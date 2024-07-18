鄭秀文演唱會造型盤點！推動小眾品牌：Windowsen未來Y3K風超型格

鄭秀文演唱會造型｜近日忙於演唱會的鄭秀文（Sammi），不僅邀得多位圈中好友撐場，引起大量熱話，作為時尚達人的她，亦換上多套造型勁歌熱舞，以帶動全場氣氛。雖然鄭秀文喜歡打扮，但是在頒獎禮和活動中，她都會選擇小眾品牌的服飾，同樣充滿驚喜和時尚。以下盤點她其中5套演唱會造型的品牌，不知大家最喜歡哪個呢？



鄭秀文演唱會造型盤點1. Windowsen 金色禮服 & Swarovski 水晶

由於鄭秀文的身材帶骨感，同時亦有肌肉，因此非常適合充滿強烈視覺效果的造型。正如這套Windowsen金色造型，以墊肩和魚尾剪裁，展現出身材曲線，結合帶巨刺的設計，以及女王后冠，散發出超強的氣勢。整個造型閃爍動人，結合Swarovski的飾品點綴，看來非常華麗。

鄭秀文演唱會造型盤點1. Windowsen 金色禮服 & Swaovski水晶 (IG@sammi_chengsauman)

鄭秀文演唱會造型盤點2. RICK OWENS 黑色禮服

充滿神秘和型格魅力的RICK OWENS，今次鄭秀文也有選擇穿著，以簡潔和貼身的黑色長魚尾裙，配搭整潔的辮子all back髮型，締造出既暗黑又優雅的魅力。加上禮裙的線條，以及稍微的皺褶，可以減少沉悶感，同時提升知性感覺。

鄭秀文演唱會造型盤點2. RICK OWENS 黑色禮服 (IG@sammi_chengsauman)

鄭秀文演唱會造型盤點3. LÙCHEN 白色透視禮服

整個演唱會有著多個深刻造型，其中這套LÙCHEN白色禮服，看來就像一條裙襯（Crinoline），以明顯的格紋線條塑造堅挺外形，襯搭透視薄紗和披肩設計，展現出簡潔性感氛圍的同時，帶有時尚和立體感，看來相當型格。

鄭秀文演唱會造型盤點3. LÙCHEN 白色透視禮服 (葉志明攝/01娛樂)

鄭秀文演唱會造型盤點4. Windowsen 未來感造型

於2019年創立的亞洲品牌Windowsen，近年都常在鄭秀文的演唱會上看到身影，風格帶有科幻和脫序感覺，創辦人兼設計師李森森（Sensen Lii）亦愛將運動元素，糅合於高訂服飾裡，為「高級」一詞帶來全新詮釋，並深得鄭秀文、蔡依林、Madonna和BLACKPINK等喜愛。

鄭秀文演唱會造型盤點4. Windowsen 未來感造型 (IG@sammi_chengsauman)

Sammi穿上這套Windowsen造型時，連同機械人一同現身，為整體更添震撼和強大的科技感覺，非常迎合時下流行的Y3K風格。而亮點更在於超高及超厚底的高跟鞋，到底Sammi是如何能夠載歌載舞的呢？

Sammi穿上這套Windowsen造型時，連同機械人一同現身，為整體更添震撼和強大的科技感覺。 (葉志明攝/01娛樂)

鄭秀文演唱會造型盤點5. Tomas Chan 白色禮服

演唱會中常見被喻為「香港演唱會服裝之父」的形象造型師Tomas Chan所設計的造型，以誇張的線條和立體效果，帶來視覺級的享受。如這款白色「修女」造型，雖然只用單一色調，但靠層次穿搭，包括頭巾、高領披肩、馬甲及多層挺身裙子，綴以整齊有序的打孔設計，看來絕不沉悶，而且充滿知性魅力。

鄭秀文演唱會造型盤點5. Tomas Chan 白色禮服 (葉志明攝/01娛樂)

鄭秀文演唱會造型盤點6. Swarovski耳環、頸鏈

鄭秀文在尾聲時，造型都較日常簡便。這款以搶眼的綠色上衣襯牛仔短褲，締造出運動和活力感覺，加上袖子和下襬都是不規則設計，綴以金屬元素的Swarovski耳環和頸鏈，以及隨性的喱士和流蘇（fringe），散發出搖滾型格魅力。而Sammi手上的綠色咪高峰，更是充滿可愛感覺！

為提升更大的視覺效果，Sammi特別穿上定制的粉紅短靴，以毛茸材質締造甜美感，同時利用對比色調，增加搶眼感覺。

鄭秀文演唱會造型盤點6. Charles & Keiths粉紅短靴 & Swarovski耳環、頸鏈 (葉志明攝/01娛樂)

鄭秀文演唱會造型盤點7. LÙCHEN 紅色翅膀形披肩

羽毛是中國設計師陳路愛用的元素之一，今季更以翅膀為靈感，打造出超有型的披肩，連鄭秀文也喜愛，在連績兩日的嘉賓環節裡，都穿上不同色的「翅膀」。同時她選擇配搭黑色長褲，並露出腹肌，俐落地展示出身材曲線。

鄭秀文演唱會造型盤點7. LÙCHEN 紅色翅膀形披肩 (葉志明攝/01娛樂)

羽毛是中國設計師陳路愛用的元素之一。(IG@luchen_____)

鄭秀文演唱會造型盤點8. Windowsen 科技感造型

Sammi另一套「機械人」造型，也是出自李森森的創意，以黑、白和紅色調，塑造出機械手臂，配搭性感的挖空設計，充滿中性型格魅力。