限時優惠，超過6,700件精選產品可享有折扣，在官網買滿HK$4,000便可享有全單8折優惠，買滿HK$6,000更可享全單75折！只要在結帳前輸入【SPENDTOSAVE】優惠碼便可享有優惠，一於叫埋親朋好友一齊入手心水單品！

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名牌返工手袋10大推薦 Ｍarni托特包超實用／MMM手袋勁減$4770

名牌返工手袋推薦【1】Marni 併色托特包

如果上班族需要每日帶電腦或文件等日常必備物品上班，這款大容量的Marni 併色托特包就非常適合，筆記型電腦、水樽、平板電腦、記事本等都可以輕鬆收納，黑色搭配米色皮革更不失時尚感，手拿或單肩背都可以！Marni 併色托特包原價HK$2,751，折扣後最平HK$2,063入手！

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名牌返工手袋推薦【2】STAUD 大容量托特包

STAUD的「Allora」托特包擁有超大容量，除了可以放得下化妝包、雨傘等日常物品，更可以輕鬆收納13 吋筆記型電腦和充電器，內部亦設有內格放置私人物品。奶油色皮革搭配仿蛇紋邊飾設計增添整體特色，日常出行或上班都非常百搭！原價HK$4,560的「Allora」托特包，現在最低價HK$3,420就買得到！

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名牌返工手袋推薦【3】TOD'S T Timeless 手袋

TOD'S「T Timeless」手袋人氣一直居高不下，是不少上班族的首選包款。手袋內部空間寬敞，放入筆記本、手提電腦、雨傘等都可以，配以可拆式拉鍊袋，可以收納化妝品、卡片等。「T」字的五金亦非常有辨識度，精緻百搭之餘更可以提升整體造型，而且有兩色可供選擇！TOD'S「T Timeless」手袋原價HK$14,300，現在只需HK$10,725！

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名牌返工手袋推薦【4】TOD'S Sacca Oboe 單肩包

TOD'S 「Sacca Oboe」單肩包絕對是上班族的最佳選擇！單肩包的馬鞍型設計少見，而且可容納筆記型電腦、化妝包、雨傘等日常必備物品，更附有可拆式拉鍊袋，輕鬆放入鑰匙、卡片套等，肩帶更可自由調整，手提或單肩背都可以！這款單肩包亦附有磁吸鈕釦，不用擔心裡面的東西掉出。「Sacca Oboe」單肩包原價HK$16,300，折扣後只需HK$12,225就可以入手！

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名牌返工手袋推薦【5】alexanderwang Ryan 手提包

alexanderwang的「Ryan」手提包是品牌的經典包款，以帶有彈性的羅紋針織面料製成，有不同尺寸可以選擇。大號的「Ryan」手提包可以輕鬆容下平板電腦、手機、鑰匙、卡夾、化妝品等日常物品，加上採用抽繩設計，不用擔心裡面的東西掉出。這款手提包有辨識度之餘更可增添時尚感，是上班族的好選擇！「Ryan」手提包原價HK$4,700，現在最平HK$3,525就買到！

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名牌返工手袋推薦【6】Jil Sander Dumpling 餃子包

如果日常上班不用帶電腦、平板等物品，記者會推薦Jil Sander「Dumpling」 餃子包。這款包簡約精緻，水桶形包身搭配抽繩設計，容量夠大之餘更可以輕鬆配襯各種日常造型，乳白色的皮革亦增添優雅氣息，就算要出外見客都不會失禮！Jil Sander「Dumpling」 餃子包原價HK$6,300，折扣後只需HK$4,575！

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名牌返工手袋推薦【7】Stella McCartney 單肩包

不少打工仔在選擇包包時都追求實用性，以多用途為主。Stella McCartney的單肩包就非常適合，肩帶可拆卸更換，因應造型或場合選擇單肩背、手提或斜挎。這款包包可以裝下手機、鑰匙、化妝品等，內裡的拉鍊口袋則可收納卡夾，正面以穿孔設計列出品牌名稱字樣，別具特色！單肩包原價要HK$7,700，現在只需HK$5,775，而且可以一包三用，相當抵買！

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名牌返工手袋推薦【8】JACQUEMUS Le Bambimou 單肩包

JACQUEMUS「Le Bambimou」單肩包是由「Le Raphia」系列延伸出來的全新包款，切合Pillow Bag的大熱趨勢，「Le Bambimou」單肩包充滿圓潤飽滿的空氣感，附有後貼袋、內袋及雙肩帶，無論手提、肩背、斜挎都能獨具魅力！有黑色、棕色、淡粉色、象牙色可供選擇，總有一款能切合你的上班日常需要！單肩包原價HK$11,530，現在HK$8,467便可入手！

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名牌返工手袋推薦【9】Jil Sander 竹節手提包

Jil Sander 竹節手提包採用蛇紋壓花皮革製成，竹製手柄更增添了優雅氣息，非常適合需要經常見客的上班族，手提包包身較高較寬，可以容納迷你的平板電腦、手機和卡夾等必需品。竹節手提包亦可搭配額外肩帶變成單肩背或斜挎，就算是日常出門都適合！Jil Sander 竹節手提包原價HK$18,700，現在只需HK$14,025！

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名牌返工手袋推薦【10】Maison Margiela 5AC 迷你單肩包

Maison Margiela 將「5AC」單肩包按比例縮小，推出這款迷你版本單肩包。包口有標示型的品牌貼花，可以根據自身需要或場合使用鍊式肩帶斜背攜或直接手提。Maison Margiela 5AC 迷你單肩包的設計型格時尚，不論日常上班或正式場合都很適合！

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