巴黎時裝周｜Coperni推出米奇老鼠鞋？創「灰姑娘變身」驚艷全球

巴黎時裝周｜以科技打造時尚的Coperni，日前宣布成為首個品牌，將在巴黎迪士尼舉辨時裝秀，吸引不少粉絲期待。昨日品牌再度公開更多預告，表示時間定於當地時間10月1日晚上10時30分進行，同時展示一雙鞋頭為米奇老鼠圖案的高跟鞋，以及「黑魔后」（Maleficent）乘坐過山車的片段，誠意十足。



當夢幻樂園接觸到超現實科技，到底會產生怎樣的火花？作為時尚迷都認識Coperni的瘋狂創作，每次時裝秀都超乎想像、目不暇給。在今次2025春夏女裝周前夕，Coperni再次驚喜宣布舉辦場地，竟為巴黎迪士尼樂園，不僅是巴黎時裝周的壓軸，還是樂園成立以來首次舉辦的時裝秀，旋即吸引不少粉絲的期待。

Coperni再度公開更多預告，展示一雙鞋頭為米奇老鼠圖案的高跟鞋。(IG@coperni)

能夠想像Elsa施展的冰魔法、小叮噹的飛行粉末、小魚仙將化魚尾為腿，以及愛麗絲夢遊仙境等幻想，會在現實中出現嗎？Coperni 2025春夏女裝秀將於10月1日舉行（香港時間10月2日凌晨4點30分），雖然未透露更多時裝秀的詳細內容，但正因為是Coperni，令人深信一切的可能，或都有機會發生！

Coperni驚喜宣布舉辦場地，竟為巴黎迪士尼樂園！不僅是巴黎時裝周的壓軸，還是樂園成立以來首次舉辦的時裝秀。(IG@coperni)

創辦人Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant表示，兩人於南法出生，「迪士尼一直是個夢想地點和巨大的靈感泉源。從電影到角色、遊樂設施到度假酒店，巴黎迪士尼都充滿歡樂和情感。我們正緊密與迪士尼團隊合作，去創造一個魔幻時刻，並與你們分享。」

Coperni「灰姑娘變身」超驚艷

Coperni一直以來的設計都出人意表，最讓人驚艷、並讓品牌知名度大增的時裝秀，必是超模Bella Hadid於台上「灰姑娘變身」的一幕。當時她僅穿上內衣，在旁兩人拿起噴漆槍，朝其身體噴灑。慢慢地，白色顏料漸漸形成裙子雛形，再以剪刀修正，最後變成一件超合身形的夢幻禮裙，情境就如灰姑娘得到仙女幫助、穿上華麗服飾般，將不可能任務完成。

這款特殊噴塗顏料名為「Fabrican」，液體中含有機化合物和合成纖維，而且可逆轉，只要經過溶解，便會恢復回噴劑。

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超模Bella Hadid於台上「灰姑娘變身」的一幕，引起全球對Coperni的注意。(IG@bellahadid)

Coperni打造出空氣製成的手袋？

對設計滿腔熱誠的同時，Coperni亦重視環境，曾在訪問中認為不可能百分百做到可持續，但儘量將理念融入各個方針上，因此直至現時，他們都是小規模經營，不過度生產。

正因這種做法，亦為兩人開拓更多創意想法，如Bella Hadid所穿的噴漆禮服，而在去年（2023年）的春夏時裝秀上，品牌再創出驚人設計 —— 由空氣製成的手袋「The Air Swipe Bag」。手袋擁有固定和經典的形狀，內含有99%空氣及1%玻璃成分，僅得33克重，不僅超級輕盈無感，細看下空氣還會在袋內流動，而且品牌更親自回應「可裝下iPhone」，以證明它的實用性。

Coperni手袋由99%空氣製造！(IG@coperni)

Coperni實力媲美LV、Balenciaga創意總監？

這兩個設計助Coperni的知名度急增，而在此之前，兩位設計師Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant其實在時尚界，已擁有超高人氣。兩人以極簡未來主義為首，品牌名字以波蘭天文學家哥白尼（Nicolaus Copernicus）為靈感，冀為時尚帶來革命，並以俐落線條，糅合科技和建築美學，打造出與眾不同的個性魅力。

兩人最初成立Coperni（2013年）僅一年，已經贏下法國時尚大獎ANDAM創意品牌獎，並在2015年與LV已故男裝創意總監Virgil Abloh、Balenciaga創意總監Demna Gvasalia和JACQUEMUS創辦人Simon Jacquemus等並駕齊驅，一同競逐決賽。雖然兩人後來因加入法國品牌Courrèges而退賽，但兩年後他們重新決定推動Coperni，並贏得今日的精彩成績。

Coperni實力媲美LV、Balenciaga創意總監？(IG@sebastienmeyer)

Coperni創辦人是戀人關係

兩位創辦人多年來合作無間，既是最佳搭檔，而且為戀人關係。兩人結識於巴黎的學校裡，Arnaud修讀時裝企業；Sébastien修讀時裝設計，由於互補的個性，以及不同的背景，促使兩人一拍即合，並一直互相扶持，在2022年更在希臘的小島上互訂終身。Arnaud更曾在訪問中表示，尊重Sébastien的遠見和創造力，而對方亦尊重自己對市場和價值的看法，「這當然是絕棒的團隊合作。」兩人的設計不只得科學，亦藏有深厚的尊重和愛意。

Coperni創辦人是戀人關係。(IG@sebastienmeyer)