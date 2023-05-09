專訪｜鄭秀文走過憂鬱症低潮終成影后　出演《流水落花》找回自己

鄭秀文憑《流水落花》拿下第 41 屆香港金像獎最佳女主角，在劇中她飾演寄養家庭的「天美姨姨」，跟著角色體會生死、體會愛。你可能不知道，這是鄭秀文第 7 次角逐金像獎影后，也是第一次獲獎，在這之前還歷經憂鬱症低潮。跟著女人迷的專訪一起，看鄭秀文如何從角色找回真實的自己！



鄭秀文最新演出作品《流水落花》以寄養家庭議題為核心，注目死亡、別離與愛的本質。她說，寄養家庭是冷門議題，但劇本使她動容，說什麼都要接下演出。片中，她接下寄宿家庭「天美姨姨」一角，對表演有更深一層體悟，也誠實走進自己的內裡。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

《流水落花》（Lost Love）的片名，暗示別離，也談離別後的延續與祝福。此片為香港新晉導演賈勝楓首部長篇作品，故事講述一對喪子的夫妻與七位寄養孩子間的生命故事。電影剪接手法乾淨，對故事中孩子流離失所的侷促、不捨，輕輕地點到為止。那種輕，像悄然而至的人生無常：故事已來到下個篇章，觀者卻仍對句號之間，留有念想。

鄭秀文在劇中飾演寄養家庭的「天美姨姨」，一場死後與寄養孩子們重遇的戲，讓她懂得回望。「那場戲情緒很複雜，有笑有淚。年老的天美姨姨逐一注視孩子們的臉，那一刻，她在看似無意義的生命過程裡，找到了意義。」原來離別也是一種延續，祝福生命去往更好的地方。角色感觸也讓作為演員的鄭秀文有所思考，「跟人生一樣。當你回頭看，才明白當中的意義，明白有些錯誤、有些經歷沒有白費。不過這些都得回望咯，才看得見。」

50 歲是什麼就呈現出來，我有這種坦然

回望三十年演藝生涯，起伏有時，如今鄭秀文擁有一雙眼睛，坦然無懼地凝視自己。「以前每部戲我都很想突破，想有不一樣的演出。覺得要演到大家都認不出那個真正的鄭秀文，才叫演戲。」如今她卻覺得，角色有著鄭秀文的影子是很好的一件事，「現階段對我來說，演員去到片場並不是要突破，而是要『完整』角色。那得先對自己誠實。」

拍攝《流水落花》時，因劇中角色年齡跨度大，有幾場戲鄭秀文得素顏上陣。對此她曾分享「作為一位演員不應只在鏡頭前看見外貌，而看不見最內裡的自己」，這與完整角色前須對自己誠實，是同樣的道理。「演員會為服務一個角色做體型、容貌上的調整，對我們這種來到 50 歲的女演員而言，更要坦然地接受自己容貌上的變化。」

「很多時候通過一個角色會碰觸到我們的內在，有快樂、明亮的部分，當然也會勾起過去的疼痛與傷疤，人性黑暗的一面，我們也必須誠實地展現出來。基於這樣的坦白、誠實，觀眾才能更靠近角色。」

同場加映：通氣血｜鄭秀文刮痧照嚇壞粉絲！治療頻率、刮後飲食及注意事項（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

在憂鬱症之後懂得謙卑

2005 年，鄭秀文拍攝《長恨歌》時患得憂鬱症，此後三年時間她陷入找不到希望的低潮。她說自己從來不是爭勝的人，但害怕輸，「那場憂鬱症確實把我的人生天翻地覆地改變，我以前的脾氣很爛，憂鬱症後我更懂得謙卑。」「從前我沒看過世界其實很大，所以就覺得自己很大，但現在我的心態、眼光改變了。當我擁有了謙卑，我就擁有更多學習的心，學習如何做一個人、如何跟其他的人好好合作。」

當年 16 歲的鄭秀文參加新秀歌唱大賽進入演藝界，粉末登台 30 幾個年頭，回望一路跌宕，明白眾人耳語皆不重要，生命必須忠於自己。她發現人生好似還原法，活得越久越還原真正的自己，「我現在很坦然了，我是什麼我就呈現出來。」

同場加映：50歲鄭秀文5大跳色穿搭示範 掌握配色重點 紅配綠也時髦不俗氣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

做演員，是發現自己的過程

鄭秀文坦言，經歷過千禧年因《百分百感覺》、《孤男寡女》而爆紅的演員時期，她曾試圖脫離喜劇，尋找突破，直到現在明白，做演員最重要的是服務角色。從追求個人突破，到專注成就角色，是她反覆試錯而得的領受。（更多文章內容請點擊文末原文連結）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：專訪金像獎影后鄭秀文｜走過憂鬱症低潮，《流水落花》讓她找回自己】